«Я не получил ни копейки от России»: что Фийон ответил на вопросы о своих связях с Кремлем

Комиссия парламента Франции по иностранному вмешательству заслушала показания экс-премьера Франсуа Фийона, который имеет давние и тесные связи с российским руководством. Тем не менее, в ходе 2,5-часовых слушаний г-н Фийон заявил, что «не получил ни сантима» за свои услуги в пользу Кремля в то время, когда еще вел политическую деятельность, а также назвал свою «работу» в крупных российских компаниях «личным делом». «Если я хочу продавать рийет на Красной площади, я буду продавать рийет на Красной площади», — сказал осужденный во Франции за коррупцию французский политик, которого в СМИ называют «другом Путина».

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Комиссия Нацсобрания Франции по расследованию политического, экономического и финансового вмешательства иностранных держав заподозрила экс-премьера Фийона в том, что он способствовал продвижению интересов российской власти, имея в своем распоряжении «адресную книгу» и конфиденциальную информацию, доступную ему как бывшему главе правительства. Подозрения могут иметь под собой основания, так как господин Фийон не только долгие годы открыто придерживался прокремлевской позиции, но и был «трудоустроен» в совет директоров российских компаний «Зарубежнефть» и «Сибур». Из которых был вынужден (официально) уволиться только после того, как Путин начал уже полномасштабную войну.

Фийона «допрашивали» 2 мая, в концу работы парламентской комиссии, созданной 6 декабря 2022 года под председательством депутата… «Национального объединения» (то есть, партии Марин Ле Пен) Жан-Филиппа Танги.

Отвечая на вопросы о своем найме на работу в эти российские компании, близкие к Кремлю, Фийон заверил, что якобы не понимает, почему это может восприниматься как проявление близости к российскому президенту Путину. И зависимости от него.

Напомним, вскоре после поражения на французских президентских выборах-2017 Фийон стал партнером инвестиционного фонда, а в 2020 году создал собственную консалтинговую компанию для поддержки бизнеса, желающего инвестировать, в первую очередь, в Россию.

На заседании комиссии Фийона также спрашивали о французской компании Cifal, работающей в России, которая является объектом предварительного расследования французской Национальной финансовой прокуратуры по подозрению в коррупции иностранных государственных служащих. По словам цитируемого радиостанцией Europe 1 источника, близкого к расследованию, Cifal получила заказ от конголезской компании Orion, возглавляемой Люсьеном Эбата, специальным советником президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, найти инвестора в России, которому она могла бы продать свои доли в нефтяном месторождении MBK в Конго.

С этой целью, как сообщила радиостанция, директор Cifal Жиль Реми обратился к Франсуа Фийону, чтобы тот свел его с российским бизнесменом. В рамках этого контракта Франсуа Фийон получил вознаграждение. В настоящее время над ним не висит никаких подозрений в коррупции, сообщил Europe 1 источник, близкий к делу. «Меня не касаются текущие расследования, я работал в компании, которую касается расследование», — подчеркнул Франсуа Фийон, который «с большим уважением относится к компании Cifal и ее директору».

Но серьезнее всего перечисленного является получение экс-премьером Франции должностей в двух крупных российских компаниях.

28 июня 2021 года он вошел в совет директоров «Зарубежнефти» — российского государственного нефтегазового холдинга, занимающегося разведкой, обустройством и эксплуатацией нефтегазовых месторождений в России и других странах мира, а также экспортно-импортными операциями по поставкам оборудования.

23 декабря 2021-го Фийон вошел еще и в совет директоров компании «Сибур» — одной из крупнейших интегрированных нефтегазохимических компаний России. Перед этим совет директоров «Сибура» покинул Кирилл Шамалов — известный по публикациям в СМИ как бывший зять Путина (кроме того, Кирилл — сын давнего путинского знакомого, акционера банка «Россия» Николая Шамалова). «Сибур» контролируют Леонид Михельсон, один из богатейших людей России, и Геннадий Тимченко, часто называемый в СМИ «близким соратником» и «другом Путина».

Фийон на слушаниях признал, что «Зарубежнефть» действительно является российской государственной компанией. Но эта нефтяная группа работает а пределами России, что, по его словам, «освобождает» его от любого конфликта интересов. «Сибур» — «полностью частная» компания, поэтому, по рассуждениям бывшего премьер-министра, работа в ней тоже не является проблемой.

Несколько раздраженный вопросами парламентариев (по словам Le Monde), Фийон напомнил членам парламентской комиссии: «Я снова стал частным лицом, моя личная карьера — это мое личное дело, я не обязан ни перед кем отчитываться».

«На протяжении двух с половиной часов слушаний дебаты проходили в атмосфере диалога глухих», — подчеркнула газета, отметив:

«протестуя» против того, чтобы ставили под сомнение его «порядочность», Франсуа Фийон заявил о «свободе выбора» и «не понял», почему члены комиссии сочли неприличным для бывшего премьер-министра Франции «продавать» авторитарной власти иностранного государства знания и контакты, приобретенные им в ходе исполнения его государственных обязанностей.

«Не найдется никаких следов (моей) связи с деятельностью по иностранному вмешательству (…), я не получил ни сантима от России, и ни один евро не поступил в результате этой деятельности на счета моей избирательной кампании», — заверил экс-премьер. В качестве «доказательства» он добавил, что когда французские правоохранители проверили все его счета и профессиональные доходы, то «не нашли ничего» предосудительного.

Фийон согласился, что именно его «опыт бывшего премьер-министра и бывшего министра был востребован», когда компании нанимали его на работу, но «они приходят не только за адресной книгой», но и за его «взглядом на международную ситуацию».

Фийон также отрицал какие-либо личные связи с Путиным. Он заявил, что, «будучи премьер-министром» (2007-2012), имел с Путиным (который тогда был премьером РФ) «интенсивные профессиональные отношения в течение пяти лет, которые были плодотворными для французской экономики».

Фийон также заверил, что видел Путина только дважды в период с 2012 по 2017 год, а затем «в последний раз в 2018 году».

Фийон также заявил, что якобы «ничего» не стал бы делать в ущерб интересам Франции (при том, что они с женой уже были осуждены за многолетнюю коррупцию в государственной сфере: Франсуа сначала в 2021-м приговорили к 5 годам, а в 2022-м снизили срок до 4 лет — Прим. RFI). Кроме того, он сделал несколько заявлений в стиле «не все так однозначно»: «китайский режим жестче, чем российский», уровень коррупции в России «не так плох, как в других странах» и т. д.

А в начале слушаний Фийон заявил о своем намерении хранить молчание по поводу войны РФ против Украины.

«Я прекратил общественную деятельность (в 2017 году, проиграв президентские выборы из-за коррупционного скандала — Прим. RFI), я частное лицо и занимаюсь своей профессиональной карьерой так, как считаю нужным. Если я хочу продавать рийет (паштет — Прим. RFI) на Красной площади, я буду продавать рийет на Красной площади», — заверил экс-премьер Франции.

Однако его обвиняют не в том, что он занимался «бизнесом» после ухода из политики, а в том, что он потенциально «отдал себя в руки иностранной державы», обладая как бывший премьер обширными связями и каналами информации.

Фийон оправдывал и российское вмешательство в войну в Сирии, начатое в 2015-м, и развязанную в 2014 году российскую вооруженную агрессию против Украины (приведшую к оккупации части Донбасса и аннексии Крыма)…

На слушаниях он обвинил власти Франции в том, что они якобы «не были достаточно активны» на «дипломатическом фронте» для того, чтобы предотвратить «нынешнюю абсолютную катастрофу».

Защищая Россию, Фийон, как отмечает издание Mediapart, яростно разоблачал вмешательство Соединенных Штатов, «прослушивавших» его и президента Саркози, когда они занимали два высших поста во Франции (2007-2012). Кроме того, «консервативный» экс-премьер заявил о «вмешательстве», исходящем «из таких стран как Турция, Марокко, Алжир, которые напрямую дают указания по голосованию (на выборах во Франции) через религиозных лидеров» в пользу «партий, которые кажутся более благоприятными для мусульманской веры».

После этого глава комиссии Жан-Филипп Танги несколько раз попросил его дать разъяснения: «Как премьер-министр вы количественно оценили это влияние? Могли ли территории Республики склониться в ту или иную сторону, потому что инструкции по голосованию давались из-за рубежа?». Заверив, что эти «вмешательства значительны, учитывая количество граждан или людей, имеющих связи с этими странами», Франсуа Фийон все-таки признал, что он «не в состоянии количественно оценить» это явление или «измерить его последствия». И добавил: «Я не хочу влезать в те области, где у меня нет достаточной информации».

Парламентская комиссия должна завершить заслушивание «подозреваемых» в связях с иностранными государствами французских политиков 6 мая.

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