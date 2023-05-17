«Три года» для Саркози: экс-президента Франции снова приговорили по «делу о прослушках»

Экс-президент Франции Николя Саркози приговорен в среду, 17 мая, в Париже к трем годам тюремного заключения (из них — 2 года условно), за «коррупцию» и «торговлю влиянием» по так называемому «делу о прослушках». Таким образом апелляционный суд подтвердил приговор, вынесенный ранее, в 2021 году, первой инстанцией. Адвокаты Саркози, который присутствовал на вынесении сегодняшнего решения, уже заявили о намерении обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.

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«68-летний экс-глава государства выслушал решение, сидя на скамье подсудимых со сжатой челюстью. Он покинул зал суда, не сделав никаких заявлений», — сообщил корреспондент AFP.

А его адвокат Жаклин Лаффон заявила: «Николя Саркози невиновен в деяниях, в которых его обвиняют», «мы пройдем весь судебный путь». Защитница заявила о намерении обратиться в вышестоящую инстанцию: «Мы обратимся в Верховный суд, который приостановит все меры, которые были приняты сегодня».

Апелляционный суд Парижа сегодня также подтвердил приговоры другим фигурантам этого дела, признав 76-летнего бывшего помощника генпрокурора при Кассационном суде Жильбера Азибера и 67-летнего адвоката экс-президента Тьерри Эрзога виновными в заключении «коррупционного пакта» с Николя Саркози в 2014 году. И подтвердив приговоры, которые им вынесла 1 марта 2021 года первая инстанция: Азибер — три года, из них один — условно; Эрзог — три года, из них два — условно.

Суд также на три года лишил Николя Саркози гражданских прав и на три года запретил Тьерри Эрзогу заниматься адвокатской практикой.

1 год «реального заключения», к которому приговорен экс-президент, согласно закону будет заменен на 1 год под «электронным наблюдением» (ношение браслета).

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