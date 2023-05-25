Франция намерена резко увеличить военный бюджет. Парламент рассматривает новый законопроект

С понедельника, 22 мая, Национальное собрание Франции рассматривает новый текст закона, предусматривающий военное планирование на 2024–2030 годы. Он предполагает историческое увеличение бюджета французской армии в течение этих семи лет.

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Потребности французских вооруженных сил в течение ближайших семи лет правительство оценило в 413,3 миллиардов евро. Это на 40% больше, чем в предыдущем законе на 2019–2025 годы (295 миллиардов). Согласно данным министерства вооруженных сил, оборонный бюджет, который растет уже шесть лет, в 2023 году составит 43,9 миллиарда евро. Предполагается, что он будет расти поэтапно и превысит 2% французского ВВП. В 2030 году бюджет достигнет 68,9 миллиардов евро.

400 миллиардов евро будут финансироваться за счет бюджетных ассигнований, а еще 13,3 миллиарда — «за счет внебюджетных ресурсов». Оппозиция критикует эту формулировку, находя ее расплывчатой и неопределенной.

В контексте войны в Украине, то есть, на европейском континенте, а также общего роста международной напряженности правительство Франции отдает приоритет повышению бюджета ядерного сдерживания и «укрепления» личного состава войск. Тридцать миллиардов евро также должны быть использованы для покрытия инфляции.

L’Express пишет, что ядерное сдерживание получает от нового закона наибольший выигрыш — новые ядерные ракеты, подводные лодки третьего поколения, модернизированные Rafale.

Количество служащих — 275 000 солдат и гражданских лиц (без учета резервистов) — не изменилось, но рассчитанный на них бюджет увеличивается с 87 до 98 миллиардов евро, что позволит повысить заработную плату и побудить их остаться в армии. На военное оборудование (самолеты, бронетехника и т. д.) будет выделено 268 миллиардов евро, а бюджет на техническое обслуживание увеличился на 40% (49 миллиардов евро), как и на подготовку войск (65 миллиардов).

Законопроект также ставит целью устранить недостатки, выявленные во время войны в Украине, в частности, увеличить запасы боеприпасов (16 миллиардов евро, + 45%) и наземных средств ПВО (5 миллиардов). Акцент также делается на «новых полях конфликта», таких как космос (6 миллиардов, + 40%) и киберпространство (4 миллиарда, + 300%). В два раза больше средств должно быть выделено на беспилотники (5 миллиардов евро), 5 миллиардов на разведку и 2 миллиарда на спецподразделения.

Также в связи с войной в Украине в обозначенный период ожидаются задержки с поставкой техники. Армия получит 2300 новых бронемашин, то есть на 30% меньше, чем планировалось ранее. В 2030 году ВВС будут обладать 137 Rafale, а не 185, и 35 транспортных самолетов A400M против 50 ожидаемых. ВМС также смогут рассчитывать только на три из пяти фрегатов первого класса.

Среди других мер положение предусматривает контроль за деятельностью бывших военнослужащих в интересах иностранных лиц. Franceinfo указывает, что Лондон предпринял аналогичные шаги, чтобы положить конец вербовке Китаем британских военных летчиков для обучения собственных военнослужащих.

Дебаты, которые одновременно военные эксперты ведут в СМИ, должны прежде всего выявить различия в доктринах. Подавляющее большинство из примерно 1700 поправок было внесено в статью, которая ссылается на прилагаемый отчет, своего рода военную дорожную. Оппозиция обеспокоена задержками военного оборудования. Обсуждается также, должна ли армия приобретать как можно больше техники или инвестиции лучше использовать для технического обслуживания, обучения и т. д.

Проект будущего авианосца вызывает недовольство экологов, а коммунисты отстаивают давнее намерение расстаться с концепцией ядерного сдерживания. Крайне левая «Непокорная Франция» ожидаемо подняла вопрос о НАТО и представила контрпроект, а крайне правое «Национальное объединение» столь же ожидаемо выступило за промышленный суверенитет. Министр обороны Себастьен Лекорню обещал, как пишет Le Figaro, «не уклоняться от вопросов» и найти компромисс.

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