В Лионе первомайские акции протеста переросли в беспорядки

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Акция протеста в Париже 1 мая
Акция протеста в Париже 1 мая AP - Aurelien Morissard
RFI
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В Лионе в ходе ежегодной первомайской акции протеста, организованной профсоюзами, произошли беспорядки. По данным Franceinfo, в центре города подожгли по меньшей мере один автомобиль, разбиты витрины магазинов. В префектуре полиции заявили, что поджогам подверглись фасады зданий. Сообщается также о стычках в Париже.

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Как объяснили в МВД, при помощи дрона силам охраны правопорядка удалось «выявить радикально настроенных» протестующих. Полицейские смогли оттеснить их от мэрии седьмого округа Лиона. Задержаны два человека. 

На кадрах, опубликованных в СМИ, видно, что сгорел по меньшей мере один автомобиль, журналисты также показывают разбитые витрины магазинов и банков. 

В Париже марш, организованный профсоюзами в День Труда, стартовал от площади Республики в два часа дня. Сообщается о 22 задержанных и столкновениях в начале марша: по данным BFMTV, в полицейских бросали камни. 

Акции, организованные профсоюзами, проходят во Франции 1 мая каждый год. В этот раз основное требование протестующих — отмена пенсионной реформы, уже подписанной Эмманюэлем Макроном. 

RFI на русском следит за развитием событий на акциях протеста в Париже и всей Франции

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