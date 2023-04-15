Эмманюэль Макрон без промедления ратифицировал пенсионную реформу, вызвавшую во Франции социальный кризис

Пенсионная реформа

Президент Франции Эмманюэль Макрон ратифицировал реформу пенсионной системы — через несколько часов после того, как ее утвердил Конституционный совет. Это означает, что реформа, вызвавшая во Франции массовые протесты, прошла все этапы принятия. Тем не менее профоюзы и оппозиция не намерены прекращать борьбу.

Реклама Читать далее

Закон, предусматривающий постепенное повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, должен вступить в силу 1 сентября.

Напомним, рассмотрение непопулярной пенсионной реформы завершилось во французском парламенте чрезвычайной процедурой.

Правительство «протолкнуло» закон без голосования в нижней палате, применив статью 49.3 Конституции. Вместо этого депутаты голосовали по вопросу о доверии правительству: две заявки о вотуме недоверия не прошли. Причем по одной из них не хватило всего 9 голосов, чтобы отправить исполнительную власть в отставку.

И инициаторы пенсионной реформы, и ее противники обратились в Конституционный совет, который 14 апреля признал пенсионную реформу соответствующей Конституции V Республики. Через несколько часов после этого, в ночь с пятницы на субботу президент Франции ратифицировал непопулярную реформу.

Сообщается, что в ближайшие дни Эмманюэль Макрон выступит с обращением к французам, правда, пока неясно — в какой форме. Президент также планировал принять лидеров профсоюзов во вторник в Елисейском дворце, но профсоюзы отказались встречаться с президентом до 1 мая, дня Труда, на который намечены новые протестные демонстрации.

Акции протеста и забастовки против повышения пенсионного возраста продолжаются во Франции уже три месяца. В четверг, 13 апреля, по данным полиции, на улицы французских городов вышли 380 тысяч протестующих. Профсоюз CGT насчитал 1,5 млн человек.

Противники пенсионной реформы не намерены останавливать и борьбу не только на улице, но и через законодательные процедуры. 3 мая Конституционный совет Франции рассмотрит второй проект организации референдума по вопросу пенсионного возраста, после того, как первая заявка левых парламентариев была отклонена в пятницу.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться