Канны 2023: в конкурсную программу «Недели критики» попали фильмы из Малайзии, Иордании, Бразилии и Сербии

Канны 2023

Программа «Международной недели критики» этого года, одной из важнейших секций официального конкурса Каннского международного кинофестиваля, в этом году включает одиннадцать полнометражных фильмов, в том числе семь конкурсных.

Реклама Читать далее

Шесть из одиннадцати картин 62-го выпуска сняты женщинами. Жюри этого года будет работать под председательством франко-ливанки Одри Диван. Её фильм «Событие» о запрете абортов получил в 2021 году на 78-м Венецианском международном кинофестивале Золотого льва.

Организаторы фестиваля говорят о возвращении в Канны стран Юго-Восточной Азии. В конкурсную программу включен первый малазийский фильм («Tiger Stripes» Аманды Нелл Ю) о «свободе и стремлении к отдыху молодых девушек» , первый иорданский фильм («Inchallah, a boy» Амджада Эль Рашида, о «помощнице по дому (...), которая борется за свою личную независимость». Сербский режиссер Владимир Першич представляет в Каннах свою работу «Lost Country».

В конкурсе участвует только один французский режиссер. Это Ирис Кальтенбек с психологическим триллером «Le Ravissement». Другие картины будут показаны вне конкурса.

«Неделя критики» представляет собой секцию, параллельную официальной программе Каннского фестиваля. С 1961 года кинокритики создают условия для знакомства публики с новыми талантами, позволяя молодым режиссерам возможность представить в параллельной программе Канн свой первый или второй фильм.

AFP напоминает в этой связи, что благодаря «Международной неделе критики» первую известность получили многие режиссеры: от Кена Лоуча (1970 год), который претендует в этом году в официальной программе фестиваля на уже третью Золотую пальмовую ветвь, до француженки Жюлии Дюкурно (2011), получившей в 2021 году Золотую пальмовую ветвь за свою вторую картину «Титан».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться