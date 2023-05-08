Макрон отметил день победы на почти пустых Елисейских полях

В понедельник утром, 8 мая, президент Франции Эмманюэль Макрон принял участие в церемониях в честь 78-й годовщины победы над нацистской Германией. Елисейские поля, где по традиции прошла церемония, были почти пусты — власти решили увеличить «периметр безопасности», чтобы не допустить протестных выступлений. После проезда и прохода по Елиcейским полям президент отправился в Лион, где должен почтить память французского героя Жана Мулена и других участников Сопротивления. В Лионе местные власти также запретили протестные акции.

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В сопровождении большого эскорта Республиканской гвардии, конной и моторизованной, глава государства проехал по Елисейским полям в своем большом черном автомобиле с закрытыми окнами на глазах у нескольких десятков зрителей.

8-Mai: Emmanuel Macron remonte les Champs-Élysées pic.twitter.com/Yk4knuDT02 — BFMTV (@BFMTV) May 8, 2023

Чтобы избежать риска столкновений с участниками протестов, продолжающихся с момента принятия пенсионной реформы, все собрания были запрещены даже на окраинах Елисейских полей. Также была введена строгая фильтрация, и публику держали на безопасном расстоянии от парада, сообщил корреспондент AFP, передав свидетельства разочарованных зрителей.

Смотр войск. Париж. 08.05.2023 AP - Michel Euler

Выйдя из авто и дойдя мимо выстроившихся в шеренгу военных до Триумфальной арки, Макрон постоял перед могилой Неизвестного солдата, по традиции, «оживил» Вечный огонь и выдержал минуту молчания.

Затем президент, тоже по традиции, пообщался с высшими военными начальниками Франции. Компанию ему составили премьер-министр Элизабет Борн (чьей отставки из-за пенсионной реформы давно требуют многие протестующие), министр обороны Себастьен Лекорню, министр иностранных дел Катрин Колонна, другие официальные лица.

Уже в 14:30 по местному времени президент должен оказаться в тюрьме (бывшей) Мон-Люк в Лионе, где в июне–июле 1943 года, то есть ровно 80 лет назад, содержался один из лидеров французского Сопротивления Жан Мулен. Отсюда его возили на допросы и пытки в Гестапо, в результате которых он умер 8 июля 1943-го, по пути в концлагерь.

Сегодня префектура полиции Лиона запретила массовые собрания рядом с тюрьмой во время ее посещения президентом Макроном. Сотни протестующих, тем не менее, намерены попытаться устроить протестную акцию. RFI следит за развитием событий.

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