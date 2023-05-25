Франция узнала о смерти «уникального поэта французской песни» Жана-Луи Мюра

В четверг, 25 мая Франция узнала о смерти незаурядного певца, поэта и композитора Жана-Луи Мюра. Руководство лейбла Pias, с которым музыкант сотрудничал многие годы, сообщило прессе, что он скончался в четверг в возрасте 71 года, не дожив одного дня до выхода 25 мая сборника Best off из двадцати его лучших песен.

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СМИ Франции говорят сегодня об особенном музыкальном стиле Жана-Луи Мюра, который «не поддается классификации». О песнях, отметивших многие поколения поклонников. Овернь, регион в центре Франции, где он родился и которому посвятил столько песен, скорбит. «Часть Оверни уходит с ним», — написал в твиттере мэр главного регионального города Клермон-Ферран Оливье Бьянки.

Соцсети вообще полны комментариев к неожиданному и печальному известию. Говорят о качестве и красоте текстов, контрасте между почти вкрадчивым голосом и энергичными гитарами. Радиостанция France Bleue отмечает «уникальное владение словом». Telerama называет Жана-Луи Мюра «уникальным поэтом французской песни». Победительница ряда музыкальных конкурсов Victoires de la Musique, особенно работающая над текстами своих песен Christine and the Queens (она же Chris и Redcar) благодарит его и прощается с «поэтом». Le Parisien говорит об «уникальной личности, характерной для артиста прямоте». Газета пишет: «Он оставил нам два десятка музыкальных альбомов. В их числе несколько настоящих шедевров». Солист группы «Indochine» Николя Сиркис просто поместил в твиттере слова песни Мюра о том, что «каждый день пропитан иллюзией вечности». А музыкальное радио FIP в Париже отменило все программы, чтобы посвятить вечер «мятежному, провокатору, сложному и милому» Жан-Луи Мюра.

Радикальный рок-поэт, дерзкий, вызывающий, провокатор и (грустный) клоун, Жан-Луи Мюрат покинул нас. Poète rock et radical, gouailleur, insolent, provocateur, clown (triste), Jean-Louis Murat nous a quittés🖤 pic.twitter.com/oFVfgls3YG — Les Inrockuptibles (@lesinrocks) May 25, 2023

Песня «Сожаления» (Regrets) в дуэте с Милен Фармер (1991) часто звучала в эфире на территории бывших стран Советского союза и многие наверняка помнят черно-белый завораживающий эстетикой и грустью клип. Именно с этого сингла началась настоящая известность Жана-Луи Мюра. Автор слов этой песни — Милен Фармер. Она посвятила текст Мюра, написавшему мелодию. Песня была включения в альбом Милен Фармер «L’autre» и сразу стала хитом, оказавшись на третьем месте по продажам во Франции. С тех пор Жан-Луи Мюра сотрудничал со многими исполнителями во Франции.

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Написанные Милен Фармер слова к песне «Сожаление» о «путешествии в мир, где ничто никогда не умирает» хорошо подходят для дня прощания с артистом. В ссылке вы найдёте и, возможно, узнаете знаменитый клип «Regrets» 1991года.