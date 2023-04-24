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ФБК провел в Париже акцию с требованием ввести санкции против семьи замминистра обороны РФ

01:37 Акция протеста у дома супруги замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Париж, Франция. 23 апреля 2023. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

RFI

В Париже в воскресенье, 23 апреля, прошла акция протеста, участники которой потребовали ввести санкции против родственников заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова и, в частности, его формально бывшей жены Светланы Маниович. «(Тимур Иванов) участвует в этой чудовищной войне, обогащается на ней, зарабатывая на строительстве оккупированного Мариуполя. Его родственники продолжают вести роскошный образ жизни в Европе. Здесь, в Париже, живут члены его семьи. Светлана Маниович, его супруга, любит проводить здесь досуг, катаясь на своем роллс-ройсе... Мы здесь, чтобы исправить эту несправедливость», – рассказал RFI один из организаторов акции, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов.