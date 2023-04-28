До 150 тысяч человек: на Майотте началась операция по высылке нелегальных мигрантов

Трущобы на Майотте стали символом не только нищеты, но и проблемы нелегальной миграции

Майотта — 101-й французский департамент, занимающий остров в Индийском океане между Африкой и Мадагаскаром — на этой неделе оказался в центре внимания журналистов. Там началась операция по высылке мигрантов, прибывших с соседних Коморских островов и поселившихся в трущобах. По мнению французских властей, рост преступности и падение уровня жизни на острове связаны именно с нелегальной миграцией — тогда как в государстве Коморские острова выступают против специальной операции, организованной Парижем. Полицейские, приехавшие с европейской территории Франции, сталкиваются с беспорядками — а правозащитники критикуют вмешательство силовых структур.

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Майотту во Франции нередко называют «забытым» или «оставленным» департаментом — вспоминают о нем редко и в контексте нищеты, миграционных проблем и преступности.

С XIX века вся территория Коморских островов находилась под протекторатом Франции — но в ходе деколонизации в следующем столетии Париж потерял контроль почти над всей группой островов. Однако жители Майотты, входящей в архипелаг, в 1974 и 1976 годах проголосовали против независимости на референдуме, тогда как три соседних острова решили отделиться и провозгласили себя отдельным федеративным государством «Союз Коморских островов», или, как их часто называют на русском языке, просто Коморскими островами.

Майотта с Францией на административном уровне в 21 веке сблизилась еще сильнее. В 2009 году ее жители проголосовали за статус французского департамента, а не заморского сообщества — как объясняет Libération, этот формальный выбор окончательно закрепил на бумаге решение жителей отказаться от независимости и не присоединяться к Коморским островам. Сам Союз Коморских островов официально не признал принадлежность территории к Франции.

Вопреки формальной принадлежности, жизнь на Майотте сильно отличается от той, что ведут в остальной Франции. Майотта — самый бедный департамент республики, где, по данным социологов на 2018 год, 42% населения тратят менее 160 евро в месяц.

Но на фоне еще более тяжелой ситуации на соседних Коморских островах и Мадагаскаре Майотта кажется нелегальным мигрантам «Эльдорадо» — около половины населения Майотты не имеют французского гражданства, а многие из них находятся на острове нелегально. Прибыли они на остров по морю, нередко рискуя своими жизнями. По данным France 24, число мигрантов без документов достигло 150 тысяч, то есть речь идет почти о каждом втором, находящемся на острове.

Среди тех же, кто получил французский паспорт, 66% поддерживают Марин Ле Пен — то есть придерживаются крайне правых взглядов.

Социальная и политическая ситуация в соседней с французской Майоттой стране — центральная причина миграционного кризиса. Коморские острова — одно из беднейших государств мира, где ВВП на душу населения, по данным Всемирного банка, составляет около 1500 $. У власти там находится полковник Азали Ассумани — в 1999 году он стал главной государства после военного переворота. Правда, в 2006 году он на десять лет оставил свой пост, став президентом снова в 2016 после выборов. А после политик с успехом провел конституционную реформу, которая позволит ему остаться у власти до 2029 года.

На фоне экономических проблем и несменяемой власти с Коморских островов на Майотту не прекращается поток нелегальных мигрантов. По мнению депутата Национального собрания из Майотты Мансура Камардина, неспособность властей решить проблему превратила департамент в «пороховую бочку».

В 2018 году кризис уже привел к массовым протестам — забастовка парализовала жизнь на острове почти на два месяца. Одним из символов манифестантов стал тогда французский флаг, а требованием — рост внимания и инвестиций со стороны Франции. Протесты на Майотте не похожи на антифранцузские выступления, которые возникают на территории других территорий с сильным влиянием Парижа.

На этом фоне власти Франции приняли решение начать операцию «Wuambushu», или «возвращение» в переводе с местного языка маори. Ее цель — отправить нелегально находящихся на территории граждан Коморских островов и разрушить построенные трущобы. В операции принимают участие 1800 полицейских и жандармов, а Franceinfo утверждает, что силы правопорядка продолжают прибывать.

На кадрах с места событий видно, что полицейских в бидонвилях встречают летящими камнями и насилием. Усложняет ситуацию для французских властей и то, что Коморские острова отказываются принимать мигрантов назад.

Правозащитные организации призывают соблюдать права жителей острова и критикуют решение властей. По мнению представителей ассоциации Droit au logement, разрушение трущоб приведет лишь к обострению социального кризиса, а высылка мигрантов разрушит семьи.

По мнению авторов газеты Le Monde, ситуация на Майотте для французского правительства — настоящая «ловушка». Единственным ответом на хаос, который воцарился на острове задолго до полицейской операции, могла бы стать серьезная реакция на политическом уровне.

Кризис, возникший на острове, не может быть проигнорирован правительством, иначе ситуация ухудшится, считают журналисты. Население острова за пятьдесят лет увеличилось в десять раз, а 30% жителей не имеют документов. Неблагополучный и изолированный остров, лишенный адекватной социальной инфраструктуры, не мог не стать центром вспышек насилия. Особенно когда расстояние до Коморских Островов составляет около 70 километров.

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