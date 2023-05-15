Открывшийся в Версале шестой бизнес-саммит Choose France запомнится рекордными инвестициями в 13 млрд евро

В понедельник, 15 мая, более 200 глав крупнейших транснациональных корпораций мира прибыли в Версаль для участия в 6-м инвестиционном форуме Choose France (Выбирайте Францию). Перед началом работы бизнес-саммита президент Франции Эмманюэль Макрон принял в Елисейском дворце Илона Маска — владельца Tesla, SpaceX и Twitter. Минэкономики сообщает о рекордной сумме новых инвестиций в страну общим объемом в 13 миллиардов евро, что позволит создать 8000 рабочих мест.

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Бизнес-форум Choose France (Выбирайте Францию) — это возможность оценить инвестиционную привлекательность Франции и способствовать развитию в стране экологически ориентированных производств — так называемой «зеленой экономики». В рамках шестого по счету совещания по инвестициям в Версаль прибыли представители 400 предприятий, 206 из них — руководители крупнейших транснациональных корпораций. Среди гостей — главы Pfizer, ArcelorMittal, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии и The Walt Disney Company. Иначе говоря, в Версале присутствуют потенциальные инвесторы в самых разных областях экономики.

По данным агентства Business France, о росте инвестиционной привлекательности страны свидетельствует запуск в 2022 году иностранными компаниями 1725 новых проектов во Франции, что на 7% больше, чем в 2021 году. За 2022 год иностранные инвестиции, хотя и в относительно скромные по масштабам проекты, позволили создать 60 000 рабочих мест. Минэкономики Франции уточняет, что по числу иностранных инвестиционных проектов в 2022 году Франция вышла на первое место среди стран ЕС, опередив Германию.

Как пишет экономическая газета Les Echos, саммит Choose France в 2023 году позволяет говорить о рекордных результатах, поскольку речь идет о 28 новых проектах. Как минимум четыре из них — проекты-гиганты.

Президент Макрон объявил 14 мая в ходе поездки в Дюнкерк о готовности тайваньской группы ProLogium создать в регионе «гигантскую фабрику аккумуляторов», инвестировав 5,2 миллиарда евро и создав 3000 рабочих мест. Эта компания специализируется на производстве т.н. «твердотельных аккумуляторов» для автомобилей, которые обладают большей плотностью энергии и меньшим временем перезарядки.

Дюнкерк, как и север Франции в целом, постепенно превращается в символ реиндустриализации страны. Эмманюэль Макрон объявил также о создании в этом городе завода по производству литиевых батарей для электромобилей. Китайская XTC и французская Orano инвестируют в это предприятие 1,5 миллиарда евро и создадут 1700 рабочих мест. Для региона это важная помощь, если учесть, что за 20 лет он потерял 6000 рабочих мест. Кроме производства аккумуляторов, в северном регионе О-де-Франс будут создаваться заводы по сборке электромобилей.

О еще одном мегапроекте — создании во Франции первого завода по производству солнечных панелей — сообщил в канун открытия Choose France министр промышленности Ролан Лескюр. Официально же о начале строительства в Сарргемине (Мозель) предприятия на 1700 рабочих мест с инвестициями на уровне 700 миллионов евро объявит в Версале сам президент. Речь идет об инвестициях компании-специалиста по производству фотоэлектрических панелей Holosolis, дочерней компании европейской группы Innoenergy.

«В течение многих лет мы субсидировали фотоэлектрические панели, которые производились на другом краю света. Теперь у нас будут фотоэлектрические панели, сделанные во Франции», — заявил в эфире France Info министр промышленности Ролан Лескюр.

По данным Journal du Dimanche, завод по производству фотоэлектрических элементов в Сарргемине должен быть введен в эксплуатацию в 2025 году и в долгосрочной перспективе выйдет на производство панелей общей мощностью пять гигаватт.

Эксперты отмечают, что рост инвестиций во Францию — безусловный результат ряда реформ, предпринятых Эмманюэлем Макроном в области трудового законодательства и административных процедур. В интервью журналу Challenges Макрон снова объявил о дальнейшем внедрении «сверхупрощенных процедур», чтобы «вдвое сократить сроки» реализации новых промышленных проектов для предпринимателей во Франции.

Как уточняет агентство France-Presse, среди присутствующих 15 мая в Версале потенциальных инвесторов половина прибыла из стран Европы, 20% из Северной Америки и 15% из стран Азии.

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