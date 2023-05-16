Катрин Денев прочитала стихотворение Леси Украинки на открытии фестиваля в Каннах

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Мишель Дуглас и Катрин Денев на церемонии открытия Каннского кинофестиваля
Мишель Дуглас и Катрин Денев на церемонии открытия Каннского кинофестиваля AFP - CHRISTOPHE SIMON
Денис Стрелков
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Актриса Картин Денев выступила на открытии Каннского кинофестиваля и зачитала стихотворение «Надежда», переведенное на французский язык. Прямую трансляцию церемонии вел телеканал France 2. В этом году фильмы из Украины почти не представлены на фестивале, не считая короткометражной ленты «Как это было».

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«Je n’ai plus ni bonheur ni liberté

Une seule espérance m’est restée:

Revenir un jour dans ma belle Ukraine», — сказала Катрин Денев.

В переводе на русский стихотворение переводится так:

«Нет больше свободы, судьбы лишена,

Лишь только надежда осталась одна:

Надежда вернуться хоть раз в Украину»

После этого Катрин Денев, которая в этом году попала на афишу Каннского фестиваля, объявила его открытым.

Афиша кинофестиваля в Каннах с Катрин Денев
Афиша кинофестиваля в Каннах с Катрин Денев © rfi/Miguel Martins

В прошлом году на церемонии открытия фестиваля выступил Владимир Зеленский.

На фестивале 2023 года фильмы не представлены полнометражные фильмы ни из Украины, ни из России. 26 марта в Каннах покажут короткий метр «Как это было» Анастасии Солоневич и Дамьяна Коцура о возвращении девушки в военный Киев после жизни в Берлине. Также Украина попадет на экран в Каннах благодаря документальной картине «Откуда куда» польского режиссера Мачека Хамелы об эвакуации украинских беженцев. Ее покажут в параллельной программе ACID.

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