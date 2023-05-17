Уровень безработицы во Франции остается на самом низком уровне за последние 40 лет

Уровень безработицы во Франции в первом квартале текущего года оставался стабильным и составил всего 7,1% трудоспособного населения. Это «самый низкий показатель за последние 40 лет», сообщил 17 мая французский Национальный институт статистики и экономических исследований INSEE.

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Согласно новому отчету, опубликованному в среду институтом INSEE, число безработных (по методике Международной организации труда) составило во Франции 2,2 миллиона человек, сократившись по сравнению с предыдущим кварталом на семь тысяч человек.

В последнем квартале прошлого года французское статистическое ведомство сообщало об уровне безработицы в 7,2%.

В INSEE отмечают, что на таких низких уровнях безработица во Франции находилась лишь в первом квартале 2008 года (7,2%) и втором квартале 1982 года (7,1%).

«Таким образом, безработица находится на самом низком уровне за последние 40 лет», — прокомментировал AFP эти данные Ив Жоно, руководитель профильного отдела, ответственного за вопросы рынка труда, института INSEE.

Французский министр труда Оливье Дюссопт приветствовал эти результаты, заявив, что они отражают «усилия, направленные на достижение полной занятости» (эти термином обозначают 5-процентный уровень безработицы).

Экономист Французского центра мониторинга экономической конъюнктуры (OFCE) Матье План отмечает сегодняшнюю «устойчивость рынка труда» в стране. Он указывает на рост уровня занятости (соотношение численности занятых в определенной возрастной группе к общей численности населения соответствующего возраста). Для людей трудоспособного возраста (15-64 года) этот показатель вырос за квартал на 0,3 пункта и достиг 68,6%. Это самый высокий уровень занятости во Франции с начала его замеров институтом INSEE в 1975 году.

Эксперт Ив Жоно отмечает, что сейчас в стране «при стабильном уровне безработицы занятость продолжает расти».

Статистическое ведомство сообщает, что за первый квартал года уровень безработицы среди молодежи (15-24 года) снизился незначительно — до 16,6%. В категории 25-49-летних он стабилизировался на отметке 6,4%. Для французов 50 лет и старше он немного вырос за квартал до 5,2 процентов (+0,2), но остается ниже уровня годичной давности.

Уровень долгосрочной безработицы (люди, не имеющие занятости в течение как минимум одного года) почти не изменился и составляет 1,8%.

Президент Эмманюэль Макрон нередко приводит данные о снижении уровня безработицы в качестве аргумента в спорах со своими оппонентами и критиками, настаивая на «эффективности» и «успешности» проводимой им экономической политики и реформ. На росте занятости он не раз акцентировал внимание в последнее время — в условиях острого социального и политического кризиса, вызванного пенсионной реформой (повышением пенсионного возраста с 62 до 64 лет).

В период своего президентства он, в частности, провел реформу системы выплаты пособий по безработице, ужесточив основные правила и критерии с главной целью — стимулировать потерявших занятость к скорейшему возвращению на рынок труда.

За год до прихода Макрона на президентский пост, в 2016 году, уровень безработицы во Франции превышал 10 процентов.

Впрочем, на фоне успехов в деле снижения безработицы весьма часто во Франции вспоминают о серьезной и нерешенной пока проблеме — стабильно значительном числе вакансий, на которые работодатели не могут найти работников. Так, по данным минтруда на конец прошлого года таких вакансий в стране было более 364 000.

По сравнению с доковидной ситуацией число незанятых вакансий очень резко выросло — на 72% по сравнению с последним кварталом 2019 года. И рост зафиксирован во всех секторах: на 95% — в промышленности, на 86% — в строительстве, на 60% — в секторе рыночных услуг.

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