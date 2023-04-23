Во французском городке Этрета ассоциации призывают установить лимит на поток туристов

Франция

Французский городок Этрета (Étretat) на побережье Ла-Манша, известный благодаря живописным прибрежным скалам, «задыхается» от потока туристов. Местные ассоциации призывают установить лимит на число гостей — по примеру Национального парка Каланк на юге Франции.

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Бывшая скромная рыбацкая деревня Этрета, расположенная на Алебастровом берегу Франции (côte d’Albâtre), еще в XIX веке стала известным морским курортом. Ее меловые скалы, образующие природные арки, и серые галечные пляжи прославили Клод Моне, Гюстав Курбе, Эжен Буден и другие художники.

В последнее время Этрета буквально «задыхается» от потока туристов. Тогда как число постоянных жителей деревни хронически снижается. Городок площадью в 4 квадратных километра с населением в 1200 человек за прошлый год принял полтора миллиона туристов, пишут французские СМИ.

Туристический поток в Этрета, по оценке местных жителей, в последнее время только усиливается. Этому служит возрождение внутреннего туризма на фоне пандемии Covid-19.

Судя по всему, не последнюю роль сыграл и выход в 2021 году на платформе Netflix сериала «Люпен» с Омаром Си в главной роли, который частично снимался в Этрета. К тому же скалы Этрета стали местом, откуда публикуют огромное количество фото и видео в инстаграме.

Новогоднее купание 1 января 2013 года во Франции, возле знаменитых скал в Этрета REUTERS/Pascal Rossignol

«До ковида чрезмерный поток туристов чувствовался пять уик-эндов в году. В остальное время все было в порядке. Но с тех пор эта проблема стала постоянной: с весны до конца лета», — отмечает в интервью Le Monde вице-президент «Ассоциации друзей Этрета» Филипп Жюльен-Лаферриер.

Очереди, эрозия и «смертельные селфи»

Как пишут французские СМИ, это приводит к получасовому ожиданию в очередях в булочные, невозможности припарковать машину, к переполненным мусорным бакам, толпам на узких прогулочных дорожках, вытоптанной траве на скалах.

Le Monde отмечает и заметное исчезновение камешков на пляже Этрета, которые туристы увозят в качестве сувенира. При этом камни служат «природным барьером» от последствий приливов и эрозии.

В прошлом году трое туристов погибли в Этрета, упав со скал по неосторожности. По данным французской прессы, все три трагических инцидента связаны с попытками сделать селфи на краю скалы.

При этом население Этрета хронически сокращается: за последние 15 лет городок потерял сразу несколько сотен жителей.

В 2023 года Этрета вошел в «Fodor’s No List» — список мест, куда это американское издательство туристических гидов советует не ездить. Этрета срочно нужен «отдых» от туристов, подчеркивает Fodor’s. «В прошлом году очистные сооружения крошечного городка (Этрета) пришлось закрыть на техническое обслуживание, так как они не могли принять в три раза больше посетителей, чем обычное население. Более тревожными являются частые оползни из-за слишком большого количества пешеходов», — отмечает издатель.

Лимит на туристов?

Местныя ассоциации призывают установить лимит на туристический поток — по примеру Национального парка Каланк в департаменте Буш-дю-Рон.

В парке Каланк говорят об эрозии, связанной с чрезмерным посещением. С прошлого года в летнее время посетить две зоны в непосредственной близости от моря можно только по предварительной записи.

Мэрия Этрета изучает возможность онлайн-записи, который ограничил бы доступ на скалы. «Это может быть выходом», — считает заместительница мэра Эстель Серафен.

Но с этим согласны не все. «До введения такой меры, нужно испробовать другие средства», — считает Жан-Батист Гастин, вице-председатель городского сообщества Гавра, частью которого является Этрета. По его мнению, следует работать над более равномерным распределением туристического потока в течение года.

Ситуация может улучшиться в ближайшие годы в связи с тем, что Этрета — кандидат на вхождение в перечень «Grands sites de France», установленного государством с целью сохранения мест наследия. В начале 2023 года в рамках этой кандидатуры уже была создана специальная организация (syndicat mixte), имеющая бюджет и определенные полномочия.

Глава этой организации Флоренс Тибо-Борено в интервью Franceinfo отмечает, что в Этрета просто физически сложно было бы ограничить и контролировать туристический поток — в отличие от того же парка Каланк. «В Каланк легко установить лимит — там есть точка доступа, и можно помешать въезду туристов. В Этрета не так. Есть четыре точки доступа, есть скалы. Можно прибыть и с вершины скал, из нескольких мест», — говорит она.

Ранее в Этрета уже была устранена асфальтированная автомобильная стоянка на вершине скалы Falaise d’Amont около часовни в целях сохранения природы прибрежной зоны, что было положительно встречено местными жителями.

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