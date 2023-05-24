Иностранное вмешательство и российский кредит «Нацобъединения»: Марин Ле Пен отвечает на вопросы членов парламентской комиссии
Комиссия парламента Франции по иностранному вмешательству заслушает в среду, 24 мая Марин Ле Пен, лидера крайне правой партии «Национальное объединение» (ранее — «Национальный фронт»), по вопросу о получении партией в 2014 году многомиллионного российского кредита.
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Инициатива парламентского расследования принадлежит самим депутатам «Национального объединения». Партия прилагает усилия, чтобы отделаться от ярлыка «агента влияния России», появившегося после получения партией «Национальный фронт» кредита в размере 9,4 млн евро в Первом Чешско-российском банке (ПЧРБ) в 2014 году, а также неоднократных выступлений Марин Ле Пен (сегодня главы парламентской фракции «Нацобъединение»), против военной помощи Украине.
«Мы с самого начала говорили, что Марин Ле Пен будет в распоряжении следственного комитета, мы не передумали», — цитирует агентство France-Presse заявление депутата «Нацобъединения» Жан-Филиппа Танги. Депутат председательствует в комиссии по иностранному вмешательству и сообщил агентству, что расследование не позволило выявить «ни одного нового факта», по отношению к уже имевшим место слушаниям по той же теме.
Снова заслушать Марин Ле Пен, трижды и безуспешно выдвигавшую свою кандидатуру на пост президента Франции, потребовали депутаты-макронисты, — уточняет AFP. Среди них — автор доклада комиссии от партии Макрона «Возрождение» Констанс Ле Грип.
Главная причина критики со стороны противников Марин Ле Пен — всё еще не выплаченный российский кредит. Эмманюэль Макрон, например, в ходе последней избирательной кампании 2022 года упрекал её в том, что говоря о России, она говорила «о своем банкире».
AFP сообщает, что две недели назад комиссия заслушала бывшего члена Европарламента от «Нацфронта» Жан-Люка Шаффхаузера, который помог Марин Ле Пен получить кредит на 9 миллионов евро в Первом Чешско-Российском банке. Он объяснил, что вёл переговоры, чтобы партия заключила кредит с российскими банками в 2014 году, но без договоренностей о каких-либо ответных услугах и без «политического давления».
Бывший член Европарламента, сегодня консультант, Жан-Люк Шаффхаузер объяснил, что после отказа «всех западных банков» предоставить кредит Национальному фронту партия смогла «найти только банки Китая, Ирана и России» и «Марин Ле Пен сочла, что Россия была луче».
Кредит в размере 9,4 млн евро был выдан партии «Национальный фронт» в Первом Чешско-российском банке (ПЧРБ) в 2014 году. Банк обанкротился в 2016 году. В 2020 году Арбитражный суд Москвы вынес решение, по которому бывший «Нацфронт» (сегодня «Национальное объединение») должен погасить кредит новым владельцам до 2028 года.
Доклад комиссии должен быть подготовлен к 26 мая, а его выводы будут официально представлены в начале июня.
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