Собрание акционеров нефтегазового гиганта TotalEnergies прошло в Париже под давлением манифестантов-экологистов

КЛИМАТ

Столкновения манифестантов-экологистов с полицией произошли утром 26 мая в Париже у концертного зала Плейель, перед открытием ежегодного общего собрания акционеров французского энергетического гиганта TotalEnergies. Совещание открылось в назначенное время, несмотря на то, что десяток манифестантов пытался заблокировать доступ к залу в знак протеста против инвестиций TotalEnergies в новые проекты добычи и транспорта ископаемого топлива, в частности в Уганде. Министр энергетики призвала нефтегазовую компанию ускорить переход на возобновляемые источники энергии.

Реклама Читать далее

Чтобы разогнать протестующих, полиция применила слезоточивый газ. Часть активистов была эвакуирована. Акция объединила активистов из Франции, Германии, Бельгии и других стран Европы и Африки. Плакаты манифестантов обвиняли TotalEnergies, одну из крупнейших нефтегазовых компаний мира, в «экологическом терроризме». Манифестанты требовали пересмотра стратегии развития предприятия в соответствии требованиями Парижского соглашения, которое предусматривает выход на промышленность с нулевыми выбросами к 2050 году и срочной отмены уже осуществляемого TotalEnergies строительства трубопровода для экспорта нефти по заповедным территориям Уганды и Танзании.

В коммюнике, опубликованном в канун собрания акционеров фирмы, организаторы акции «неповиновения» в Париже указали, что проект в Уганде «уже имеет драматические последствия для природы и населения» региона. В послании говорится:

«Многосторонние научные исследования климата, проведенные МГЭИК и Международным энергетическим агентством (МЭА), показывают, что не следует разрабатывать новые нефтегазовые проекты, если правительства хотят избежать наихудших последствий глобального потепления и выполнить свои обязательства по Парижскому соглашению. Несмотря на соглашение об ограничении глобального потепления до 1,5°C, Total продолжает инвестировать в новые проекты добычи ископаемого топлива в Аргентине, Сенегале, Южной Африке, Уганде и Танзании».

26 мая в Париже манифестанты пытались сорвать годовое собрание акционеров нефтегазового гиганта TotalEnergies. Assemblée générale de TotalEnergies: quelles sont les revendications portées par les militants ? pic.twitter.com/4Pl7iwnlIy — BFMTV (@BFMTV) May 26, 2023

Следует отметить, что в рамках собрания 26 мая 17 акционеров TotalEnergies представили альтернативную резолюцию, предлагавшую скорректировать стратегию международного гиганта в соответствии с требованиями Парижского соглашения. Но резолюция набрала 30,44% голосов (что уже знаменательно) и была отклонена в пользу официального проекта резолюции.

Роль активистов — предупредить общество

С призывом к TotalEnergies «сделать все возможное» для скорейшего перехода на возобновляемые источники энергии обратилась в эфире Franceinfo отвечающая за преобразование энергетики Франции министр Аньес Паннье-Рунаше. Она настояла на необходимости основательно переосмыслить работу нефтяных и газовых компаний. Они «должны заново изобрести себя, они должны отказаться от ископаемого топлива» потому, что в противном случае «у них не будет будущего» —сказала министр. Она уточнила, что уже говорила об этом с главой нефтегазового консорциума Патриком Пуянне. В то время как депутат-экологист от партии «Европа, Экология, Зелёные» (EELV) Сандрин Руссо обвинила руководство TotalEnergies в намерении «защищать экономические интересы, а не климат», премьер-министр Франции Элизабет Борн поддержала активистов-экологистов. Она считает, что активисты «выполняют свою роль, предостерегая» общество.

Экономическая газета Les Echos приподнимает завесу над дебатами между акционерами TotalEnergies в рамках годового собрания акционеров 26 мая. Газета пишет, что акционеры-сторонники экологических мер, осудили совет директоров, который «как можно дольше цепляется за свою модель, основанную на углеводородах». Один из них утверждал, что стратегия группы опасна как для окружающей среды, так и для самой компании, которая может «упустить возможности, связанные с энергетическим переходом, и лишить себя доступа к финансовым рынкам».

Премьер-министр Элизабет Борн подтвердила, что манифестанты-экологисты, пытавшиеся сорвать совещание акционеров TotalEnergies выполняют свою роль - предостерегают общество о проблемах. Perturbation de l'assemblée générale de TotalEnergies : "les militants du climat sont dans leur rôle d'alerter", dit Elisabeth Borne https://t.co/6Hzpy3IoRX — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) May 26, 2023

TotalEnergies пугает угрозой дефицита и ростом цен

Но Les Echos цитирует также и руководство TotalEnergies, убеждённое в необходимости продолжать инвестиции в углеводороды. Поскольку глобальный спрос продолжает расти, это может вызвать крупномасштабные экономические и социальные волнения. Потому, что прекращение инвестиций вызовет дефицит на рынке и взлетят цены на горючее.

Поэтому глава TotalEnergies Патрик Пуянне призвал избегать «радикальных позиций» в вопросе энергоносителей и напомнил, что в прошлом году европейцы «субсидировали ископаемое топливо на сумму 500 миллиардов, потому что клиенты не хотели, чтобы цены взлетели». Он напомнил также, что компания инвестировала в обновляемые источники энергии «больше всех», а именно 4 млрд евро в 2022 году. Она планирует инвестировать в 2023 году для развития альтернативной энергетики и безуглеродного производства электроэнергии 5 млрд евро.

Газета делает еще одно немаловажное для Франции уточнение: доля американского капитала в TotalEnergies с прошлого года значительно выросла, поднявшись с 37% до 46%. По словам президента TotalEnergies, американцы видят, что стоимость акций европейских компаний недооценена и вкладывают средства в расчете на рост стоимости.

TotalEnergies входит в пятерку крупнейших нефтегазовых компаний мира, так же как BP, Shell, ExxonMobil и Chevron.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться