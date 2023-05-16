Макрон объявил, что Франция готова «уже сейчас» начать обучение украинских военных летчиков

Франция-Украина

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интвервью TF1 сообщил, что Франция открыта для обучения украинских военных летчиков

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция открыта для обучения украинских пилотов истребителей, и тренировки могут начаться «уже сейчас». Об этом он заявил на следующий день после встречи в Париже со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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«Мы открыли дверь для обучения пилотов — вместе с другими европейскими странами, которые выразили готовность делать это. Я думаю, что ведутся переговоры с американцами», — сказал он в интервью телеканалу TF1.

По словам Макрона, обучение пилотов может начаться «уже сейчас». При этом Макрон не уточнил, на каких самолетах могут проходить обучение украинские летчики.

В ответ на вопрос о возможной поставке Украине французских военных самолетов Макрон ответил, что «в любом случае это теоретические дебаты», а первоочередная задача на сегодня — начать обучение.

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Эмманюэль Макрон также сообщил, что Франция решила отправить Украине «новые боеприпасы» и «другие ракеты», «имеющие дальность, которая позволила бы Украине сопротивляться и вести контрнаступление». То есть речь идет о более дальнобойных ракетах.

Ранее Великобритания подтвердила поставку Украине ракет Storm Shadow с дальностью свыше 250 км, которыми могут быть оснащены военные самолеты, имеющиеся на вооружении Украины уже сейчас. Франция располагает теми же ракетами, которые во французской армии называются SCALP-EG. Какие именно новые ракеты Франция решила передать Украине — Макрон не уточнил.

Президент Франции в интервью TF1 отметил, что «успех этого контрнаступления будет решающим для возможности построения устойчивого мира». «Мы не воюем с Россией, мы помогаем Украине сопротивляться российскому нападению. Это означает, что мы не поставляем оружие, которое могло бы поражать российскую территорию или атаковать Россию», — отметил Макрон.

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Несколько дней назад в интервью еженедельнику L’Opinion Эмманюэль Макрон заявил, что «Россия уже геополитически проиграла», «де-факто она уже начала становиться своего рода вассалом Китая, потеряла доступ к Балтике», ускорив вступление Финляндии в НАТО, заявил Макрон.

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