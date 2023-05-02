Первомай во Франции стал 13-м днем протеста против пенсионной реформы. Новые акции и забастовки намечены на 6 июня

Во Франции традиционные демонстрации в праздничный день 1 мая в этот раз побили рекорды по числу участников, став продолжением масштабного протеста против повышения пенсионного возраста до 64 лет. На улицы в понедельник, по данным МВД, вышло почти 800 тысяч человек. Профсоюзы объявили о 2,3 млн манифестантов. Новый — четырнадцатый по счету с начала года — общенациональный день протеста намечен на 6 июня. Профсоюзы и оппозиция в парламенте продолжают борьбу против закона о пенсионной реформе даже после его окончательного утверждения.

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Социальный и политический конфликт во Франции вокруг пенсионной реформы продолжается, несмотря на то, что формальные процедуры утверждения крайне непопулярного закона о повышении пенсионного возраста уже завершены. Еще в середине апреля закон (в его главных положениях) одобрил Конституционный совет и подписал президент Эмманюэль Макрон. Поэтапное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет должно начаться уже с сентября этого года.

В этих условиях ни профсоюзы, ни парламентская оппозиция не намерены сдаваться, отвергая призывы президента и правительства к возобновлению диалога для проведения других необходимых реформ.

2 мая все восемь ведущих профсоюзов Франции, которые единым фронтом с начала года выступали против пенсионной реформы, объявили о новых демонстрациях и забастовках. Четырнадцатый по счету общенациональный день протеста намечен в стране на 6 июня.

Протестный Первомай в Париже. Главный лозунг шествия во главе колонны: "Реформа пенсий: Работать дольше - нет!". 01/05/2023. REUTERS - BENOIT TESSIER

8 июня — новый этап парламентской борьбы

Очередные акции профсоюзы планируют провести перед тем, как 8 июня в Национальном собрании Франции будет вынесен на обсуждение законопроект, подготовленный противниками пенсионной реформы. Депутатам предложат проголосовать за отмену центральной меры только что утвержденного закона — повышения на два года возраста, который дает право ухода на заслуженный отдых. Как отмечают комментаторы, судьба этой инициативы не столь безнадежна, как может показаться на первый взгляд. Ведь сам закон о пенсионной реформе был утвержден в парламенте лишь в рамках особой процедуры, которую президент и правительство были вынуждены применить, опасаясь провала непопулярных мер. Согласно статье 49.3 конституции, закон был принят в Нацсобрании без итогового голосования по его тексту. Вместо этого нижняя палата парламента голосовала по вопросу о доверии правительству. В итоге кабинет премьер-министра Элизабет Борн едва устоял: оппозиции не хватило всего 9 голосов (!), чтобы вынести правительству вотум недоверия, а заодно и похоронить пенсионную реформу.

Пропрезидентский блок (партия Макрона «Возрождение» и ее союзники) имеет лишь относительное большинство в Нацсобрании, где против пенсионной реформы решительно выступает большинство оппозиционных фракций (блок левых партий NUPES и крайне правые депутаты партии Марин Ле Пен).

Левая оппозиция объявила о продолжении «парламентской борьбы» против пенсионной реформы, отказываясь с ней смириться и прекратить противостояние с президентом и правительством. 3 мая лидеры левых фракций — «Непокорной Франции», Соцпартии, «зеленых» и Компартии — обсудят тактику своих дальнейших действий.

Также 3 мая ожидается решение Конституционного совета Франции по новому предложению о вынесении вопроса о пенсионном возрасте на референдум. Эту инициативу подготовили депутаты и сенаторы от оппозиции, скорректировав юридические формулировки с учетом «слабых мест», которые позволили КС 14 апреля отклонить их предыдущую аналогичную заявку.

Протестный Первомай в Париже. 01/05/2023. REUTERS - BENOIT TESSIER

1 мая — 6 июня: профсоюзы продолжают протест

Профсоюзы также не намерены прекращать противостояние с президентом Макроном и правительством. 2 мая они выпустили совместное заявление, в котором назначили на 6 июня очередной всеобщий день протеста против повышения пенсионного возраста.

Решение продолжать протесты профсоюзы приняли после того, как 1 мая традиционные праздничные шествия стали рекордными по числу участников за многие годы. Профсоюзы оценили общее число манифестантов в 2,3 миллиона человек. МВД насчитало по всей стране 782 000 участников шествий. На главную демонстрацию страны в Париже вышло не менее 112 000 человек (данные полиции). Профсоюзы оценили размах столичного шествия в более чем полмиллиона протестующих.

По сути нынешний Первомай превратился в очередной день протеста против пенсионной реформы. По числу участников демонстрации не слишком уступали шествиям многих предыдущих протестных дней (когда, по данным МВД, на улицы выходило иногда более 1 млн человек, а профсоюзы заявляли о 2 – 2,5 млн протестующих).

Массовость первомайских манифестаций, как отмечают профсоюзы, свидетельствует о неутихающем протесте и негодовании французов. Причем, возмущение по-прежнему вызывает не только сама пенсионная реформа, но и непреклонная позиция президента Макрона на протяжении всего кризиса, его отказ идти на уступки и диалог по реформе, которую он назвал «безальтернативной».

Протестный Первомай в Париже. 01/05/2023. REUTERS - BENOIT TESSIER

Призвав к новым протестам 6 июня, французские профсоюзы вновь отвергли предложение премьер-министра Элизабет Борн возобновить диалог по ряду насущных вопросов, «перевернув страницу» пенсионной реформы.

«Недоверие остается глубоким, и диалог может быть возобновлен только в том случае, если правительство докажет свою готовность наконец принять во внимание предложения профсоюзов», — отметили в совместном заявлении от 20 мая профсоюзные лидеры.

В протесте против пенсионной реформы все восемь ведущих профсоюзов Франции объединились впервые за более чем десятилетие. В последний раз единым фронтом организации защитников прав трудящихся выступали в 2010 году — и тоже против повышения пенсионного возраста (с 60 до 62 лет).

Первомай и радикализация протеста

События 1 мая во Франции продемонстрировали также дальнейшую радикализацию протеста в условиях продолжающегося социального и политического конфликта. Профсоюзные демонстрации в Париже и ряде крупных городов вновь были омрачены беспорядками, зачастую более масштабными, чем в предыдущие дни. Премьер-министр Элизабет Борн осудила действия радикалов, заявив 2 мая, что в своих действиях накануне они перешли на «новую ступень насилия».

Беспорядки, стычки с полицией, попытки погромов и поджогов 1 мая сопровождали мирный протест в Париже, Лионе, Нанте и Ренне. Полиция применяла спецсредства: водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

МВД объявило, что накануне по всей стране полиция задержала 540 человек. 305 из них — в столице. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен сообщил, что в столкновениях пострадали порядка 400 силовиков, в том числе трое получили серьезные травмы. Так, в столице полицейский был госпитализирован с ожогами лица (в него бросили бутылку с горючей смесью).

Глава МВД также признал, что в столкновениях травмы получили, по его словам, более 60 демонстрантов.

Представители левой оппозиции, в частности, сообщили о том, что 17-летняя участница манифестации получила травму глаза осколком полицейской гранаты.

Протестный Первомай в Париже. 01/05/2023. REUTERS - BENOIT TESSIER

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