Совершена DDоS-атака на сайт французского Сената

КИБЕРАТАКА

Сайт Сената Франции не работает после кибератаки пророссийских хакеров. Ответственность на себя взяла через Telegram группа NoName. Хакеры сообщают о попытке блокировки веб-сайтов Национального центра космических исследований (CNES) и Национального института труда, занятости и профессионального обучения (INTEFP), но сайты работают.

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Веб-сайт верхней палаты французского парламента до сих пор не доступен для пользователей Интернета в эту пятницу, 5 мая. Страница показывает то «ошибку 500 «, то страницу провайдера. Трудности с доступом для пользователей начались с утра 5 мая.

Веб-сайт Сената не работает с утра 5 мая. Группа про-российских хакеров взяла на себя ответственность за блокировку. © RFI

Ответственность за кибератаку взяла на себя в Telegram пророссийская хакерская группировка NoName: «Прочитали в СМИ, что Франция ведет работу с Украиной по новому пакету „помощи“, который может включать вооружение».

Скриншот сообщения хакеров NoName в Telegram 5 мая о блокировке сайта французского Сената. © RFI

Хакеры сообщили также об атаке на сайт Национального центра космических исследований (CNES) и Национального института труда, занятости и профессионального обучения (INTEFP), что не соответствует действительности. Предлагаем скриншот страниц на 13:00 по Парижскому времени.

Скриншот работающих сайтов Национального центра космических исследований (CNES) и Национального института труда, занятости и профессионального обучения (INTEFP) 5 мая в 13 часов. © RFI

В 27 марта аналогичной атаке подвергался и сайт Национального собрания. В мессенджере Telegram ответственность за эту атаку брала на себя та же группа пророссийских хакеров.

Визуальная презентация взломанного сайта похожа на ту, что использовалась при блокировке сайта Сената: появляется либо изображение медведя (один из символов России), либо ссылка на ошибки (504 или 500), которые указывают на невозможность доступа к серверам веб-сайта.

Эксперты французского канала BFM пишут, что используемый «принцип DDoS-атаки носит часто бесхитростный и, прежде всего, символический характер». Суть действий хакеров заключается в виртуальной перегрузке серверов, что делает сайт недоступным.

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