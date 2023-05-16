Внучатого племянника Брижит Макрон избили в Амьене. По словам отца потерпевшего, нападавшими были участники акции против пенсионной реформы

Восемь человек были задержаны в Амьене на севере Франции в связи с нападением на Жан-Батиста Тронье (Jean-Baptiste Trogneux), внучатого племянника первой дамы Франции Брижит Макрон, которое произошло вечером в понедельник. Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на источник в полиции и отца пострадавшего. Брижит Макрон осудила «трусость и глупость» нападавших.

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По словам Жан-Александра Тронье, отца пострадавшего, его сына избили участники акции против пенсионной реформы в центре Амьена. Пострадавший 29-летний Жан-Батист Тронье — управляющий местного шоколадно-кондитерского производства Jean Trogneux. Это семейная марка, основанная в 1872 году.

Нападение произошло возле одного из магазинов Jean Trogneux сразу после показа по французского телеканалу TF1 интервью президента Эмманюэля Макрона, где он в том числе говорил о пенсионной реформе.

«Десяток человек пришли к нашему магазину в центре Амьена после того, как президент выступил по телевидению. Они были из группы демонстрантов, которые регулярно собираются перед мэрией», — рассказал потрясенный случившимся Жан-Александр Тронье изданию Courrier picard.

«Было 10 часов вечера. Жан-Батист вернулся в магазин (он живет в квартире в том же здании — прим. ред.), когда на него напали. Его били кулаками, ногами», — продолжил отец пострадавшего. Он сообщил, что у его сына травмы головы, лица, колена и пальца. Жан-Александр Тронье сказал, что помощь его сыну оказали соседи, выбежавшие на улицу.

Он добавил, что пострадавший во вторник утром находился «под наблюдением в ожидании томографии». Это нападение «выходит за все рамки», — подчеркнул Жан-Александр Тронье.

С началом демонстраций против пенсионной реформы магазин шоколада Trogneux в Амьене регулярно охраняется полицией. Жан-Александр Тронье подчеркнул, что шоколадное производство Trogneux не связано с Эмманюэлем Макроном или Брижит Макрон. «Финансовой связи [с президентом или первой дамой] нет, но мы пожинаем плоды ненависти, иногда даже разрушительной, поскольку были погромы в нескольких наших магазинах», — сообщил Жан-Александр Тронье радиостанции France Bleu Picardie.

Брижит Макрон в письме, переданном агентству AFP, подчеркнула, что солидарна со своей семьей. Жан-Батист Тронье столкнулся «с трусостью, глупостью и групповым насилием», — подчеркнула она. «Я неоднократно осуждала это насилие, которое может привести только к худшему», — добавила жена президента Эмманюэля Макрона.

Ряд французских политиков, как правого, так и левого толка, осудили нападение на Жан-Батиста Тронье. Официальный представитель Социалистической партии и сенатор от Соммы Реми Кардон выразил свою поддержку семье Тронье и подчеркнул, что «политические разногласия никогда не должны приводить к физическому насилию».

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