Суд во Франции спустя 42 года вынес вердикт по делу о теракте возле парижской синагоги

Франция

3 октября 1980 года в результате теракта у синагоги на улице Коперник в Париже погибли четверо человек, десятки человек получили ранения

Через 42 с половиной года после теракта у парижской синагоги на улице Коперник суд во французской столице заочно приговорил к пожизненному заключению ливано-канадского гражданина Хассана Диаба.

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69-летний Хассан Диаб, бывший профессор в Канаде, был единственным обвиняемым в этом процессе. Виновным он себя не признает. Диаб не присутствовал на суде и был приговорен заочно.

В антитеррористической прокуратуре заявили, что не имеют никаких сомнений в виновности Диаба. Прокурор Бенжамен Шамбр выразил сожаление по поводу того, что остальных причастных к теракту и заказчика не удалось привлечь к ответственности. Однако, по его словам, Хассан Диаб является изготовителем и закладчиком бомбы, и «это уже много».

Теракт на улице Коперник 3 октября 1980 года стал первым смертоносным антисемитским нападением во Франции после Второй мировой войны. 3 октября 1980 года в результате взырва у синагоги на парижской улице Коперник погибли четыре человека, десятки получили ранения.

Бомба находилась в сумке мотоцикла Suzuki, припаркованного в непосредственной близости у здания синагоги.

Расследование, затянувшееся на десятилетия

Изначально следствие сфокусировалось на версии о причастности французских неонацистов. После теракта на улице Коперник в Париже прошла антифашистская демонстрация, собравшая порядка 200 тысяч человек.

Впрочем, вскоре выяснилось, что заявление о причастности к теракту ультраправой группировки оказалось фальшивым. Внимание следователей переключилось на связи с Ближним Востоком, но расследование зашло в тупик и «застыло» на долгие годы.

Ливанец Хассан Диаб, получивший канадское гражданство и преподававший социологию в Оттаве, впервые был обозначен подозреваемым в 1999 году, после получения новых разведданных. Диаб был назван подозреваемым в изготовлении бомбы и оставлении ее перед синагогой, где находились более 300 верующих.

Хассан Диаб в 2018 году в Оттаве после возвращения в Канаду AFP - LARS HAGBERG

Канада экстрадировала Диаба во Францию в 2014 году, через шесть лет после направления соответсвующего запроса. Но в 2018 году французские судебные следователи прекратили преследование в его отношении. Следователи пришли к выводу, что «вероятно, Хассан Диаб находился в Ливане в сентябре—октябре 1980 года». Выпущенный на свободу Диаб вернулся в Канаду.

Это решение, мотивированное сомнениями в виновности Диаба, было отменено три года спустя.

Каковы улики и доказательства?

В ходе расследования выяснилось, что у покупателя мотоцикла Suzuki, в котором находилась бомба, был фальшивый кипрский паспорт на имя Александра Панадрию. Следствие на основе сходства фото Диаба и фотороботов подозреваемого полагает, что Панадрию и Диаб — это один и тот же человек.

Кроме того, аналитики-почерковеды не исключили, что именно Диаб мог сделать запись в регистрационной форме отеля, подписанной злоумышленником.

В центре расследования оказался ливанский паспорт Хассана Диаба, которое следствие считает основной уликой, свидетельствующей о его виновности. В 1999 году следователи обнаружили, что паспорт Диаба был изъят в Риме в 1981 году у предполагаемого члена организации «Народный фронт освобождения Палестины — Группа специальных операций».

В этом паспорте стоит штамп о въезде 20 сентября 1980 года в Испанию — страну, из которой, как считается, выехала группировка преступников, стоящая за терактом на улице Коперник, — а также штамп о выезде из Испании 17 дней спустя. То есть это даты «вокруг» дня нападения на улице Коперник.

Хассан Диаб утверждал, что потерял свой паспорт, а также утверждал, что в это время находится в Бейруте, где сдавал экзамены. Версию о его нахождении в Бейруте подтверждали показания бывших студентов и его бывшей девушки.

Защита настаивает, что нет веских улик против Хассана Диаба и доказательств того, что он действительно находился в Париже 3 октября 1980 года. «Единственное решение, которое возможно с юридической точки зрения, даже если оно сложно на человеческом уровне — это оправдательный приговор, — сказал адвокат Диаба Уильям Бурдон. — Я здесь перед вами, чтобы предотвратить судебную ошибку».

Присутствующие в Париже члены комитета в поддержку Хассана Диаба по-прежнему заявляют об отсутвии доказательств его вины. Жертвы нападения и близкие погибших ожидают его повторной экстрадиции из Канады.

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