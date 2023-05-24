Марин Ле Пен, лидер парламентской фракции крайне правого «Нацобъединения», утверждает, что не отличается пророссийскими настроениями и никогда не разрешила бы партии брать кредит у российского банка, если бы это сопровождалось «какими бы то ни было обязательствами» по отношению к Кремлю и Владимиру Путину. Информационные агентства пишут 24 мая о четырехчасовой работе комиссии парламента Франции по иностранному вмешательству, заслушавшей бывшую руководительницу «Национального фронта» (сегодня «Национальное объединение») для выявления возможного влияния Кремля на партию и ее фактического лидера Марин Ле Пен.

Май 2017 года: Марин Ле Пен, президент "Национального фронта" и кандидат на президентских выборах во Франции была впервые принята в Кремле президентом России Владимиром Путиным .

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В центре внимания комиссии был еще не выплаченный кредит в размере 9,4 млн евро, предоставленный партии Марин Ле Пен Первым Чешско-российском банком (ПЧРБ) в 2014 году.

Отвечая комиссии, Марин Ле Пен отрицала существование каких-либо компромиссов с Россией. «Если бы это меня к чему-то обязывало, я бы не подписала [документ]», — цитирует агентство France-Presse лидера «Нацобъединения», которая клялась, что ей себя «не в чем упрекнуть в этом деле». Потому, что кредит был получен «совершенно законным» путем.

Мало того, Марин Ле Пен заверила, что в случае её избрания президентом страны в 2027 году, она запретит политическим партиям получать иностранные кредиты. И для она намерена создать т.н. «банк демократии», для помощи партиям, в частности, в финансировании их избирательных кампаний. Вопрос создания специального банка для политических партий неоднократно поднимался, в том числе парламентским большинством. Но, уточняет агентство France-Presse, президент Макрон не дал ей надлежащего импульса для реализации.

Трижды выдвигавшая свою кандидатуру на выборах в президенты, Марин Ле Пен рассказала о критическом финансовом положении, в котором оказалась ее партия в 2014 году, а также о трудностях с поиском европейского кредитора.

AFP напоминает, что в начале мая 2023 года комиссия заслушала посредника в переговорах по кредиту, бывшего евродепутата от «Нацфронта» Жан-Люка Шаффхаузера. Последний объяснил, что кредит предоставляли только в Китае, Иране и России. По его словам, «Марин Ле Пен сочла Россию лучшей». Марин Ле Пен подтвердила в среду, сказав: «Либо так, либо смерть [партии]».

В то время, как депутат-посредник не сомневается в том, что «если бы действующая [в России] власть была против, кредита бы не было», Марин Ле Пен отказалась отвечать прямо на вопрос комиссии о том, был ли Владимир Путин в курсе предоставления ей займа. «Я подписываю кредит в банке, я не подписываю кредит с Владимиром Путиным», — ответила комиссии Марин Ле Пен.

На вопрос о том, не объясняется ли отказ «Национального фронта» осудить присоединение Крыма к России в 2014 году получением в том же году кредита, Марин Ле Пен ответила, что получение кредита «ни на йоту не изменило нашего прежнего мнения». И уточнила: «Крым два века был российским, шестьдесят лет украинским». А по поводу достоверности результатов референдума, проведенного Россией после аннексии, она сначала ответила шуткой, что «беженцев из Крыма не было», прежде чем сказать, что международные организации могли провести повторный референдум «для проверки того, что люди проголосовали свободно».

Что касается выступлений депутатов от партии «в поддержку позиций России» и, в частности, отказа Марин Ле Пен проголосовать за французские и европейские санкции против России вследствие аннексии Крыма, она сказала, что право-центристы «Республиканцы» занимали тогда идентичную позицию. «Формально я оспариваю принятие какого-либо решения в угоду кому-либо», — резюмировала дочь Жана-Мари Ле Пена, отметив, что «единственное обязательство, которое у нас есть, когда мы берем кредит, — это его возмещение».

Погашение кредита

AFP отмечает, что дело с кредитом «приняло невероятный оборот, когда банк обанкротился», и его долги были выкуплены различными компаниями. Последний, которому «Нацобъединение» продолжает выплату долга («Авиазапчасти» Валерия Захаренкова), считается «столь же подозрительным, сколь и близким Кремлю».

Марин Ле Пен отклонила всякую ответственность за «структуру, перекупившую долг» её партии. И заверила, что «никогда» не говорила об этом кредите и его погашении с Владимиром Путиным, даже в ходе приёма в Кремле за несколько дней до президентских выборов во Франции 2017 года. «Никогда! Ни с политическими деятелями, которых я встречала, ни в Думе, ни где-либо еще» —заявила нынешняя глава депутатской группы «Нацобъединение» в парламенте Франции.

Напомним, парламентская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во Франции была создана непосредственно по инициативе «Национального объединения» в конце 2022 года, чтобы попытаться положить конец обвинениям в том, что ультраправая партия превратилась в агента российского влияния во Франции. Хотя другие партии называют эту инициативу «диверсией», в состав комиссии вошли представители разных политических формирований. Выводы комиссии будут обнародованы в начале июня.

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