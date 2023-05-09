Социальный, экологический и безопасный континент: Эмманюэль Макрон поздравил французов с Днем Европы

9 мая, в День Европы, президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к французам через социальные сети.

9 мая, в День Европы, президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к французам через социальные сети. Поздравив своих сограждан с этим праздником, президент напомнил, как единая Европа помогает жителям континента справиться с различными кризисами последних лет.

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«Европа защитила нас от кризисов. Она также поможет нам создать новые рабочие места, безопасность и порядок в полном опасностей мире», – пишет Эмамнюэль Макрон.

Возвращаясь к периоду пандемии корнавируса, он указывает, что «именно наши демократии предприняли необходимые шаги для защиты наиболее уязвимых соотечественников». «Именно наши открытые общества смогли использовать науку для разработки, производства и доставки вакцин миру, – пишет он, – Столкнувшись с возникшим экономическим кризисом, Европа сделала шаг вперед: разработала уникальный в истории общий план восстановления для поддержки нашего бизнеса и наших сограждан».

По поводу войны в Украине, Эмманюэль Макрон назвал «исторической» совместную реакцию Евросоюза на агрессию России, в частности, санкции, которые позволили «подвести черту под зависимостью Европы от российского ископаемого топлива». «И сегодня с нашей помощью Украина сопротивляется и благодаря своему мужеству достигнет победы». С точкии зрения французского президента, именно война в Украине показала, что «Европа, которую вчера иногда критиковали за медлительность и отдаленность», способна действовать солидарно, быстро и решительно.

Далее Макрон перечисляет «вызовы будущего», с которыми придется столкнуться европейцам в ближайшие десятилетия. Это, в первую очередь, борьба с глобальным потеплением, где, как указывает Макрон, «Европа демонстрирует самые высокие амбиции»: к 2030 году выбросы углерода в Евросоюзе должны сократиться на 55%, а к 2050 году Европа достигнет углеродной нейтральности.

Этот экологический переход должен вестись с соблюдением условий «солидарности и справедливости»: как указывает французский президент, именно Евросоюз разработал меры по социальной поддержке реформ, создав Фонд справедливого перехода. Этот фонд, объемом 59 миллиардов евро, призван финансировать помощь тем регионам, которые сталкиваются с серьезными социально-экономическими проблемами в достижении целей Европейского Союза в области энергетики и климата до 2030 года. Помимо этого Евросоюз ввел налог на выбросы углекислого газа на границах, чтобы иностранные производители, экспортирующие в страны ЕС, подчинялись тем же экологическим требованиям, что и европейские производители.

Другой вектор развития единой Европы, как указывает Макрон, состит в поддержке и сопровождении цифровых инноваций. Евросоюз разработал единые меры по защите персональных данных, ввел правила обмена криптовалютами, требования модерации онлайн-контента, а также борьбы с дезинформацией и соблюдением условий конкуренции. В этой области, указывает французский президент, ЕС выступает как инноватор и «показывает путь всему миру».

Кроме этого, Эмманюэль Макрон видит Евросоюз «чемпионом в области технологий завтрашнего дня», такких как производство новых видов энергии.

Только единая Европа способна ответить на вызовы 21 века, и «именно вместе, как европейцы, мы сможем сохранить способность решать за себя», указывает французский президент.

Françaises, Français,

Européennes, Européens,



C’est la journée de l’Europe.



L’Europe nous a protégés des crises. Elle va aussi nous permettre de créer des emplois, de la sécurité, de l’ordre dans un monde de périls.



Regardons comment.… pic.twitter.com/OLLPueYHvb — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 9, 2023

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