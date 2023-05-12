Два гражданина Франции освобождены из тюрьмы в Иране и возвращаются в Париж

Бернар Фелан и Бенжамен Бриер освобождены из тюрьмы в Иране и возвращаются во Францию 12 мая 2023.

Француз Бенжамен Бриер и франко-ирландец Бернар Фелан, находившиеся в заключении в Иране, были освобождены и находятся на пути во Францию. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили французский президент Эмманюэль Макрон и глава МИД Франции Катрин Колонна. Власти страны подтвердили решимость добиться освобождения из иранских тюрем еще четверых остающихся там французских граждан.

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«Наконец-то на свободе. Бенжамен Бриер и Бернар Фелан вскоре встретятся со своими близкими», — написал в своем твиттере Эмманюэль Макрон, добавив: «Я приветствую их освобождение. Спасибо всем, кто работал для достижения этого результата. Мы будем продолжать добиваться возвращения наших соотечественников, все еще содержащихся в заключении в Иране».

Глава МИД Франции Катрин Колонна в специальном заявлении уточнила, что Бенжамен Бриер и Бернар Фелан находятся на пути во Францию. «Им была оказана медицинская помощь сразу же после освобождения из тюрьмы. Я рада, что вскоре они смогут встретиться со своими близкими в Париже», — отметила глава французской дипломатии, сообщив, что утром провела телефонные переговоры с руководителем МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Колонна поблагодарила всех, кто работал для освобождения Бриера и Фелана, подтвердив «решимость Франции» сделать все необходимое для того, чтобы «другие французские граждане, все еще удерживаемые в Иране, также быстро обрели полную свободу и воспользовались своим правом на консульскую защиту».

Освобождение из иранской тюрьмы Бернара Фелана, имеющего гражданство Франции и Ирландии, приветствовал глава ирландского МИД Майкл Мартин, который указал: «Последние семь месяцев были очень тяжелым испытанием для Бернарда и его семьи, и я рад и испытываю облегчение от того, что все закончилось».

37-летний путешественник Бенжамен Бриер был задержан в Иране в мае 2020 года и обвинен в шпионаже. Он путешествовал по стране на специально оборудованном минивэне. Причиной ареста стали «фотографии запрещенных зон», сделанные с помощью дрона в одном из заповедников страны. Француза обвинили в шпионаже. Бриер отрицал обвинения в свой адрес, он не скрывал, что путешествует по Ирану, и публиковал отчеты о поездке на своей странице в Instagram. В начале 2022 года его приговорили по статье «шпионаж» к сроку 8 лет и 8 месяцев заключения. В середине февраля этого года он был оправдан в апелляционной инстанции, но оставался в заключении до сих пор.

Бернар Фелан, 64-летний консультант в сфере туризма был арестован 3 октября 2022 года и обвинен в подрыве национальной безопасности. Фелан, как и Бриер, заявлял о своей невиновности.

Как отмечает агентство France-Presse, Бриер и Фелан были освобождены иранскими властями «по гуманитарным соображениям», поскольку их состояние здоровья значительно ухудшилось в последние месяцы.

Французский адвокат Бенжамена Бриера сообщил AFP, что с конца января его поручитель держал голодовку в иранской тюрьме, протестуя против содержания под стражей. После более чем 100 дней голодовки его жизнь находилась под угрозой.

64-летний Бернар Фелан страдает от проблем с сердцем и заболевания костей. В начале января в иранской тюрьме он объявлял сухую голодовку, которую прекратил по просьбе родных.

Как сообщает AFP, Бриер и Фелан вылетели в пятницу днем из иранского Мешхеда на самолете Falcon 900 компании Airlec, которая специализируется на медицинских авиаперевозках. Самолет ожидается в аэропорту Париж-Ле Бурже после 20 часов.

Как напоминает AFP, четыре гражданина Франции остаются в заключении в Иране. Это Сесиль Колер и Жак Парис, арестованные 7 мая 2022 года «во время туристической поездки» в Иран. Это 35-летний консультант Луи Арно, он был задержан 28 сентября прошлого года в Тегеране. Личность еще одного француза, задержанного иранскими властями, не разглашается.

Известная франко-иранская исследовательница Фариба Адельха, арестованная в июне 2019 года и приговоренная к пяти годам тюрьмы по статье о подрыве национальной безопасности, была освобождена 10 февраля, но пока не может покинуть Иран.

Министерство иностранных дел Франции осуждало все эти задержания как необоснованные, называя лишенных свободы граждан Франции «заложниками [иранского] государства».

Франция и другие европейские страны, а также правозащитники обвиняют Иран в том, что он удерживает десятки иностранцев под надуманными предлогами в рамках стратегии «захвата заложников» для получения уступок от Запада.

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