Собрание акционеров нефтегазового гиганта TotalEnergies прошло в Париже под давлением манифестантов-экологистов
Столкновения манифестантов-экологистов с полицией произошли утром 26 мая в Париже у концертного зала Плейель, перед открытием ежегодного общего собрания акционеров французского энергетического гиганта TotalEnergies. Совещание открылось в назначенное время, несмотря на то, что десяток манифестантов пытался заблокировать доступ к залу в знак протеста против инвестиций TotalEnergies в новые проекты добычи и транспорта ископаемого топлива, в частности в Уганде. Министр энергетики призвала нефтегазовую компанию ускорить переход на возобновляемые источники энергии.
Опубликовано:
Чтобы разогнать протестующих, полиция применила слезоточивый газ. Часть активистов была эвакуирована. Акция объединила активистов из Франции, Германии, Бельгии и других стран Европы и Африки. Плакаты манифестантов обвиняли TotalEnergies, одну из крупнейших нефтегазовых компаний мира, в «экологическом терроризме». Манифестанты требовали пересмотра стратегии развития предприятия в соответствии требованиями Парижского соглашения, которое предусматривает выход на промышленность с нулевыми выбросами к 2050 году и срочной отмены уже осуществляемого TotalEnergies строительства трубопровода для экспорта нефти по заповедным территориям Уганды и Танзании.
В коммюнике, опубликованном в канун собрания акционеров фирмы, организаторы акции «неповиновения» в Париже указали, что проект в Уганде «уже имеет драматические последствия для природы и населения» региона. В послании говорится:
«Многосторонние научные исследования климата, проведенные МГЭИК и Международным энергетическим агентством (МЭА), показывают, что не следует разрабатывать новые нефтегазовые проекты, если правительства хотят избежать наихудших последствий глобального потепления и выполнить свои обязательства по Парижскому соглашению. Несмотря на соглашение об ограничении глобального потепления до 1,5°C, Total продолжает инвестировать в новые проекты добычи ископаемого топлива в Аргентине, Сенегале, Южной Африке, Уганде и Танзании».
26 мая в Париже манифестанты пытались сорвать годовое собрание акционеров нефтегазового гиганта TotalEnergies.
Assemblée générale de TotalEnergies: quelles sont les revendications portées par les militants ? pic.twitter.com/4Pl7iwnlIy— BFMTV (@BFMTV) May 26, 2023
Следует отметить, что в рамках собрания 26 мая 17 акционеров TotalEnergies представили альтернативную резолюцию, предлагавшую скорректировать стратегию международного гиганта в соответствии с требованиями Парижского соглашения. Но резолюция набрала 30,44% голосов (что уже знаменательно) и была отклонена в пользу официального проекта резолюции.
Роль активистов — предупредить общество
С призывом к TotalEnergies «сделать все возможное» для скорейшего перехода на возобновляемые источники энергии обратилась в эфире Franceinfo отвечающая за преобразование энергетики Франции министр Аньес Паннье-Рунаше. Она настояла на необходимости основательно переосмыслить работу нефтяных и газовых компаний. Они «должны заново изобрести себя, они должны отказаться от ископаемого топлива» потому, что в противном случае «у них не будет будущего» —сказала министр. Она уточнила, что уже говорила об этом с главой нефтегазового консорциума Патриком Пуянне. В то время как депутат-экологист от партии «Европа, Экология, Зелёные» (EELV) Сандрин Руссо обвинила руководство TotalEnergies в намерении «защищать экономические интересы, а не климат», премьер-министр Франции Элизабет Борн поддержала активистов-экологистов. Она считает, что активисты «выполняют свою роль, предостерегая» общество.
Экономическая газета Les Echos приподнимает завесу над дебатами между акционерами TotalEnergies в рамках годового собрания акционеров 26 мая. Газета пишет, что акционеры-сторонники экологических мер, осудили совет директоров, который «как можно дольше цепляется за свою модель, основанную на углеводородах». Один из них утверждал, что стратегия группы опасна как для окружающей среды, так и для самой компании, которая может «упустить возможности, связанные с энергетическим переходом, и лишить себя доступа к финансовым рынкам».
Премьер-министр Элизабет Борн подтвердила, что манифестанты-экологисты, пытавшиеся сорвать совещание акционеров TotalEnergies выполняют свою роль - предостерегают общество о проблемах.
Perturbation de l'assemblée générale de TotalEnergies : "les militants du climat sont dans leur rôle d'alerter", dit Elisabeth Borne https://t.co/6Hzpy3IoRX— La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) May 26, 2023
TotalEnergies пугает угрозой дефицита и ростом цен
Но Les Echos цитирует также и руководство TotalEnergies, убеждённое в необходимости продолжать инвестиции в углеводороды. Поскольку глобальный спрос продолжает расти, это может вызвать крупномасштабные экономические и социальные волнения. Потому, что прекращение инвестиций вызовет дефицит на рынке и взлетят цены на горючее.
Поэтому глава TotalEnergies Патрик Пуянне призвал избегать «радикальных позиций» в вопросе энергоносителей и напомнил, что в прошлом году европейцы «субсидировали ископаемое топливо на сумму 500 миллиардов, потому что клиенты не хотели, чтобы цены взлетели». Он напомнил также, что компания инвестировала в обновляемые источники энергии «больше всех», а именно 4 млрд евро в 2022 году. Она планирует инвестировать в 2023 году для развития альтернативной энергетики и безуглеродного производства электроэнергии 5 млрд евро.
Газета делает еще одно немаловажное для Франции уточнение: доля американского капитала в TotalEnergies с прошлого года значительно выросла, поднявшись с 37% до 46%. По словам президента TotalEnergies, американцы видят, что стоимость акций европейских компаний недооценена и вкладывают средства в расчете на рост стоимости.
TotalEnergies входит в пятерку крупнейших нефтегазовых компаний мира, так же как BP, Shell, ExxonMobil и Chevron.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться