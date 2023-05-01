Во Франции проходят первомайские демонстрации: чего ожидать

Во Франции сегодня проходят традиционные первомайские демонстрации: каждый год в этот день, который в стране является выходным, на улицы выходят сотни тысяч человек. Для профсоюзов и оппозиции речь идет об одном из главных протестных событий года, а акции нередко заканчиваются беспорядками и погромами. В этом году CGT - Всеобщая конфедерация труда - 1 мая ожидает «исторические» выступления против пенсионной реформы.

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Главное требование протестующих, которые выйдут сегодня на улицы Франции - отзыв непопулярной реформы, подразумевающей повышение пенсионного возраста до 64 лет. Для этого профсоюзы впервые с 2009 года организовали совместную, а не раздельные акции протеста в Париже. Кортеж, организованный восемью главными движениями трудящихся, отправится с площади Республики в 14 часов.

В МВД Франции ожидают, что на акции в Париже выйдут от 80 до 100 тысяч человек, а на всей территории страны - до 650 тысяч.

Большинство участников маршей на ежегодных первомайских акциях настроены мирно, но выступления в Париже и других крупных городах регулярно заканчиваются погромами. Власти и журналисты связывают это с присутствием «радикалов», в том числе из движения Black block. В этом году, как объявил в эфире телеканала LCI префект полиции Парижа Лоран Нуньес, на улицы столицы могут выйти до двух тысяч сторонников крайне левых.

«Несколько десятков из них приехали из других стран», — отметил чиновник.

Русская служба RFI будет следить за ходом акций

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