В Лионе первомайские акции протеста переросли в беспорядки

В Лионе в ходе ежегодной первомайской акции протеста, организованной профсоюзами, произошли беспорядки. По данным Franceinfo, в центре города подожгли по меньшей мере один автомобиль, разбиты витрины магазинов. В префектуре полиции заявили, что поджогам подверглись фасады зданий. Сообщается также о стычках в Париже.

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Как объяснили в МВД, при помощи дрона силам охраны правопорядка удалось «выявить радикально настроенных» протестующих. Полицейские смогли оттеснить их от мэрии седьмого округа Лиона. Задержаны два человека.

#1erMai | Grâce à l'utilisation d'un drone, les forces de l'ordre ont détecté un mouvement d'éléments radicaux qui souhaitaient s'en prendre à la @Mairie7Lyon. Ils ont ainsi pu intervenir immédiatement pour les repousser.



2 interpellations ont d'ores et déjà été réalisées. https://t.co/p49GGCChaU — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) May 1, 2023

На кадрах, опубликованных в СМИ, видно, что сгорел по меньшей мере один автомобиль, журналисты также показывают разбитые витрины магазинов и банков.

В Париже марш, организованный профсоюзами в День Труда, стартовал от площади Республики в два часа дня. Сообщается о 22 задержанных и столкновениях в начале марша: по данным BFMTV, в полицейских бросали камни.

1er-Mai: des débordements en marge de la manifestation à Lyon pic.twitter.com/PAYTnZ2kH1 — BFMTV (@BFMTV) May 1, 2023

Акции, организованные профсоюзами, проходят во Франции 1 мая каждый год. В этот раз основное требование протестующих — отмена пенсионной реформы, уже подписанной Эмманюэлем Макроном.

RFI на русском следит за развитием событий на акциях протеста в Париже и всей Франции

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