В Париже жюри Международного салона изобретений «Конкурс Лепин» назвало победителей 2023 года

РЕПОРТАЖ

В Париже 8 мая завершилась работа Парижской ярмарки, а с ней одного из самых престижных инновационных салонов мира – международного «Конкурса Лепин». Главные награды 2023 года получили два изобретения: система торможения для инвалидных колясок и герметизация входной двери дома при наводнении. Но в общей сложности на суд жюри было представлено 400 разработок. Многие из них были признаны перспективными и общественно полезными. Медали и премии получили две с половиной сотни участников.

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Созданный в 1901 году префектом полиции Парижа Луи Лепином конкурс изобретателей был свидетелем появления первых двигателей для автомобилей и пропеллеров для самолетов, но также и первых стиральных и посудомоечных машин, а также первого парового утюга. Идея шариковой ручки и контактные линзы тоже были впервые показаны в Париже, на выставке у Версальских ворот.

Облегчить жизнь людям с ограниченными физическими возможностями

Победили на Международном салоне изобретений «Конкурс Лепин» 2023 года разработчики тормозной системы Dreeft для инвалидного кресла с ручным управлением. «Инклюзивная» инженерная разработка, расширяющая автономию людей с инвалидностью, получила «премию президента Республики».

Важность изобретения становится очевидной, если представить, что до сих пор вопрос о тормозе для инвалидной коляски не интересовал никого. Как и состояние натертых рук инвалида. Нашли решение студенты Колин Галлуа (Colin Gallois) и Лансело Дюран (Lancelot Durand). Один из них увидел юношу в инвалидном кресле на покатой дорожке. Он тормозил, как мог, руками. Точно так же, как это делали люди 100 лет назад.

Разработка Dreeft позволяет останавливать колеса инвалидного кресла, не повреждая кожу рук. © Eppur

Эксперты «Конкурса Лепин» свидетельствуют: оснащение стандартной коляски колесами Dreeft позволяет избавить пользователя от торможения трением о поручни и снижает усилие в пять раз.

Изобретатели в 15 лет и их помощник B'OTI

Другой проект в помощь людям с ограниченными возможностями представляет собой комплекс мобильных приложений B’OTI. Работа учеников колледжа Жоржа Брассенса из города Эвр (Esvres-sur-Indre) в центральном департаменте Эндр и Луара — это 10 приложений, разработанных десятью школьниками за полтора года. «Половина из них создавалась специально для страдающих болезнью Альцгеймера», — объяснила RFI Эстер Дюбур, одна из десяти разработчиков:

«Бесплатные приложения предназначены для помощи людям в их повседневной жизни. Для тех, кто страдает дискалькулией (не может выполнять математические операции, что часто бывает следствием нейрологических и психических проблем) был создан вокальный калькулятор, есть приложение для дислексиков с разбором слов, ссылками на словари и переводом, есть приложения в помощь пожилым людям, но главное — приложения в помощь страдающим болезнью Альцгеймера. Этой категории посвящена половина из разработанных приложений. Приложения предназначены как для самих больных, так и для тех, кто за ними ухаживает. Это простые в использовании разработки, но они позволяют решать конкретные проблемы».

01:00 Мобильное приложение B'OTI для людей с ограниченной автономией отмечено золотой медалью Конкурса Лепин © Concours Lépine

Мобильные приложения B’OTI помогут составить список покупок, выполнить несложный расчет или напомнить больному Альцгеймером порядок действий, чтобы самостоятельно сделать кофе, включить телевизор или позвать на помощь. Работа школьников была отмечена золотой медалью конкурса и призом «мир цифровых технологий» — l’ Univers connecté.

Успех на конкурсе пятнадцатилетних программистов — это полтора года работы профессорского состава во главе с преподавателем информационных технологий Филиппом Жессе (Philippe Gesset). И, в борьбе за право приехать в Париж, победа на региональном конкурсе юных разработчиков. Учитель объяснил RFI, что работал с детьми с 13–14 летнего возраста (3 класса французского колледжа) до 15 лет (2 класс колледжа). Он бесконечно рад рад, что у детей заполнена уже первая строчка в профессиональной карьере.

Каждый признан победителем престижного инновационного «Конкурса Лепин» за изобретение. Работа с ребятами была большой радостью. Победа в конкурсе — это профессиональная победа, а для учеников — победа их семей и победа лично для каждого. Потому, что каждый из них — автор отдельного мобильного приложения, - говорит преподаватель Филипп Жессе.

Сегодня сложности для юных разработчиков не закончились. Как объяснил Филипп Жессе, им предстоит ещё сделать разработки доступными для потребителей. Для этого нужно зарегистрироваться на существующих платформах мобильных приложений.

Когда кругом вода...

Золотая медаль стоит в иерархии наград на третьем месте. Разработка же, получившая второе место — «премию премьер-министра» — безусловно§ заинтересует многих во Франции, где почти треть населения (18,3 из 67 миллионов) живет в районах, которые могут быть затоплены из-за разлива рек. Изобретатель из южного Перпиньяна Оливье Гийу (Olivier Guillou) заметил, что вода при наводнениях в стране редко поднимается выше 80 сантиметров. Но наносимый наводнениями материальный ущерб при затоплении жилых домов стоит страховым компаниям миллионы. Его надувной барьер FlowStop за несколько минут устанавливается во входном проеме дома и образует плотно пригнанную водонепроницаемую преграду.

Система защиты от прибывающей воды при наводнении FlowStop Watch how Flowstop blocks an entire drainage canal.#engineering pic.twitter.com/Dk3KcD67ff — Interesting Engineering (@IntEngineering) March 7, 2023

Обезопасить детей

Защитить малышей от гибели при случайном падении в водоемы предлагают разработчики детской майки, которая превращается в воде в спасательный буек и поворачивает ребенка в оптимальное положение, лицом вверх. Система для детей до 6 лет Floatee получила специальную «премию мэрии Парижа». Интерес к разработке объясняется тем, что по статистике каждое лето в результате случайных утоплений погибает около 50 детей. Каждый второй случай происходит по причине недостаточного надзора со стороны родителей, в частности около домашнего бассейна.

Принцип работы устройства может заинтересовать производителей спасательных жилетов и систем безопасности для взрослых.

Принцип предосторожности в жилом помещении

Немало привезенных в Париж разработок решало проблемы экологии. Медалями отмечены глубоководная система производства водорода из морской воды, кирпичи из городского мусора, изоляционные материалы из соломы...

Устройство Adap’terre (бронзовая медаль «Конкурса Лепин») для нейтрализации в жилом помещении электромагнитных волн разработал инженер, занимавшийся 25 лет электроникой в авиакосмической отрасли. Филипп Винюм (Philippe Winum) предлагает «заземлить» зарядные устройства, которые превращают сегодня подключенные к сети планшеты и смартфоны в источник обширных электрических полей. Разработчик, при помощи измерительных устройств, наглядно показывал на стенде, что электрическое поле подключенного к сети смартфона исчезает только на расстоянии двух метров от объекта. Филипп Винюм создал систему, для того чтобы в превентивных целях освободить жилое пространство от электрических полей.

Обладатель бронзовой медали "Конкурса Лепин" инженер Филипп Винюм (Philippe Winum) предлагает «заземлять» зарядные устройства, чтобы нейтрализовать электрическое поле. {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Филипп Винюм объяснил RFI суть своего изобретения:

В отличие от магнитных полей, нам мало известно о последствиях систематического воздействия электрических полей на человеческий, и особенно детский организм. У всех у нас дома работает холодильник. Но он подключен к заземленной розетке. А вот многочисленные электронные аппараты относятся к инструментам класса 2. Это значит, что они имеют усиленную двойную изоляцию. Но двойная изоляция защищает только от поражения электротоком. И мы совсем забыли, что для нейтрализации электрического поля необходимо заземление.

Движущая сила изобретательства

Изобретателями часто становятся люди с надоевшей им проблемой. Золотую медаль «Конкурса Лепин» получил Элиес Амзауи (Elies Hamzaoui), активный пользователь индивидуальных городских транспортных средств, которому надоело носить с собой шлем для велосипеда или самоката. Во Франции они не обязательны, но настоятельно рекомендуемы. Чтобы шлем не терялся, не забывался и не мешался целый день в сумке, Элиес Амзауи предложил фиксировать его и оставлять прямо на руле. Система выполняет противоугонную функцию. Понятно, что разработка получила и премию префектуры полиции Парижа. Создатель марки On Board Helmet (Obh) обещает начать продажи уже в июне.

00:48 Обладатель золотой медали "Конкурса Лепин" Эоиес Амзауи создал систему фиксации шлема ьезопасности на руль самоката. © RFI / Nina Desesquelle

Среди премированных решений (бронзовая медаль) есть система, «облегчающая чтение». Небольшая насадка на большой палец позволяет держать при чтении книгу одной рукой в любой плоскости. Читать лежа на боку — любимое занятие Седрика Ле Герна, студента Национального института прикладных наук (Insa). Седрик Ле Герн (Cédric Le Guern) и его сокурсник Лука Муазан (Lucas Moysan) создали устройство «три в одном»: зажим для раскрытой книги с лампочкой, который превращается в закладку. Они назвали устройство Lizia.

Седрик Ле Герн (бронзовая медаль) создал систему, «облегчающую чтение - она держит страницы и может добавить освещение. © RFI/ Nina Desesquelle

Многие из рацпредложений и изобретений «Конкурса Лепин» уже сегодня продаются онлайн самими стартапами. Список призеров можно найти на сайте «Конкурса Лепин». Список лауреатов очень длинный. Жюри ежегодно присваивает две с половиной сотни премий, медалей и наград. Потому, что отбор разработок специальным компетентным жюри в рамках конкурса был создан в самом начале прошлого века с целью приблизить изобретателей к производителям и покупателям.

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