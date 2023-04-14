Конституционный совет Франции утвердил повышение пенсионного возраста в стране до 64 лет

Конституционный совет завершил процедуру утверждения закона о пенсионной реформе, ставшего причиной острейшего социального кризиса, который продолжается во Франции уже три месяца. 14 апреля КС вынес свое решение по спорному закону, утвердив его ключевое положение — повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Совет отверг лишь ряд второстепенных положений реформы. Президент Франции подпишет закон «в ближайшие дни», сообщили в администрации главы государства. Профсоюзы, которые провели уже 12 общенациональных дней протеста и забастовок против повышения пенсионного возраста, вновь потребовали от Эмманюэля Макрона отказаться от реформы, требуя не подписывать закон. Новый день протеста профсоюзы наметили на 1 мая.

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14 апреля Конституционный совет (КС) Франции вынес свое решение по закону о пенсионной реформе, которого ожидали как ее инициаторы — президент и правительство, так и непримиримые противники — все ведущие профсоюзы страны и большинство парламентской оппозиции. В парламенте процедура утверждения непопулярного законодательного текста завершилась 16 – 20 марта в рамках чрезвычайной процедуры. Опасаясь провала реформы при итоговом голосовании в нижней палате, Национальном собрании, кабинет премьер-министра Элизабет Борн применил статью 49.3 Конституции. Она позволила утвердить закон без голосования по его тексту. Вместо этого депутаты голосовали по вопросу о доверии правительству. Кабинет министров едва избежал вотума недоверия: оппозиции не хватило всего 9 голосов, чтобы отправить правительство в отставку и тем самым провалить закон о пенсионной реформе.

В этой кризисной ситуации и само правительство, и оппозиция обратились в Конституционный совет, который проверяет законы на соответствие конституции. Оппозиция — две группы депутатов Нацсобрания и группа депутатов Сената — обжаловали в КС как отдельные положения документа, так и сам законодательный механизм, который правительство применило для проведения реформы: непопулярные изменения пенсионной системы были оформлены законопроектом о поправках в бюджет социального страхования на текущий год.

В своем постановлении от 14 апреля Конституционный совет заключил, что исполнительная власть «не нарушила ни одного конституционного требования», ни когда заложила реформу в закон о бюджетных поправках, ни когда применила статью 49.3 основного закона для ее утверждения в парламенте. КС признал «непривычный характер» совместного использования этих законодательных процедур, но не нашел в их применении противоречий Конституции.

Своим решение Конституционный совет утвердил ключевые положения закона о пенсионной реформе во Франции. Поэтапное — до 2030 года — повышение с 62 до 64 лет возраста, дающего право выхода на пенсию. А также ускоренное — до 2027 года — увеличение с 42 до 43 лет трудового стажа, необходимого для начисления пенсии в полном объеме, без вычетов. Стоит добавить, что реформа оставляет без изменений возраст (67 лет), который дает право уходить на заслуженный отдых с полной пенсией вне зависимости от трудового стажа.

Конституционный совет в своем постановлении «забраковал» лишь шесть второстепенных положений закона о пенсионной реформе. В том числе две меры, которые касались поддержки занятости людей предпенсионного возраста. КС счел, что эти положения не имеют прямого отношения к вопросам бюджета и не должны фигурировать в законе «бюджетного характера».

Отдельным постановлением от 14 апреля Конституционный совет также отверг еще одну попытку парламентской оппозиции заблокировать пенсионную реформу Макрона. Обжаловав сам спорный закон, депутаты от оппозиции выступили с инициативой проведения во Франции референдума по вопросу о пенсионном возрасте. В Нацсобрании и Сенате это законодательное предложение подписали 252 народных избранника (гораздо больше установленного Конституцией минимума — пятая часть парламентариев, или 185 депутатов и сенаторов). Чтобы референдум состоялся, его должны были бы также поддержать не менее 10% избирателей (4,8 миллиона французов). Однако начать сбор подписей граждан можно лишь после того, как инициативу депутатов и сенаторов утвердит Конституционный совет. 14 апреля представленный парламентариями законопроект о референдуме французский КС утвердить отказался, найдя в тексте противоречия положениям Конституции.

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