98-летний боец Сопротивления рассказал о расстреле пленных немцев. В центре Франции началась операция по поиску их останков

История

98-летний бывший участник движения Сопротивления Эдмон Ревей рассказал о расстреле пленных немцев в июне 1944 года.

В городке Меймак департамента Коррез в центре Франции началась операция по поиску останков 47 немецких солдат и француженки, обвиненной в коллаборационизме. Они были расстреляны в июне 1944 года участниками движения Сопротивления. О произошедшем 79 лет спустя рассказал 98-летний боец Сопротивления Эдмон Ревей.

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В июне 1944 года Эдмону Ревею было 18 лет. Он вступил в движение Сопротивления и сначала выполнял функцию связного. 7 и 8 июня 1944 года Ревей, получивший позывной «Мотылек», участвовал в операции местного партизанского отряда Francs-Tireurs Partisans («Вольные стрелки и партизаны») в городе Тюль, в ходе которой бойцам удалось взять в плен 55 немецких солдат и гестаповцев.

В интервью местному изданию La Montagne и телеканалу France 3 98-летний Эдмон Ревей рассказал, что конвоировал пленных. Партизаны не знали, что делать с немцами. У них не было места, где они могли бы их содержать, а вся зона вокруг контролировалась Гестапо.

Мы часто перемещались, меняли место стоянки. Когда им нужно было в туалет, их сопровождали два партизана. У нас были проблемы с продовольствием,

— вспоминает Ревей, который, несмотря на возраст, сохранил ясный ум.

После четырех дней, проведенных в пути, отряд получил приказ расстрелять пленных немцев. 48 человек были расстреляны рано утром 12 июня 1944 года.

Командир отряда плакал, когда объявлял об этом пленным. Он объявил о расстреле каждому по отдельности. Он был эльзасцем и очень хорошо говорил по-немецки. Затем мы отделили тех, кто не был немц. У нас осталось 47 солдат Вермахта и девушка-француженка, которая тоже была убита. Ей было лет 20. Она сотрудничала с немцами,

— рассказал Эдмон Ревей. В его отряде было около 30 бойцов.

Каждый доброволец-партизан убивал своего немца. Я не участвовал. Нас было трое или четверо, кто не участвовал. Мы отказались. Это произошло утром. Они падали в яму, которую сами себе вырыли. Мы не понимали, что делаем, мы были слишком молоды. Мы никогда больше не говорили об этом. Это так и осталось тайной. Другие участники Сопротивления в округе тоже не знали об этом.

Останки расстрелянных пленных будут эксгумированы и возвращены в Германию

Мэр города Меймак Филипп Брюжер записал рассказал бывшего бойца Сопротивления еще три года назад. Тогда же, в 2019 году, Эдмон Ревей впервые рассказал о расстреле пленных публично, во время встречи ветеранов. Однако в тот момент его рассказ остался не замечен СМИ.

Сегодня, когда префектура департамента Коррез одобрила проведение операции по поиску останков убитых солдат Вермахта, Эдмон Ревей подробно рассказал о произошедшем на страницах издания La Montagne.

Операцию по поиску останков в Меймаке, в департаменте Коррез, проводит Национальное управление Франции по делам ветеранов (Onac).

«Франция обязана вернуть тела, согласно Женевской конвенции и франко-германскому соглашению 1966 года, которое продолжает действовать», — сказал корреспонденту AFP глава Onac в Коррезе Ксавье Компа.

В Меймаке началась поисковая кампания по обнаружению останков 47 немецких солдат и одной француженки, обвиненной в коллаборационизме, расстрелянных в июне 1944 года. AFP - PASCAL LACHENAUD

Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge), организация, занимающаяся останками немецких солдат, павших во Франции во время двух мировых войн, направит в Меймак георадар.

«Цель — обнаружить тела. Затем, если тела будут найдены, летом будет проведена эксгумация. Найденные останки отправят на экспертизу в Марселе. На данный момент нам ничего неизвестно о личности расстрелянных», — поясняют в Onac.

Это не первые поиски останков солдат Вермахта в Тюле, отмечает AFP. Первые раскопки были тайно проведены еще в 1967 году. Тогда из земли были извлечены тела 11 солдат. «В муниципальных реестрах нет никаких следов» первой эксгумации, отмечает в комментарии AFP мэр Меймака Филипп Брюжер.

«Мы совершили ошибку», — признает Эдмон Ревей. Ветеран надеется, что потомки расстрелянных наконец узнают о том, что произошло с их предками.

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