В Париже на шествии «Память и мир» присутствовала Z-символика

В понедельник, 8 мая, в Париже прошло шествие «Память и мир, демонстрация, посвященная Дню победы над нацизмом». С начала полномасшабного вторжения России в Украину так стали называть традиционный «Бессмертный полк». На демонстрацию пришли украинцы, скандировавшие по-французски «Путин — террорист» и «Путин — убийца». Полицейские, которых было ненамного меньше, чем демонстрантов, создали между двумя группами кордон, но на кладбище Пер-Лашез дело все же дошло до драки.

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По плану организаторов акции, среди которых гражданский комитет «Бессмертный полк Парижа», а также ассоциация «Россия-Франция: общая память» и «Движение за мир», с утра в Париже предполагалось возложение цветов к памятникам членам французского Сопротивления на парижских кладбищах, затем митинг на площади Республики, после которого колонна должна была двинуться к кладбищу Пер-Лашез и снова возложить цветы.

Накануне Союз украинцев во Франции направил в министерство внутренних дел и в префектуру полиции письмо, в котором выразил недоумение и негодование решением разрешить акцию и призвал ее отменить :

«Ваше решение разрешить проведение митинга глубоко ранило украинское сообщество (…)За организаторами этих сборищ закулисно действуют кремлевские сети», — говорится в письме.

Акция была заявлена в префектуру как мемориальное шествие, посвященное Дню победы над нацизмом, однако российские СМИ, цитируя слова посла Алексея Мешкова, пишут, что «во Франции разрешили «Бессмертный полк»».

На площади Республики акция началась с исполнения песни «Ах, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы», за которой последовала «Смуглянка-молдаванка» и другие плясовые. Молодежи было мало. Под лихой свист, размахивая портретами и павлово-посадскими платками, кружились женщины старшего поколения. Но все же не такого, чтобы претендовать на воспоминания о войне. С другой стороны памятника Республике митинговали палестинцы.

«Нежелательны любые символы, которые могут разъединить участников демонстрации – здесь мы рассчитываем на ваше понимание и дипломатичность. Отдельное пожелание: не одевать детей в военную форму», — предупредили организаторы акции. Детей в военных формах, действительно, не было, хотя в комментариях к анонсу акции в соцсетях некоторые выражали недоумение: «Не одевать детей в военную форму — а что тут такого?» Некоторые женщины кокетливо надели пилотки и украсили георгиевскими ленточками блузки и сумки.

Мускулистые мужчины в спортивных костюмах и с повязками на рукаве исполняли функции охраны, как и представители французской партии PRCF («Партия коммунистического возрождения Франции»), прятавшие лица в шарфы. PCRF не первый раз участвует в пророссийских акциях, в частности, выступая против НАТО и предоставления оружия Украине.

Российская активистка Надежда Кутепова, проживающая в Париже. © Гелия Певзнер

Те же люди в спортивном носили флаги России, Беларуси, Молдовы, Греции, Франции и Украины, — по одному на страну, а также советские знамена. На транспарантах — голубь мира и призывы к «будущему без войн». Под войнами, судя по фотографиям, подразумевается бомбардировка Ковентри и Нагасаки. Мариуполя на плакатах не было. Речей, в отличие от прошлого года, не произносили.

Полиции на площади было чуть ли не столько же, сколько и демонстрантов. Первым делом они увели молодых людей, молчаливо развернувших в стороне бело-сине-белый флаг, используемый вместо российского в знак протеста против вторжения России в Украину. Его принесли члены движения Russie Liberté. Затем на площади к ним присоединились украинские активисты, которые вместе с российскими коллегами скандировали «Слава Украине» и «Путин — это Гитлер». Украинская манифестация, в отличие от «Бессмертного полка», не получила одобрения в перфектуре полиции, и полицейские быстро оттеснили украинских активистов к входу в метро. «Полицейские скорее охраняли нас, а не оттесняли. Они подоспели вовремя, как раз когда ко мне подошли с угрозами охранники пророссийской акции», — рассказала RFI живущая в Париже российская активистка Надежда Кутепова. Участников разрешенной акции служба охраны порядка тоже попросила отойти от памятника в самый конец длинной площади.

«Это чтобы нам было удобнее идти к кладбищу Пер-Лашез, — пояснил организатор шествия Георгий Шепелев, председатель координационного совета российских соотечественников во Франции, — сейчас еще попоем и пойдем».

По ходу шествия к кладбищу украинцы появлялись регулярно, полиция оттесняла их на одном перекрестке, они снова скандировали «Путин террорист» на другом. У кладбища поющую колонну снова встречали наряды полиции (наш корреспондент насчитал более тридцати человек) и две группы украинцев, развернувшие желто-голубые флаги. Демонстранты с георгиевскими ленточками старались перекричать речевку «Путин — террорист» криками «Его тут нет!». В ответ на «Россия — убийца» они посылали украинцам воздушные поцелуи, пользуясь тем, что полиция сдерживала противников.

Между венками, возложенными российским послом к мемориалу советским воинам, павшим в рядах Сопротивления, проукраинские активисты разместили афишу с лозунгом "Родина-мать зовет домой!" © Вадим Канторов

Так, между двумя рядами полицейских, колонна вошла на территорию кладбища, переходя от одной могилы члена Сопротивления к другой. Как и в прежние годы, среди собравшихся не было официальных представителей российского посольства. Посол Алексей Мешков и вся дипмиссия поднесли венок к памятнику советским гражданам, погибшим в рядах Сопротивления, еще 5 мая.

У некоторых могил колонна останавливалась для минуты молчания и слушала произнесенные по-французски речи, в которых рассказывалась роль погибших во Второй мировой войне. «Кто произносит речь? Что говорят?» — поинтересовалась одна демонстрантка у своего соседа, видимо страдая от незнания языка. «Не знаю», — честно признался тот. «Это, наверное, член компартии, — пояснил пожилой мужчина, стоявший рядом, — они своим цветы кладут».

Колонна двинулась дальше по узким кладбищенским тропинкам. «У меня русский магазин», — с удовольствием рассказывала по дороге женщина в пилотке. Члены Russie Liberté и другие проукраинские активисты успели подойти к памятнику советским воинам, погибших в рядах Сопротивления, раньше демонстрантов и возложили на могилу фотографию девочки из Винницы, убитой российским войсками. Как рассказала Надежда Кутепова, фотографию затем закрыли венками от российского посольства. На кладбищенской тропинке демонстрантов ждал и еще один сюрприз — их встретило пение «Червоны калины». Эпизод рукопашной, который запечатлели социальные сети, случился после того, как в качестве аргумента демонстрантки применили портреты.

Активистов Russie Liberté уводит полиция. 8 мая 2023. © Гелия Певзнер

По подсчетам нашего корреспондента, в акции «Бессмертного полка» приняли участие около ста двадцати человек. «Демонстрация носит народный, семейный характер... Нежелательны любые символы, которые могут разъединить участников демонстрации», — говорится в анонсе акции. На итоговой фотографии в центре «семьи» рядом с Георгием Шепелевым одна из участниц гордо демонстрирует букву Z на груди. Этот символ, видимо, не разъединил участников.

Колонна демонстрантов у входа на кладбище Пер-Лашез, 8 мая 2023. © Гелия Певзнер

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