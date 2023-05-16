Правительство Франции представило проект закона о «зеленой» реиндустриализации

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в ходе представления проекта закона о "зеленой индустрии" с министром промышленности Роланом Лескуром и министром экологического перехода Кристофом Бешу. Париж, 16 мая 2023 года.

Во вторник, 16 мая, правительство Франции представило совету министров законопроект о реиндустриализации страны через развитие «зеленой промышленности», то есть, безуглеродного производства. Сегодня стоит цель поднять долю промышленности в ВВП страны с 10 до 15% и сократить к 2030 году свой углеродный след на 41 миллион тонн СО2.

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Представляя совету министров проект закона о «зеленой индустрии» министр экономики Брюно Ле Мэр сказал, что правительство намерено «сделать Францию ​​​​крупнейшей низкоуглеродной державой Европы». Министр уточнил, что с 2017 года уже было создано 300 промышленных предприятий. Сегодня стоит цель поднять долю промышленности в ВВП страны с 10 до 15%.

Сократить к 2030 году углеродный след страны на 41 миллион тонн СО2

Новый проект закона, по расчетам правительства, позволит решать одновременно проблемы трудовой занятости и адаптации промышленности к международным экологическим требованиям «нулевых выбросов» в атмосферу.

Франция рассчитывает, благодаря проекту «зеленая индустрия», сократить к 2030 году свой углеродный след на 41 миллион тонн СО2.

План, разработанный совместно министерствами экономики и финансов, промышленности, а также экологического перехода предусматривает переоснащение уже существующего производства для адаптации к экологическим нормам, и, главное, развитие новой экономики с использованием пяти современных технологий: производства зеленого водорода, аккумуляторных батарей, тепловых насосов, энергии ветра и фотогальваники.

Помощь инвестициям

Правительство намерено облегчить инвестиции в «зеленую индустрию» благодаря сокращению вдвое времени на оформление административных документов. Реформа позволит приблизиться к нормам Германии и ограничить период выполнения формальностей 9-ю месяцами. Государство может оказывать целевую поддержку для особенно важных для развития страны гигафабрик для новейших технологий, взяв под контроль все процедуры.

Правительство отводит под открытие новых производств оставшиеся незадействованными территории закрытых промышленных площадок.

Существующая во Франции финансовая помощь покупающим электромобили будет оцениваться и предоставляться с учетом углеродного следа производства этих машин в Европе.

Правительство объявило также о введении целевого налогового кредита с бюджетом в полмиллиарда евро, который должен стимулировать «Инвестиции в зеленую промышленность». Власти рассчитывают, что, пользуясь смягчением ограничений ЕС в области субсидий для развития «зеленых технологий», они к 2030 году позволят привлечь в новые отрасли промышленности инвестиции в объеме 23 миллиардов, и, таким образом, позволят создать 40 000 рабочих мест.

Правительство намеревается также финансировать экологически ориентированные проекты благодаря частному капиталу. Для этого французам разрешат открывать безналоговые долгосрочные банковские счета на имя детей.

Жёсткая конкуренция

Проект развития «зеленой индустрии» станет ответом правительства Франции на агрессивную экономическую политику Китай и на утвержденный в январе 2022 в США «Закон о снижении инфляции» и обеспеченный бюджетом на ближайшие 10 лет в размере 384,9 миллиардов долларов.

По словам министра экономики Брюно Ле Мэра, в настоящее время уже идет самая безжалостная битва за первенство в развитии «зеленой индустрии» между странами Евросоюза, Китаем и США.

Ноль затрат из бюджета

Последним приоритетом этого переходного периода для президента Эмманюэля Макрона стал принцип «нулевой стоимости» проекта. Глава государства надеется переориентировать внимание общественности с проблемной пенсионной реформы на перспективы развития и не намерен создавать новые поводы для полемики вокруг бюджета страны.

Правительство хочет поэтому, чтобы меры в пользу «зеленой» промышленности были предприняты без затрат из госбюджета. Так как, по данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE), государственный долг Франции на конец 2022 года достиг 2 950 млрд евро (111,6% ВВП страны).

Законопроект о создании «зеленой индустрии» будет представлен на обсуждение Сената 19 июня, а 17 июля на утверждение Национального собрания.

Агентство France-Presse отмечает, что правительству, не располагающему в Национальном собрании большинством, придется искать коалицию для поддержки этого проекта закона. Так как уже сегодня ряд неправительственных организаций по борьбе с изменением климата призвали Парламент «усилить текст», который представляется им в нынешней редакции «слишком робким».

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