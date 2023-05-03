Во Франции учредили премию «за журналистское мужество»

Премия, учрежденная сегодня по инициативе главы МИД Франции, будет вручаться за журналистское мужество в зонах войн и конфликтов. На фото: линия фронта вблизи Авдеевки (Донецкая область). 28.04.2023

Министерство иностранных дел Франции объявило в среду, 3 мая, во Всемирный день свободы печати, об учреждении специальной премии «за журналистское мужество».

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Об этом говорится в заявлении спикера МИД Франции Анн-Клер Лежандр по случаю отмечаемого 3 мая Всемирного дня свободы печати.

Сообщается, что премия «за журналистское мужество» учреждена по инициативе министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна и будет вручаться за работу «в зонах боевых действий, кризисных зонах или в условиях маневров по дестабилизации».

Источники «Новой газеты» уточняют, что премия должна носить имя Анны Политковской. По сведениям «Новой», победителя будет выбирать жюри, в состав которого войдут, в том числе, дети убитой журналистки — Вера и Илья Политковские.

В министерстве пока официально не подтвердили эту информацию.

«Франция подтверждает свою постоянную и решительную приверженность свободе прессы, свободе выражения мнений и защите журналистов во всем мире» и «принимает меры, чтобы позволить журналистам, которым угрожают, продолжать свою миссию», — подчеркнули в МИДе Франции.

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