Во Франции начался суд над бывшим жандармом по делу о геноциде в Руанде

В Париже 10 мая начался суд над бывшим руандийским жандармом, который обвиняется в «геноциде» и «преступлениях против человечности». Его подозревают в массовых убийствах тутси во время геноцида 1994 года в Руанде.

В Париже 10 мая начался суд над бывшим руандийским жандармом, который обвиняется в «геноциде» и «преступлениях против человечности». Его подозревают в массовых убийствах тутси во время геноцида 1994 года в Руанде. Заседание проходит в контексте напряженнных отношений между Парижем и Кигали: президент Руанды Поль Кагаме неоднократно обвинял Францию и ее солдат в участи в геноциде.

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Во Франции судят 66-летнего Филиппа Хатегекимана, который получил французское гражданство в 2005 году именем Филипп Манье. Этот бывший старший прапорщик жандармерии города Ньянзы в префектуре Бутаре (юг Руанды) подозревается в убийстве десятков тутси, в том числе бургомистра Нтьязо Нарцисса Ньягасака, который сопротивлялся геноциду в своей коммуне. Обвиняемый отрицает факты убийств.

Помимо убийства бургомистра Нтязо, он, в частности, обвиняется в «нападении и резне» 300 мирных жителей тутси, укрывшихся на холме Ньямугари, убийстве монахини «Маман Августин», а также в его роли в нападении сотен гражданских беженцев тутси на холме Ньябубаре. Во время этой атаки было убито около тысячи мирных жителей.

Он также подозревается в том, что отдал приказ о возведении блокпостов, «предназначенных для контроля и убийства мирных жителей тутси» во время геноцида в Руанде.

Покинув Руанду после геноцида, Филипп Хатегекимана по прозвищу «Бигума» прибыл во Францию ​​в 1999 году, где под вымышленным именем получил статус беженца. Проживавший в районе города Ренн на западе Франции, он работал охранником в городском университете и в 2005 году получил французское гражданство.

В ноябре 2017 года он уехал из Франции в Камерун. В конце марта 2018 года его арестовали в Яунде и через год экстрадировали во Францию. 15 февраля 2019 года ему было предъявлено обвинение, и с этой даты он находится в предварительном заключении.

Долгое время тот факт, что участники геноцида в Руанде скрывались во Франции под видом беженцев, был одним из пунктов напряженности в отношениях между Парижем и Кигали. Сегодня в Руанде неоднозначное отношение к роли, которую Франция сыграла в политическом кризисе и последующем геноциде.

Сторону обвинения на суде представляют около сорока организаций, в том числе Коллектив гражданских партий Руанды (CPCR), Международная лига против расизма и антисемитизма (Licra) и оставшиеся в живых жертвы геноцида или их родственники.

Суд продлится до 30 июня. Обвиняемому грозит пожизненное заключение.

По данным ООН, в результате геноцида в Руанде в период с апреля по июль 1994 года погибло более 800 тысяч человек, в основном тутси.

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