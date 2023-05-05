Индия станет почетным гостем военного парада 14 июля в Париже

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и индийские военные станут почетными гостями военного парада по случаю национального праздника Франции 14 июля, — сообщается 5 мая в совместном франко-индийском заявлении, в котором будущая встреча лидеров двух стран названа «возможностью начать новый этап стратегического партнерства» Парижа и Нью-Дели.

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В опубликованном в эту пятницу совместном заявлении руководителей Франции и Индии отмечается, что приглашение премьера Моди в Париж 14 июля «станет началом нового этапа стратегического партнерства между Францией и Индией, определит новые амбициозные цели стратегического сотрудничества в сфере культуры, науки, образования и экономики, в том числе в значительном числе отраслей промышленности».

Помимо премьер-министра Нарендры Моди, почетными гостями в Париже 14 июля станут индийские военные, которые примут участие в традиционном военном параде на Елисейских полях.

В совместном франко-индийском заявлении подчеркивается, что обе страны «разделяют общее видение вопросов мира и безопасности, в частности, в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе», а также намерены «предпринять совместные инициативы для решения основных проблем нашего времени, в частности, изменения климата, защиты биоразнообразия и достижения целей устойчивого развития».

Визит Нарендры Моди в Париж «станет для Франции и Индии возможностью подтвердить приверженность приницпу многополярности, особенно в контексте председательства Индии в G20», — говорится в заявлении двух стран.

Эмманюэль Макрон и Нарендра Моди в Елисейском дворце. Париж. 4 мая 2022. AP - Francois Mori

Агентство France-Presse напоминает, что Франция стремится усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где находятся ее заморские территории Новая Каледония и Французская Полинезия. Так, в прошлом месяце президент Эмманюэль Макрон совершил визит Китай. После потери крупного контракта на поставку подводных лодок Австралии (осенью 2021 года) Париж также стремится укрепить партнерство с Индией.

Согласно последнему отчету Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Франция стала вторым — после России — поставщиком вооружений для Индии (которая в 2018 – 2022 годах занимала первое место среди стран-импортеров оружия с долей 11% в мировом импорте. За последнюю пятилетку Франция приблизилась к уровню России по объему экспорта вооружений, нарастив свою долю на мировом рынке с 7 до 11%. Почти треть французского оружейного экспорта в этот период пришлась на Индию, где Франция вытеснила США со второго места в списке поставщиков.

Среди крупнейших контрактов — поставка шести подводных лодок Scorpène (с широкой программой передачи технологий) и 36 боевых самолетов Rafale (четвертого поколения).

Усиление позиций Франции в мировой торговле оружием Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) выпустил новую сводку данных о глобальных поставках вооружений. Из нее следует, что доля российского экспорта вооружений с период с 2018 по 2022 гг. снизилась с 22% до 16% по сравнению с предыдущими пятью годами. Доля американского экспорта возросла с 33% до 40%. На мировом рынке вооружений увеличился вес Франции, третьего крупнейшего экспортера. Объем экспорта французского оружия увеличился на 44%, и доля французских поставок на мировом рынке выросла с 7,1% до 11%. Таким образом Франция приблизилась к уровню России в сфере поставок вооружений. Основными направлениями для французского оружейного экспорта стали страны Азии и Океании, а также Ближний Восток. На Индию пришлось 30% экспорта французского оружия в 2018 – 2022 годах, и Франция вытеснила США со второго места в списке оружейных поставщиков в Индию (после РФ). «Франция получает все большую долю на мировом рынке вооружений, тогда как российский экспорт оружия сокращается, как это видно, например, в Индии. Эта тенденция, вероятно, продолжится, поскольку к концу 2022 года у Франции было гораздо больше невыполненных заказов на экспорт оружия, чем у России», — отметил Питер Веземан, , старший научный сотрудник Программы поставок оружия SIPRI.

Индийские военные на параде в Париже 14 июля 2009. ASSOCIATED PRESS - THIBAULT CAMUS

Индийские военные на параде в Париже 14 июля 2009. ASSOCIATED PRESS - THIBAULT CAMUS

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