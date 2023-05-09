Национальное собрание Франции приняло резолюцию о признании «ЧВК Вагнера» террористической организацией

Депутаты Национального собрания, нижней палаты парламента Франции, единогласно проголосовали за резолюцию с призывом включить российскую наемническую группировку «Вагнер» в список террористических организаций Европейского Союза. Резолюция не носит обязывающего характера.

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Это «символическая» мера против «ЧВК Вагнера», заявил накануне обсуждения резолюции в нижней палате французского парламента инициатор текста, депутат от пропрезидентской фракции «Возрождение» и председатель парламентской группы дружбы «Франция-Украина» Бенжамен Аддад.

Резолюция, по его словам, должна послать политический и символический сигнал о том, что «ЧВК Вагнера и ее деятельность (...) являются терроризмом».

В тексте документа приводятся, в частности, цитаты из заявлений немецких спецслужб, согласно которым военизированная группировка «принимала участие в убийствах и пытках мирных жителей в Буче». В резолюции подчеркивается, что действия «ЧВК Вагнера» в Украине могут быть квалифицированы как военные преступления.

В документе также говорится о расправах, учиненных представителями российской ЧВК в Сирии и в ряде африканских стран, в том числе в Мали и ЦАР.

23 марта сейм Литвы стал первым европейским парламентом, проголосовавшим за признание «ЧВК Вагнера» террористической организацией. Такое решение было с благодарностью воспринято Киевом.

Со своей стороны, Европейский Союз в апреле внес «ЧВК Вагнера» в санкционный список за «активное участие в российской военной агрессии» против Украины».

Французские парламентарии продемонстрировали поддержку Украине, приняв в конце марта резолюцию, признающую геноцидом Голодомор. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил их за такое решение.

Еще одна резолюция по Украине может быть принята французским парламентом в ближайшее время. Речь идет об осуждении депортации украинских детей в Россию. Ее инициатором выступил коллега Бенжамена Аддада по фракции «Возрождение» и глава комиссии Нацсобрания по европейским делам Пьер-Александр Англад.

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