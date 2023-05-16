Со звездами и без войны. Чего ждать от 76-го Каннского фестиваля, президентом которого впервые стала женщина

Канны 2023

В Каннах сегодня открывается 76-й Каннский кинофестиваль — главное событие во французском кино. В 2023 году у него новый президент — Ирис Кноблох, первая женщина на этом посту, от нее ждут серьезных изменений и публика, и индустрия. На красной дорожке ждут один из самых «звездных» составов за последние годы, а откроет фестиваль лента с Джонни Деппом в главной роли. Русская служба RFI собрала главное о фестивале, где в этом году покажут кино из Голливуда, ни одной ленты о России и лишь одну — об Украине.

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Мартин Скорсезе с «Убийцей цветочной Луны», вестерн «Странная жизнь» от Педро Альмодовара, «Город астероидов» Уэса Андерсона с Тильдой Суинтон и Скарлетт Йоханссон, новый «Индиана Джонс и колесо судьбы» с Харрисоном Фордом и «Май декабрь» с Натали Портман. Список звезд Канн можно продолжать долго — после нескольких лет затишья и переносов, связанных с пандемией коронавируса, фестиваль на Лазурном берегу вновь стремится закрепить за собой репутацию главного события в мире кино.

Каннский кинофестиваль всегда был местом, где смешивались кино и политика. В 2022 году он прошел под знаком войны в Украине: тогда в зале на набережной Круазетт по видеосвязи к бомонду кино обратился Владимир Зеленский. Здесь же выступали в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова в разгар дела «Седьмой студии» — а в прошлом году показали его фильм «Жена Чайковского».

Через год после начала войны фокус сместился и с Украины, и с России. Лент о войне здесь не покажут — учитывая, сколько времени занимает производство кино, снять подходящие для Канн фильмы просто не успели. Единственное исключение — документальная картина «Откуда куда» польского режиссера Мачека Хамелы об эвакуации украинских беженцев в параллельной программе ACID.

Не стоит ждать и акций в поддержку Украины около Фестивального дворца. Все акции и митинги на улице в центре города попали под запрет, правда, уже из-за социального конфликта. Событие в Каннах проходит на фоне незатихающих протестов против пенсионной реформы, и профсоюзы пригрозили устроить «свое кино». Грозили даже тотальным «блэкаутом» и срывом показов — но в конкретных планах, о которых сообщают публично, лишь акция в отеле «Карлтон».

В этом году в основной программе Канн — семь фильмов, срежиссированных женщинами, в том числе тремя француженками. Причем в списке как постоянные гости фестиваля, так и новые имена — автор из Сенегала Рамата-Тулэ Си представит свой первый фильм. Повлияла на этот тренд новый президент фестиваля немка Ирис Кноблох — впервые в истории на этот пост назначили женщину. Она известна своими связями в мире не только французского, но и мирового кино, и может помочь фестивалю сместить свой акцент с французских и европейских проектов.

Председатель жюри фестиваля — прошлогодний лауреат «Золотой пальмовой ветви» швед Рубен Остлунд. Главную награду Канн в 2022-м он получил со смелой и порой шокирующей комедийной драмой «Треугольник печали» — и поэтому решений от него в этом году тоже можно ждать не менее авангардных.

«Я думаю, у меня будет очень шведский подход в председательству в жюри. Это будет демократия», — заверил он.

Как показали предыдущие фестивали, решения жюри неминуемо вызовут споры среди критиков. Выбор фильмов уже оказался в центре полемики.

Откроется фестиваль фильмом «Жанна Дюбарри» о фаворитке Людовика XV. В главной роли — Джонни Депп, и это его первое появление на большом экране после длительного судебного процесса о домашнем насилии. Суд, впрочем, встал на сторону Деппа и признал его экс-супругу Эмбер Херд виновной в клевете.

Решение дирекции Канн открыть фестиваль именно этой лентой в киномире не оставило равнодушным, кажется, многих. Как и фраза генерального директора Каннского фестиваля Тьерри Фремо.

«Я последний человек, который может говорить с вами обо всем этом (полемике вокруг судебного процесса — прим. RFI), потому что, если есть хоть один человек в мире, который не интересовался этим медийным судебным разбирательством, то это я. Я не знаю, что это такое, меня интересует Депп как актер», — сказал он.

Каннский кинофестиваль продлится с 16 по 27 мая.

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