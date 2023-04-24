10 лет назад во Франции узаконили однополые браки: что изменилось

Десять лет назад, при президенте-социалисте Франсуа Олланде, во Франции приняли закон, легализующий однополые браки и разрешающий однополым парам усыновлять детей. Тогда закон вызвал серию массовых протестов с участием «защитников традиционных ценностей» (главным образом, «ортодоксальных» католиков) и неоднозначную реакцию политиков — в первую очередь, из правого лагеря. К примеру, Жеральд Дарманен, тогдашний депутат Нацсобрания от саркозистской партии, был одним из самых ярых противников закона. Сегодня Дарманен, занимающий пост главы МВД Франции, говорит, что «был неправ». О том, много ли таких «перековавшихся», и как изменилось за 10 лет французское общественное мнение по поводу этого закона — в материале RFI.

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Десять дет назад

Закон был окончательно принят 23 апреля 2013 года после ожесточенных дебатов и внесения 4999 поправок.

Против него в Нацсобрании тогда проголосовали 225 депутатов, еще 10 воздержались. При голосовании случился курьез: сразу четверо яростных противников однополых браков из правой оппозиционной партии «Союз за народное движение» (ныне — «Республиканцы»), включая экс-советника Николя Саркози г-на Анри Гюэно заявили, что случайно нажали кнопку «за», добавив свои голоса к голосам еще 327 депутатов, выступивших за принятие закона.

Таким образом, всего за закон в окончательном, втором, чтении проголосовал 331 народный избранник (из 575 членов Нацсобрания).

Затем документ, вошедший в историю Франции под официальным названием «ЗАКОН № 2013-404 от 17 мая 2013 года, открывающий доступ к браку для однополых пар», а также под неофициальным — «Закон Тобира» (по имени министра юстиции Кристиан Тобира, которая продвигала его в парламенте), был утвержден Конституционным советом и подписан президентом Олландом. Вступив в действие 17 мая.

17.04.2013 Министр юстиции Кристиан Тобира защищает закон о «браке для всех» с трибуны Нацсобрания Франции. REUTERS/Charles Platiau

Таким образом Франция стала 14-й страной в истории* (и 9-й европейской страной), разрешившей однополые браки.

Уличные протесты против закона, собиравшие в Париже от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек со всей страны, не утихали еще года два (пока не стали маргинальными). Но сильно ли изменилось общественное мнение по поводу легализации однополых браков за истекшие 10 лет?

2013-2023: более 70 тысяч гей-браков

После первого брака, который в присутствии почти трехсот журналистов и нескольких тысяч гостей зарегистрировали (в мэрии города Монпелье) активисты LGBT-движения Венсан Аутин и Брюно Буало 29 мая 2013 года (пара «полюбовно развелась» в 2020-м), во Франции заключили еще почти 71 тысячу однополых союзов.

Это примерно 3% от общего числа заключенных в стране за это время браков. Процент, который практически не меняется** с момента принятия закона.

При этом один из главных страхов защитников «традиционных ценностей» насчет того, что гей-пары начнут «массово» усыновлять детей, не оправдался: с 2013 года, по оценкам французской Ассоциации родителей-геев-и-лесбиянок (APGL), на которые ссылается газета Le Monde, только около 200 однополых семей смогли усыновить ребенка. Эта цифра «бьется» с данными отчета министерства юстиции Франции, которое насчитало за 2018 год всего восемнадцать усыновлений гомосексуальными парами. Чаще один из однополых супругов усыновляет детей другого: в 2018 году был 1261 такой случай.

Однополые браки и политика

«Я совершил ошибку. Если бы мне пришлось делать все заново, я бы проголосовал за этот текст», — заявил накануне 10-летия принятия закона в интервью изданию La Voix du Nord министр внутренних дел Жеральд Дарманен, которому регулярно припоминают его участие в шествии противников закона (движения «Manif pour tous»), а также заявление — во времена, когда он занимал пост мэра города Туркуэн — о том, что он не будет заключать браки однополых пар.

Президент Макрон и глава МВД Дарманен. AFP - LUDOVIC MARIN

Вслед за ним другой экс-парламентарий от правых (а ныне министр экологических преобразований) Кристоф Бешю, также заявил, что «сегодня проголосовал бы „за“ принятие закона».

AFP подчеркивает, что некоторым противникам принятия закона это помешало продвинуться в карьере: в частности, Катрин Вотрен — другая экс-депутат от правых и действующий президент метрополии Большой Реймс — не была назначена главой правительства Франции после переизбрания Эмманюэля Макрона в 2022 году, хотя многие называли ее среди главных претенденток на этот пост.

А все потому, что, как не преминули напомнить главе государства «многие приближенные к нему люди», госпожа Вотрен выступала в роли активной сторонницы движения Manif pour tous.

Два месяца спустя министр местного самоуправления Каролин Кайё — тоже экс-представительница правой партии «Республиканцы» — навлекла на себя гнев президентского большинства после того, как ей припомнили старые высказывания против «брака для всех», а также то, что она назвала гомосексуалистов «этими людьми». «Маргинализированная и изолированная» (цитата по AFP), 74-летняя госпожа Кайё покинула правительство несколько месяцев спустя, в ноябре 2022-го — официально из-за проблем с декларацией о доходах.

«Многие „антибрачные“ политики исправились», — заявил агентству Арно Алессандрен, социолог и соавтор книги об истории «брака для всех» («Mariage pour tous: la violence d’une conquête»). При этом социолог считает, что политики последовали за изменением общественного мнения: «Если бы положение дел было иным, возможно, они продолжали бы выступать за отмену закона».

«Даже правые избиратели стали гораздо менее враждебными» по отношению к однополым бракам, чем десять лет назад, отметил политолог и социолог Жан-Даниэль Леви: «Политические деятели, такие как Жеральд Дарманен, должны учитывать эволюцию электората». «Политик, который сегодня все еще выступает против „брака для всех“, имеет очень мало шансов быть избранным (на пост президента) в 2027 году», — считает политолог.

Господин Дарманен, к слову, почти не скрывает своих президентских амбиций.

Наверное, поэтому в упомянутом выше интервью газете La Voix du Nord он не только «признал ошибку», но и объявил о ряде мер по усилению борьбы с «гомофобными нападениями».

В 2014 году еще один правый политик, Валери Пекресс, ныне глава региона Иль-де-Франс (в 2022-м была кандидатом на президентских выборах), сказала, что «изменила свое мнение» и больше не выступает против закона.

К слову, обязательство принять закон о «браке для всех» было одним из ключевых предвыборных обещаний кандидата Франсуа Олланда, который в итоге в 2012-м году стал президентом Франции.

Относительный консенсус в обществе

Даже большинство активных «ультра-католических» сторонников движения Manif pour tous «оставили тему» однополых браков, «сосредоточившись» на борьбе за запрет абортов, отмечает в интервью Le Monde социолог Селин Беро, автор книги «Битва полов».

Активисты движения «La Manif pour tous» во время манифестации в Париже в октябре 2014-го. AFP Photo/Alain Jocard

65% французов заявили в феврале, что поддерживают принятие закона о «браке для всех». Такие же данные демонстрировали опросы 2016 года. При этом, как отмечает издание Le Point, в момент голосования за закон, десять лет назад, его поддерживали 53% опрошенных. А до внесения закона в парламент, в 2012-м году, «за» однополые браки выступало 58% опрошенных.

В любом случае можно сказать, что сегодня, через десять лет после принятия закона, большинство жителей Франции не имеют ничего против гомосексуальных пар. А «проблема» гомосексуальных браков не занимает в иерархии забот большинства французов сколько-нибудь значимое место.

Страна проделала большой путь, с учетом того, что до 1982 года во Франции действовал принятый правительством Виши закон, наказывавший «любое лицо, совершившее непристойное или противоестественное деяние с лицом своего пола, не достигшим 21 года», тюремным заключением на срок до трех лет (При том, что для гетеросексуалов возраст согласия начинался с 13, а с 1945 года — с 15 лет). Отменена эта «норма» тоже была во времена правления левых — в бытность президента-социалиста Франсуа Миттерана.

Тем не менее, как отмечала в минувшем году, к сорокалетию отмены этой «нормы», католическая газета La Croix, французские правоохранители и судьи находили другие статьи для «наказания» гомосексуалов вплоть до 1994 года, когда была принята последняя версия уголовного кодекса***.

* Сегодня 34 страны разрешают однополым парам вступать в брак. Последней из них пока стала Андорра в феврале нынешнего года. В России под запретом даже упоминание о гомосексуализме.

** Раньше, с 1999-го года и до 2013-го люди одного пола могли заключать лишь так называемые „гражданские договоры солидарности“ (PACS), доступные и гетеросексуальным парам. PACS намного более гибкий, чем брак (например, его можно автоматически расторгнуть по желанию одного из партнеров), но дает меньше прав. При этом с 2017 года однополые пары все равно чаще заключают PACS, чем браки.

*** Даже если «преступление мужеложства» исчезло из законодательства после Великой французской революции, судьи использовали другие статьи законов — такие, например, как «публичное неуважение к порядочности». И за период с 1810 по 1994 г., как рассказал в интервью La Croix социолог Режис Шлагденхауффен, 100 тысяч гомосексуалов были осуждены за это «преступление» — с наказанием в виде тюремного заключения от трех месяцев до двух лет и (или) штрафом в размере от 500 до 15 000 франков.

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