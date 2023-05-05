Совершена DDоS-атака на сайт французского Сената
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Сайт Сената Франции не работает после кибератаки пророссийских хакеров. Ответственность на себя взяла через Telegram группа NoName. Хакеры сообщают о попытке блокировки веб-сайтов Национального центра космических исследований (CNES) и Национального института труда, занятости и профессионального обучения (INTEFP), но сайты работают.
Веб-сайт верхней палаты французского парламента до сих пор не доступен для пользователей Интернета в эту пятницу, 5 мая. Страница показывает то «ошибку 500 «, то страницу провайдера. Трудности с доступом для пользователей начались с утра 5 мая.
Ответственность за кибератаку взяла на себя в Telegram пророссийская хакерская группировка NoName: «Прочитали в СМИ, что Франция ведет работу с Украиной по новому пакету „помощи“, который может включать вооружение».
Хакеры сообщили также об атаке на сайт Национального центра космических исследований (CNES) и Национального института труда, занятости и профессионального обучения (INTEFP), что не соответствует действительности. Предлагаем скриншот страниц на 13:00 по Парижскому времени.
В 27 марта аналогичной атаке подвергался и сайт Национального собрания. В мессенджере Telegram ответственность за эту атаку брала на себя та же группа пророссийских хакеров.
Визуальная презентация взломанного сайта похожа на ту, что использовалась при блокировке сайта Сената: появляется либо изображение медведя (один из символов России), либо ссылка на ошибки (504 или 500), которые указывают на невозможность доступа к серверам веб-сайта.
Эксперты французского канала BFM пишут, что используемый «принцип DDoS-атаки носит часто бесхитростный и, прежде всего, символический характер». Суть действий хакеров заключается в виртуальной перегрузке серверов, что делает сайт недоступным.
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