Канны-2023: «Траектория падения» Жюстин Трие получила Золотую пальмовую ветвь. Гран-при — за «Зоной интересов» Джонатана Глейзера

Жюри подвело итоги 76-го Каннского кинофестиваля. Главный приз получила Жюстин Трие за триллер «Траектория падения». Гран-при присудили «Зоне интересов» Джонатана Глейзера.

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Жюстин Трие с Золотой пальмовой ветвью
Жюстин Трие с Золотой пальмовой ветвью AP - Daniel Cole
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Золотая камера (лучший первый фильм) — «В желтом коконе», Фам Тиен Ан

Лучшая мужская роль — Кодзи Якусё, «Прекрасные дни»

Лучшая женская роль — Мервэ Диздар, «О сухой траве»

Лучший сценарий — «Монстр», Хирокадзу Корээда

Приз жюри — «Опавшие листья», Аки Каурисмяки

Лучшая режиссура — «Страсть Додена Буффана», Чан Ань Хунг

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