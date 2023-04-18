«Сто дней» президента: Макрон выступил с обращением к французам и предложил новый план развития страны

В понедельник, 17 апреля, президент Франции Эмманюэль Макрон выступил перед французскими телезрителями. Телевизионное обращение было посвящено пенсионной реформе, а также плану развития страны. «Принята ли эта реформа обществом? Явно нет, — сказал президент, — однако ответ не заключается ни в бездействии, ни в экстремизме».

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Начав с обсуждения реформы, которая привела к крупному забастовочному движению в стране, глава французского государства назвал ее «необходимой». Демонстрации протеста, которые проходили каждую неделю с момента начала обсуждения реформы, Эмманюэль Макрон объяснил более сложными и комплексными причинами, нежели поднятие пенсионного возраста до 64 лет. «На манифестациях возмущение высказывалось не только в адрес реформы, речь также шла о том, чтобы найти смысл в своей работе, улучшить ее условия, иметь возможность выстроить карьеру, позволяющую продвигаться в жизни». По его словам, гнев также вывал «рост цен, в том числе на заправках, в магазинах и в производственных столовых». «Никто, и, в частности, я сам, не может оставаться глухим к этому требованию социальной справедливости», — заключил он.

После обсуждения реформы, президент перешел к планам развития страны и предложил три основные линии, по которым это движение будет осуществляться: «новый пакт», касающийся условий труда, преступность и нелегальная иммиграция, а также «прогресс в области улучшения условий жизни».

Согласно президентскому плану, ответом на нынешний кризис должно стать будущее трудовое законодательство. «Я предложил организации работодателей и профсоюзам провести ряд встреч, начиная с завтрашнего утра, чтобы начать переговоры по существенным вопросам», — сказал он, назвав среди намеченных тем повышение доходов, продвижение по службе, улучшение условий труда, трудоустройство пожилых людей, помощь в профессиональной переподготовке и другое.

В области иммиграции, несмотря на то, что 22 марта глава государства заявил о переносе обсуждения соответствующего законопроекта, планировавшегося еще с прошлого лета, в своей речи он снова вернулся к этому проекту и выдвинул идею новой реформы. «Мы усилим контроль над нелегальной иммиграцией, а также улучшим интеграцию тех, кто приехал в нашу страну», — сказал он. Президент также объявил о создании 200 дополнительных бригад жандармерии и сказал, что в мае будут приняты новые меры в области безопасности, не назвав их конкретно.

Говоря о третьей линии развития, Эмманюэль Макрон напомнил о прогрессе в области образования и здоровья, достигнутом во время его мандата, и пообещал и дальше двигаться в этом направлении.

Он объявил, что намерен подвести итоги через сто дней после представления новой правительственной «дорожной карты» премьер-министром Элизабет Борн. Сто дней Эмманюэля Макрона начнутся «на следующей неделе» и продлятся до 14 июля. «У нас впереди сто дней умиротворения, единства и действий на благо Франции», — заключил он.

«У нас глухой президент»

Сразу по окончании выступления во многих городах Франции прошли стихийные манифестации, в которых приняли участие тысячи человек. В Лионе, в частности, манифестанты подвергли вандализму здание мэрии одного из округов и подожгли фасад полицейского участка. Манифестации также прошли в Марселе, Ренне, Нанте, Париже и других городах.

Во время выступления президента французы, собравшись на улицах или просто открыв окна в домах, стучали в кастрюли. Эта новая форма протеста возникла по инициативе движения Attac, подхваченной крайне левой партией «Непокорная Франция». «Наш президент глух и не слышит, что ему кричит народ. А мы тоже не хотим его слушать», — сказала в интервью RFI одна из участниц демонстрации.

Оппозиционеры всех флангов резко раскритиковали речь президента. «Эммануэль Макрон мог бы сегодня вечером восстановить связь с французами. Он снова решил отвернуться от них и проигнорировать их страдания», — сказала Марин Ле Пен («Национальное объединение»). Жан-Люк Меланшон («Непокорная Франция») назвал президента «совершенно нереальным», а глава соцпартии Оливье Фор — «пироманом», тогда как Эрик Сиотти («Республиканцы») отметил, что речь президента не принесла ничего «действительно нового, ничего конкретного, кроме благих намерений». Наконец, генеральный секретарь профсоюза CFDT Лоран Берже также ракритиковал план развития, отметив, что в нем нет «ничего конкретного».

По данным Médiamétrie, телевизионную речь Эммануэля Макрона в понедельник посмотрели почти 15,1 миллиона человек, что составляет 69,5% доли аудитории.

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