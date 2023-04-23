Посол КНР во Франции поставил под сомнение суверенитет постсоветских стран. Его заявления вызвали возмущение в Украине и странах Балтии

Посол Китая во Франции Лю Шай, фото от 2019 г.

Посол Китая во Франции Лю Шай в эфире телеканала LCI поставил под сомнение суверенитет государств, вышедших из СССР, а также усомнился в принадлежности Крыма Украине, повторив нарративы российской пропаганды. Эти слова китайского посла вызвали международный скандал. С осуждением выступили в Париже, Киеве и странах Балтии.

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В пятницу вечером в эфире французского телеканала LCI посол Китая во Франции Лю Шай, отвечая на вопрос, сказал, что страны бывшего СССР «не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, конкретизирующего их статус как суверенных стран».

Что касается принадлежности Крыма, аннексированного Россией с 2014 года, Лю Шай сказал, что это «зависит от того, как вы смотрите на этот вопрос». «Есть история. Крым с самого начала принадлежал России. Это Хрущев подарил Крым Украине во времена Советского Союза», — заявил китайский посол.

Китайский дипломат также призвал прекратить «придираться» к вопросу о постсоветских границах.

🗣 @DariusRochebin : "Est-ce que la Crimée, à vos yeux, c'est l'Ukraine ?"



🗣 Lu Shaye : "Ça dépend comment on perçoit le problème [...] Ce n'est pas si simple."



📺 #La26 pic.twitter.com/nspLMs9HO8 — LCI (@LCI) April 21, 2023

Франция, Украина, страны Балтии выступили с осуждением

В МИД Франции заявили, что «с тревогой восприняли» заявления китайского посла, потребовав от Пекина прояснить, отражают ли они официальную позицию Китая. В Париже выразили надежду, что это не так. Заявление французского МИД цитирует агентство France-Presse.

Украина была признана на международном уровне «в границах, включающих Крым, в 1991 году, всем международным сообществом, включая Китай, после распада СССР в качестве нового государства-члена ООН», подчеркивает Париж. МИД Франции также подчеркнул, что аннексия Крыма Россией в 2014 году «является незаконной в соответствии с международным правом».

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко в свою очередь заявил, что у посла КНР «или явные проблемы с географией», или его заявления противоречат позиции официального Пекина «об усилиях по восстановлению мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН».

Об этом как о цели говорилось в совместном франко-китайском заявлении, опубликованном по итогам визита в Пекин президента Франции Эмманюэля Макрона в начале апреля.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя скандальные заявления китайского посла во Франции, отметил: «Все постсоветские страны обладают четким суверенным статусом, зафиксированным в международном праве. Кроме, кстати, России, обманным путем занявшей место в СБ ООН».

Подоляк также написал, что «странно слышать от представителя страны, щепетильно относящегося к своей тысячелетней истории, абсурдную версию „истории Крыма“», повторяющую версию российской пропаганды.

All post-Soviet Union countries have a clear sovereign status enshrined in international law. Except for Russia, which fraudulently took a seat in the UN Security Council. It is strange to hear an absurd version of the "history of Crimea" from a representative of a country that… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 23, 2023

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии тоже резко осудили заявление китайского посла.

«Если кто-то до сих пор недоумевает, почему страны Балтии не доверяют Китаю как „посреднику в вопросе достижения мира в Украине“, вот китайский посол, утверждающий, что Крым российский, а границы наших стран не имеют законной оснований», — написал в твиттере глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что заявления китайского дипломата достойны сожаления и непонятны, передает Delfi.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал высказывания Лю Шая как «совершенно неприемлемые». «Ожидаем разъяснений от китайской стороны и полного опровержения данного заявления», — написал министр.

В понедельник в МИД Латвии для объяснений вызван уполномоченный поверенный в делах посольства КНР в Риге. Этот шаг согласован с Литвой и Эстонией, отметил Ринкевичс.

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