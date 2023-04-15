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Митя Федотенко о первой манифестации русских в поддержку Украины

Аудио 10:59

Российский хореограф, танцовщик и продюсер Митя Федотенко, один из организаторов антивоенной манифестации Русские в поддержку Украины 16 апреля 2023 в Монпелье. © Mitia Fedotenko

Монпелье – Объявление о проведении 16 апреля в Монпелье акции «Русские в поддержку свободной Украины» появилось во французских соцсетях уже больше месяца назад. В воскресенье в 10:30 утра русские и русскоговорящие противники путинской агрессии выйдут на центральную площадь города, чтобы протестовать против войны, чтобы выступить от имени тех, кто лишен в России права на манифестации и чтобы показать французам, что не все русские пропутинцы. В интервью РФИ организатор акции, известный во Франции хореограф и танцовщик, приглашенный артист Авиньонского фестиваля 2012 года Митя Федотенко объяснил, что несогласие с политикой нынешних властей России не может считаться предательством Родины. Многие годы он, как и другие российские артисты, делал максимум, чтобы познакомить Францию с искусством в России. Результатом этой работы стал фестиваль современного танца стран Восточной Европы «DansePlatforma23 ».