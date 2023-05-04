Во Франции до 11 мая армия ведёт войну понарошку, но на полную катушку

ВОЕННЫЕ МАНЕВРЫ

C 23 февраля по 11 мая на территории Франции проводятся широкомасштабные военные учения «Орион» для отработки взаимодействия французских войск с союзниками «в условиях высокоинтенсивного конфликта». Специальный сайт министерства обороны Франции обозначает две зоны действий, включающих 20 департаментов на востоке юге страны с участием почти 20 тысяч военных наземных сил, воздушного и военно-морского флота. Газета Le Monde подчеркивает беспрецедентный масштаб операции «Орион», где французская армия использует авианосец «Шарль-де-Голль», тысячи наземных и морских транспортных средств.

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Крупнейшие за последние 30 лет учения с участием 19 тысяч военных (85% французов, но также британцев, бельгийцев, немцев, испанцев, греков и американцев) должны показать способность Франции координировать совместные действия дивизий НАТО и первой разворачивать свои силы на континенте.

Des soldats d'Angers au cœur d'Orion 4, exercice militaire de ... - Ouest-France https://t.co/mcTZyutO1T — Info Militaire (@news_militaire) May 4, 2023

Французские СМИ объясняют, что учения планировались еще в 2020 году, задолго о начала войны в Украине. Иначе говоря, как пишут в Голливуде, «все персонажи и события вымышлены, любые совпадения случайны». Однако, «новая реальность» заставила, конечно, генштаб Франции переработать сценарии и поднять «уровень интенсивности» действий с учетом реалий «конфликта, который трудно игнорировать». Разработанный окончательный план был опубликован заранее на сайте министерства обороны Франции.

Арнландийцы против меркурийцев

Так, сценарий на востоке Франции мобилизовал 12 000 человек, военную наземную и воздушную технику в ходе сдерживания условной агрессии территории страны под названием «Арнланд»о стороны мощного противника извне, страны под названием «Меркурий». Вторжение мотивировалось «защитой сограждан [меркурийцев] в опасности». Этот восточный «фронт» совпал с линией фронта Первой мировой войны. Здесь линия столкновения с условным противником составила 50 км в длину с глубиной в 200 км. Действия разворачивались в департаментах Эна, Арденны, Об, Марна, Верхняя Марна и Маас. За две недели были мобилизованы около 2000 единиц техники, в том числе сотни танков, 40 вертолетов. Но была и мощная виртуальная битва с сотнями тысяч участников, сотней дронов и задействованными системами нейтрализации спутников.

En février, l’Armée française a commencé l’exercice Orion, qu’elle poursuit en avril et en mai en Champagne-Ardenne. «Le Figaro» s’est rendu dans le QG de l’état-major de la 3ème division au cœur de cet exercice qui vise à préparer la France à la guerre de haute intensité. pic.twitter.com/jkRFxpWapH — Le Figaro (@Le_Figaro) April 27, 2023

На юге Франции семитысячный военный контингент отработал сценарий «высадки десанта»на средиземноморское побережье с «захватом плацдарма» на территории «Арнланда», где политическое положение нестабильно из-за ополченцев, которых поддерживает всё те же условные недружественные меркурийцы. В распоряжении союзнических войск, кроме авианосца «Шарль-де-Голль» — два десантных вертолетоносца, более двадцати надводных кораблей и подводных лодок, тысяча наземных транспортных средств, дроны и другая кибертехника.

Пресса южного департамента Аверон уточняет, что «военные действия» после высадки продолжились в глубине территорий. Ареной крупномасштабных военных учений стали сразу несколько департаментов Окситании: Аверон, Лот, Лозер, Тарн, Тарн и Гаронна, Верхняя Гаронна, Од, Эро и Гар.

СМИ сообщают, что в арнландцам в итоге удается взять верх над противником.

Учения стоимостью 35 миллионов

Как объяснил газете Le Monde отвечающий за межармейское планирование операции генерал Ив Метейе, эти учения 2023 года отличаются не только беспрецедентной масштабностью, но и своей продолжительностью. Новшество их и в том, что учения проходят не по заранее разработанному сценарию, а во взаимодействии с автономным штабом противника, «который принимает решения в исходя из развития военной ситуации на месте». Это необходимо, чтобы научить армию «управлять неопределенностью».

Le Monde сообщает, что организация манёвров «Орион» стоила 35 миллионов евро. Усиление оперативной подготовки стало необходимостью «в то время, как война вернулась на европейский континент, а геостратегический контекст продолжает ухудшаться». Газета уточняет, что парламентский отчет 8 февраля указал на издержки в подготовке и оснащении сухопутных войск, в то время как «военно-морской флот и военно-воздушные и космические силы за последние годы привыкли к этим крупным маневрам».

В интервью агентству France-Presse военный эксперт заявил, что военные ученые «Орион»знаменуют собой «возвращение к типу маневров и уровню сложности, с которыми мы не сталкивались» с самого окончания холодной войны. Маневры вписываются в трехгодичный цикл.

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