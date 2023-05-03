Сайты не менее 30 французских муниципалитетов подверглись атаке пророссийских хакеров

Интернет-страницы не менее 30 французских муниципалитетов подверглись атаке пророссийских хакеров. Об этом в среду, 3 мая, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на собственные «информированные» источники.

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Среди подвергшихся атаке пророссийских хакеров был сайт мэрии Бри-сюр-Марн, города в столичном регионе Иль-де-Франс. Как сообщается, на сайте была пустая страница со следующей фразой: «Уважайте Россию! В противном случае мы продолжим вести с вами войну».

Пострадали и другие муниципалитеты Иль-де-Франс, в том числе Эгревиль (департамент Сена и Марна), Маркуси (департамент Эссона) и Жузье (департамент Ивелин). Как выяснило издание, сайты, как минимум, трех десятков французских муниципалитетов стали жертвой этой кибератаки.

«45 сайтов, которые мы обслуживаем, были взломаны в эти выходные», — подтверждает Le Figaro Жан-Филипп Наварро, глава компании Abtel, предоставляющей IT-услуги. Хакеры взламывали сайты, меняли главную страницу. Пока не известно, кто стоит за этими кибератаками.

В своем твите мэр Бри-сюр-Марн Шарль Аслангюл сообщил, что подал жалобу на «мошеннический доступ к автоматизированной системе обработки данных и ее изменение». По данным источников газеты Le Parisien, утечки конфиденциальных данных в ходе взлома не произошло.

Всего месяц назад сайт Национального собрания, нижней палаты парламента Франции, оказался заблокирован из-за хакерской атаки. Тогда Ответственность за кибератаку взяла на себя пророссийская хакерская группировка NoName и мотивировала это поддержкой протестов против Макрона и местью за оказание Парижем военной помощи Украине.

Франция является одной из постоянных целей хакеров, недавно в стране произошло несколько таких атак. Ранее в марте хакеры заблокировали сайт Aéroports de Paris (аэропорты Парижа) и предпринимали попытки атаки на сайт французской службы внутренней безопасности DGSI. Ответственность за эти две волны атак тогда также взяла на себя еще одна группа пророссийских хакеров.

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