Ода монстрам внутри женщин. В Каннах показали феминистский боди-хоррор «Полосы тигра»

Канны 2023

«Полосы тигра» — фантастическая драма с элементами боди-хоррора — первый фильм малайзийки Аманды Нелл Ю в Каннах. В дебютном полном метре, показанном в параллельной программе Неделя критики, трогательная картина о бунте взрослеющей девочки, которую отвергают и подруги, и консервативное общество. Фильм, где реальность смешивается с галлюцинациями, позволяет заглянуть в исламское консервативное общество и его реакцию на обычное, казалось бы, взросление и проявление свободы. И демонстрирует — женское тело нередко вызывает в нем страх.

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На фоне малазийских джунглей Аманда Нелл У рассказывает историю 12-летней школьницы Заффан. Ее тело переживает даже не возрастные изменения, а «трансформацию» — причем как обычную для растущей девушки, так и совсем фантастическую.

В первой сцене Заффан радостно танцует под хит из социальных сетей, в шутку скидывая с себя хиджаб в компании друзей, и радуется жизни обычного ребенка. Но потом первой среди приятельниц сталкивается со всеми сложностями подросткового периода — от предательства до первых месячных. Именно месячные и вызывают цепную реакцию: вместо поддержки в трудное время Заффан получает травлю в школе, которую подпитывают и учителя, и родители.

Легкая драма превращается в хоррор, построенный вокруг и насилия над Заффан со стороны бывших друзей, учителей и семьи.

Детская нежность и непосредственность сталкивается с жестокостью — и тело девушки, кажется, само находит решение всех проблем, превращаясь в тигрицу. Эта метафора в стране, где тигр является национальным символом, считывается явно иначе, но и в Каннах работает весьма эффектно.

На экране в начале ленты внешность Заффан, на самом деле, почти не меняется, если не считать пятен на теле и болей в животе. Но и этого ей хватает, чтобы стать антигероем всей школы. Неприятный запах делает из недавней души компании изгоя. В ответ — гнев, который пытаются лечить, позвав доктора-шарлатана из социальных сетей.

Взрослеющая девушка в исключительно женском коллективе обречена на непонимание? В мире, показанном Амандой Нелл Ю — вероятно, иного варианта и быть не может. Мать Заффан, когда та просыпается в крови, не говорит почти ничего, отец — просто смотрит телевизор. Учителя предпочитают не замечать. Одноклассницы с задором травят.

Помогает фильму явно пока незнакомая широкой аудитории фактура Малайзии: здесь и темные джунгли с сверкающими озерами, и ярко выкрашенная, но ветшающая школа, где ученики стоят под палящим солнцем. Внимание к деталям местного колорита — одна из сильных сторон картины. Это чувствуется и в звуковом оформлении фильма, где найдется место не только реву тигра, но и шуршанию ползущей гусеницы.

Энергичная игра исполнительницы главной роли — Зафреен Зайризал — то, что держит зрителей в напряжении весь фильм. Благодаря ей трансформации героини из одного состояние в другое и галлюцинациям — мифической даме сидящей на дереве — действительно веришь.

А вот достаточно базовых спецэффектов и вырастающего внезапно хвоста для того, чтобы вызвать веру в зрителях, явно бы не хватило.

«Когда ты подросток, однажды ты смотришь на свое тело и вдруг происходит что-то новое и страшное, — рассказывает Аманда Нелл Ю в интервью The Hollywood Reporter. — Есть эти клише о том, как девочки-подростки становятся настолько эмоциональными и истеричными, превращаются в «монстров». И я подумала: «Что, если я расскажу историю о девочке, которая на самом деле становится монстром?».

«Общество до сих пор боится женского тела. Хорошо, хорошо, я покажу страшное, сильное, мощное женское тело», — говорит автор фильма в интервью NME.

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