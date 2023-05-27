Канны-2023: «Траектория падения» Жюстин Трие получила Золотую пальмовую ветвь. Гран-при — за «Зоной интересов» Джонатана Глейзера
Жюри подвело итоги 76-го Каннского кинофестиваля. Главный приз получила Жюстин Трие за триллер «Траектория падения». Гран-при присудили «Зоне интересов» Джонатана Глейзера.
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Золотая камера (лучший первый фильм) — «В желтом коконе», Фам Тиен Ан
Лучшая мужская роль — Кодзи Якусё, «Прекрасные дни»
Лучшая женская роль — Мервэ Диздар, «О сухой траве»
Лучший сценарий — «Монстр», Хирокадзу Корээда
Приз жюри — «Опавшие листья», Аки Каурисмяки
Лучшая режиссура — «Страсть Додена Буффана», Чан Ань Хунг
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