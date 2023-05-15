Бизнес-саммит Choose France: Илон Маск уверен, что Tesla сделает значительные инвестиции

Илон Маск, основатель фирм Tesla и SpaceX, купивший контрольный пакет в Twitter, провер переговоры об инвестициях во Франции.

15 мая во Франции открылся саммит международных инвесторов Choose France (Выбирайте Францию), где американец Илон Маск стал для правительства Франции одной из ключевых фигур. Перед открытием бизнес-форума в Версале президент Франции Эмманюэль Макрон принял основателя фирм Tesla и SpaceX, мажоритарного акционера сети Twitter в Елисейском дворце в Париже. Администрация президента сообщает, что форум в Версале, где официально заявлено о 13 миллиардах иностранных инвестиций в экономику Франции, закончится ужином с участием Илона Маска.

Реклама Читать далее

Как сообщила пресс-служба главы государства, Эмманюэль Макрон обсудил вопросы, представляющие обоюдный интерес, в частности экономические инициативы ЕС и Франции с учетом введенного в США Inflation Reduction Act (федерального закона о снижении инфляции). Предусмотренный Вашингтоном пакет помощи на развитие экологически чистых технологий размером 369 миллиардов долларов заставляет страны Евросоюза опасаться ухода инвесторов и вытекающих из этого последствий для европейской экономики. Поэтому ЕС и, в частности Франция, продолжают искать способы привлечения инвестиций на свою территорию и рассматривать вопрос об «ответных» субсидиях.

В интервью BFMTV / RMC министр экономики Франции Брюно Ле Мэр однозначно дал понять, что миллиардер Илон Макс приехал во Францию «не только любоваться красотами Версаля». Сообщается, что Эмманюэль Макрон и министр экономики Брюно Ле Мер обсуждали с владельцем ведущего мирового производителя электромобилей Tesla содействие в производстве электромобилей и высокомощных аккумуляторов. Минэкономики уточнило, что глава ведомства обсуждал с американским миллиардером привлекательность Франции для зарубежных инвестиций и французский законопроект о развитии «зеленой промышленности».

По окончании встречи, сообщает Le Figaro, Илон Маск выразил уверенность, «что Tesla сделает значительные инвестиции во Франции». Миллиардер не скрывал удовлетворение оказанным ему приемом во Франции.

Что касается инвестиций в «зеленую экономику», правительство надеется не только на помощь «заграницы». Правительство намерено мобилизовать средства отечественных вкладчиков. Поэтому 15 мая Брюно Ле Мер официально объявил о создании правительством безналоговых сберегательных счетов для поддержки «декарбонизации» промышленности. Такие долгосрочные вложения могут быть сделаны в банках родителями на имя детей. Сумма освобожденного от налогов и иных выплат капитала не должна будет превышать 23 000 евро.

По данным Business France, США сохранили в 2022 году первенство среди зарубежных инвесторов, вытеснив Германию.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться