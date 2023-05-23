Климат: план реорганизации экономики Франции по экологическим критериям до 2030 года утвердят в июне
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Правительство Элизабет Борн представило 22 мая на заседании Национального совета по экологическому переходу план действий, направленный на декарбонизацию экономики Франции до 2030 года. Источники финансирования проекта будут согласованы к концу июня — сообщает Матиньонский дворец. Но уже сейчас меры сокращения выбросов парниковых газов на 50% широко комментируются в СМИ. Правительство намечает серию глубинных технологических преобразований экономики по секторам, а для его финансирования предполагается увелить налоги на самых состоятельных граждан.
План экологического перехода преследует четкую цель. В соответствии с обязательствами Евросоюза, Франция должна сократить к 2030 году выбросы CO₂ на 50%, чтобы к 2050 выйти на уровень углеродной нейтральности.
Вышеупомянутое сокращение выбросов на 50% осуществляется по сравнению с 1990 годом. Это означает, их объем не должен превышать 270 миллионов тонн CO₂, впри том, что в 2022 году они составили 408 миллионов тонн. В поисках эффективных мер, правительство рассматривает в частности, переход на электромобили, обезуглероживание промышленного производства и замену миллионов действующих сегодня систем отопления на газе и мазуте.
Сделать за 10 лет в два раза больше, чем сделано за 30 лет
Правительственный план опирается на отчет экономиста Жана Пизани-Ферри. Эксперт рассчитывает, что сокращение выбросов к 2030 году будет на 85% осуществлено засечет замещения ископаемого топлива и примерно на 15% благодаря таким способам экономии, как снижение температуры в жилых помещениях и рационализация транспорта в сторону сокращения.
«Для достижения наших целей к 2030 году» по сокращению выбросов на 55% по сравнению с 1990 годом и, таким образом, «достижению нейтралитета к 2050 году, нам нужно будет сделать за десять лет то, что нам было трудно сделать за 30 лет», — подчеркивается в отчете. Кроме того, эксперты отмечают, что «несмотря на некоторый прогресс, мы еще не вступили на путь [достижения] климатической нейтральности».
Экологический план правительства требует дополнительных частных и государственных инвестиций. Пресса критикует правительство за размытое изложение ключевого вопроса о структуре финансирования, тогда как документ определяет необходимый ежегодный бюджет в 66 миллиардов евро. Эта сумма тем более важна, что соавтором доклада, является генеральный инспектор финансов Сельма Махфуз. Кабинет премьера уточнил поэтому, что окончательная версия плана будет утверждаться в конце июня.
Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр высказался против экологического налога на наиболее обеспеченных граждан Франции
Financement de la transition écologique : Le Maire ne veut pas augmenter les impôts https://t.co/PI1H43GTl7— Le Point (@LePoint) May 23, 2023
Ближайшие годы в докладе определены как «самое трудное десятилетие» с огромными потребностями в финансировании новых видов энергетики для транспорта, «зеленой»промышленности, изоляции зданий и восстановления зеленых городских и лесных массивов. Однако, предупреждают специалисты, не стоит надеяться на быструю окупаемость «зеленых»инвестиций. Дивиденды появятся «постепенно» и только «в виде снижения эксплуатационных расходов», — пояснил прессе во время презентации проекта экономист Жан Пизани-Ферри.
Изоляция и переоборудование жилья и новые технологии в транспорте остаются, тем не менее, наиболее обещающими и эффективными для предстоящей декарбонизации. На долю транспорта, напоминают специалисты, сегодня приходится половина выбросов парниковых газов во Франции.
С миру по нитке
По словам премьер-министра, участвовать в финансировании перехода придется абсолютно всем. Чтобы через восемь лет перейти с нынешнего 25-процентного уровня сокращения выбросов к 50%, около половины финансовых усилий должны взять на себя промышленные компании, четверть —местные управленцы и четверть –частные лица.
Елизабет Борн уточнила, что половина экономических рычагов для этого уже задействованы: осуществляется финансовая поддержка при покупке электромобилей, проводится помощь в экологизации промышленности, работает закон о возобновляемых источниках энергии и т. д. Правительство намерено продолжать консультации с различными секторами экономики (энергетика, сельское хозяйство и др.) для доработки плана, который будет представлен в конце июня на «совете по экологическому планированию» а присутствии президента Эмманюэля Макрона.
Изменение климата и необходимая адаптация к этому наносят больший удар по малоимущим слоям населения. Для малообеспеченных семей стоимость теплового ремонта жилья и приобретения электромобиля составляет более четырех лет дохода, в то время, как для семей со средним доходом это около 2,5 лет. Предложенный экспертами налог на 10% наиболее обеспеченных граждан страны должен, по мнению экспертов, справедливо перераспределить финансирование, чтобы не взывать у граждан отторжения. Однако уже сегодня вопрос о новых налогах вызвал полемику. Недовольные сразу напомнили властям об обещании президента Макрона налогов не повышать. Против выступил и министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Евросоюз, долги и конкурентоспособность
Неизбежное, в рамках «плана экологического перехода», использование средств из госбюджета заставляет правительство Элизабет Борн уже сейчас говорить о неминуемом увеличении государственного долга «и, следовательно, увеличении задолженности государства на 10 пунктов ВВП в 2030 году (не менее 280 миллиардов евро), на 15 пунктов в 2035 году и 25 пунктов в 2040 году».
Но, такие эксперты, как Жан Пизани-Ферри, считают правомерным увеличение задолженности в целях скорейшей реорганизации экономики страны и в условиях слабой конкурентоспособности Евросоюза по отношению к США и Китаю из-за высоких цен в Европе на энергоносители. Поэтому 22 мая на заседании Национального совета по экологическому переходу звучало мнение о том, что Евросоюзу следует пересмотреть свои финансовые правила.
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