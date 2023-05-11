По факту военных преступлений: во Франции начато расследование гибели журналиста AFP Армана Сольдина

Арман Сольдин освещал войну РФ против Украины с первых дней. На фото: он в марте-2022.

Во Франции начато расследование по факту гибели на востоке Украины 32-летнего французского журналиста Армана Сольдина. По сведениям агентства AFP, где работал журналист, он был убит в результате обстрела украинских позиций российским ракетным комплексом «Град» 9 мая.

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Об открытии расследования агентству сообщили во французской Национальной антитеррористической прокуратуре (PNAT) вечером 10 мая. Оно поручено жандармам Центрального управления по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти (OCLCH).

В заявлении PNAT говорится, что расследование, начатое управлением, открыто по подозрению в совершении нескольких военных преступлений: умышленное посягательство на жизнь и физическую или психологическую неприкосновенность лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права; умышленное нападение на гражданское население как таковое или на гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях.

Третье преступление — умышленное нападение с осознанием того, что оно приведет к случайной гибели или ранению гражданских лиц, которые будут явно непропорциональны конкретным и прямым военным преимуществам, ожидаемым от нападения в целом.

По словам источника, близкого к делу, OCLCH готовит группу для выезда на место трагедии.

Арман Сольдин был убит примерно в 16:30 во вторник, 9 мая, в окрестностях города Часов Яр, неподалеку от Бахмута.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины PNAT открыла уже семь расследований по фактам возможных военных преступлений, совершенных в отношении французских граждан.

«Два из них касаются преступлений, совершенных против (других) французских журналистов при исполнении ими своих профессиональных обязанностей», — говорится в сообщении PNAT: расследуется гибель Пьера Закржевски, франко-ирландского оператора Fox News, который был убит 14 марта (2022 года) в Горенке, к северо-западу от столицы Украины, после нападения на его автомобиль, и убийство Фредерика Леклерк-Имхоффа, журналиста BFMTV, который погиб 30 мая (2022) во время выполнения гуманитарной миссии на востоке Украины.

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