В Каннах овациями встретили документальный фильм-эксперимент режиссера Каутер Бен Ханьи «Дочери Ольфы» о джихаде. Он рассказывает историю матери четырех дочерей из Туниса. Две старшие во время «арабской весны» отправились воевать в Ливию, вдохновившись идеями джихада. На экране главная героиня не только рассказывает свою историю, но и играет в сценах, повторяющих самые страшные события ее жизни — и переживает их вновь. Пожалуй, одно из самых искренних исследований радикального ислама борется за главный приз Каннского фестиваля — Золотую пальмовую ветвь.

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Фильм — смесь документальных кадров и реконструкций, которую сами создатели называют docu-fiction. В центре картины — интервью Ольфы, матери четырех дочерей. Режиссер Каутер Бен Ханья расспрашивает ее о судьбе двух девушек — Рахмы и Гофран — уехавших воевать на сторону «Исламского государства» в Ливию после «арабской весны».

«Получается, я сыграю роль Розы в „Титанике“? Вы снимете фильм про меня, а я буду его комментировать», — спрашивает Ольфа автора фильма за камерой. «Нет, вы сыграете себя в фильме о собственной судьбе», — отвечает Каутер Бен Ханья.

Ольфу знакомят не только с актрисами, которые играют ее дочерей, но и с актрисой Хенд Сабри, исполняющей саму Ольфу в самых «тяжелых» сценах. Та за режиссера задает Ольфе неудобные вопросы, от которых главная героиня уходила в телевизионных интервью. Диалоги «за кадром» в финальном монтаже — и есть тот позвоночник, на котором опирается повествование.

Каутер Бан Ханья объясняет: «На то, чтобы копаться в противоречиях, ощущениях, эмоциях, нужно время, которого нет у журналистов. Роль кино состоит в том, чтобы исследовать эти области, эти двусмысленности человеческой души».

На экране вначале — обычная семья, немного несчастная, в меру консервативная. После в их жизнь приходит «арабская весна». Ее видимая часть — хиджабы на улицах. Невидимая же, по меньшей мере для Ольфы, идеализация радикального ислама. Для молодежи это теперь символ борьбы за свободу и эмансипацию.

Ольфа видит в революции источник вдохновения и перемен, а не опасность. А после неудачной истории любви отправляется в Ливию на заработки. Когда приезжает, находит старшую дочь Гофран с покрашенными в черно-синий цвет волосами: она решила присоединиться к одной из молодежных субкультур. Для Ольфы это неприемлемо. Следуют удары, крики, насилие. И Гофран в отместку матери связывается с «Исламским государством» и тоже уезжает в Ливию.

«Дочери Ольфы» — честное исследование радикального ислама, которое на большом Каннском экране не видели. Тогда как соседняя Ницца заплатила большую цену во время теракта в 2016-м, в Каннах — попытка честно посмотреть на джихад без обобщений и табу. Здесь и Ольфа, которая хочет только лучшего для дочерей, но ограничивает их настолько, что война на стороне ИГИЛ кажется единственным выбором. И американские удары по Ливии, вызывающие боль Ольфы и дочерей.

В ленте Каутер Бен Ханьи подробно рассказывается, почему исламский терроризм казался соблазнительным для тунисской молодежи. Настолько, что некоторые сцены явно подпадут в России под статью «оправдание терроризма» — в РФ такой фильм после дела Евгении Беркович показать, вероятно, не решатся.

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