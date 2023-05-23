Климат: план реорганизации экономики Франции по экологическим критериям до 2030 года утвердят в июне

ФРАНЦИЯ

Премьер-министр Франции Элизабет Борн беседует с министром транспорта Франции Клеманом Боном (слева) во время встречи с членами Национального совета по экологическому переходу (Национальный совет по экологическому переходу — CNTE) в Париже 22 мая 2023 года.

Правительство Элизабет Борн представило 22 мая на заседании Национального совета по экологическому переходу план действий, направленный на декарбонизацию экономики Франции до 2030 года. Источники финансирования проекта будут согласованы к концу июня — сообщает Матиньонский дворец. Но уже сейчас меры сокращения выбросов парниковых газов на 50% широко комментируются в СМИ. Правительство намечает серию глубинных технологических преобразований экономики по секторам, а для его финансирования предполагается увелить налоги на самых состоятельных граждан.

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План экологического перехода преследует четкую цель. В соответствии с обязательствами Евросоюза, Франция должна сократить к 2030 году выбросы CO₂ на 50%, чтобы к 2050 выйти на уровень углеродной нейтральности.

Вышеупомянутое сокращение выбросов на 50% осуществляется по сравнению с 1990 годом. Это означает, их объем не должен превышать 270 миллионов тонн CO₂, впри том, что в 2022 году они составили 408 миллионов тонн. В поисках эффективных мер, правительство рассматривает в частности, переход на электромобили, обезуглероживание промышленного производства и замену миллионов действующих сегодня систем отопления на газе и мазуте.

Сделать за 10 лет в два раза больше, чем сделано за 30 лет

Правительственный план опирается на отчет экономиста Жана Пизани-Ферри. Эксперт рассчитывает, что сокращение выбросов к 2030 году будет на 85% осуществлено засечет замещения ископаемого топлива и примерно на 15% благодаря таким способам экономии, как снижение температуры в жилых помещениях и рационализация транспорта в сторону сокращения.

«Для достижения наших целей к 2030 году» по сокращению выбросов на 55% по сравнению с 1990 годом и, таким образом, «достижению нейтралитета к 2050 году, нам нужно будет сделать за десять лет то, что нам было трудно сделать за 30 лет», — подчеркивается в отчете. Кроме того, эксперты отмечают, что «несмотря на некоторый прогресс, мы еще не вступили на путь [достижения] климатической нейтральности».

Экологический план правительства требует дополнительных частных и государственных инвестиций. Пресса критикует правительство за размытое изложение ключевого вопроса о структуре финансирования, тогда как документ определяет необходимый ежегодный бюджет в 66 миллиардов евро. Эта сумма тем более важна, что соавтором доклада, является генеральный инспектор финансов Сельма Махфуз. Кабинет премьера уточнил поэтому, что окончательная версия плана будет утверждаться в конце июня.

Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр высказался против экологического налога на наиболее обеспеченных граждан Франции Financement de la transition écologique : Le Maire ne veut pas augmenter les impôts https://t.co/PI1H43GTl7 — Le Point (@LePoint) May 23, 2023

Ближайшие годы в докладе определены как «самое трудное десятилетие» с огромными потребностями в финансировании новых видов энергетики для транспорта, «зеленой»промышленности, изоляции зданий и восстановления зеленых городских и лесных массивов. Однако, предупреждают специалисты, не стоит надеяться на быструю окупаемость «зеленых»инвестиций. Дивиденды появятся «постепенно» и только «в виде снижения эксплуатационных расходов», — пояснил прессе во время презентации проекта экономист Жан Пизани-Ферри.

Изоляция и переоборудование жилья и новые технологии в транспорте остаются, тем не менее, наиболее обещающими и эффективными для предстоящей декарбонизации. На долю транспорта, напоминают специалисты, сегодня приходится половина выбросов парниковых газов во Франции.

С миру по нитке

По словам премьер-министра, участвовать в финансировании перехода придется абсолютно всем. Чтобы через восемь лет перейти с нынешнего 25-процентного уровня сокращения выбросов к 50%, около половины финансовых усилий должны взять на себя промышленные компании, четверть —местные управленцы и четверть –частные лица.

Елизабет Борн уточнила, что половина экономических рычагов для этого уже задействованы: осуществляется финансовая поддержка при покупке электромобилей, проводится помощь в экологизации промышленности, работает закон о возобновляемых источниках энергии и т. д. Правительство намерено продолжать консультации с различными секторами экономики (энергетика, сельское хозяйство и др.) для доработки плана, который будет представлен в конце июня на «совете по экологическому планированию» а присутствии президента Эмманюэля Макрона.

Изменение климата и необходимая адаптация к этому наносят больший удар по малоимущим слоям населения. Для малообеспеченных семей стоимость теплового ремонта жилья и приобретения электромобиля составляет более четырех лет дохода, в то время, как для семей со средним доходом это около 2,5 лет. Предложенный экспертами налог на 10% наиболее обеспеченных граждан страны должен, по мнению экспертов, справедливо перераспределить финансирование, чтобы не взывать у граждан отторжения. Однако уже сегодня вопрос о новых налогах вызвал полемику. Недовольные сразу напомнили властям об обещании президента Макрона налогов не повышать. Против выступил и министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Евросоюз, долги и конкурентоспособность

Неизбежное, в рамках «плана экологического перехода», использование средств из госбюджета заставляет правительство Элизабет Борн уже сейчас говорить о неминуемом увеличении государственного долга «и, следовательно, увеличении задолженности государства на 10 пунктов ВВП в 2030 году (не менее 280 миллиардов евро), на 15 пунктов в 2035 году и 25 пунктов в 2040 году».

Но, такие эксперты, как Жан Пизани-Ферри, считают правомерным увеличение задолженности в целях скорейшей реорганизации экономики страны и в условиях слабой конкурентоспособности Евросоюза по отношению к США и Китаю из-за высоких цен в Европе на энергоносители. Поэтому 22 мая на заседании Национального совета по экологическому переходу звучало мнение о том, что Евросоюзу следует пересмотреть свои финансовые правила.

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