Квентин Тарантино приехал в Канны и показал фильм-«сюрприз». Правда, не свой

Режиссер и продюсер Квентин Тарантино вернулся на набережную Круазетт и представил фильм — но не фрагмент из своей уже долгожданной десятой ленты «Кинокритик», а «Раскаты грома» Джона Флинна 1974-го года. Тарантино посмотрел «лучший фашистский фильм» — именно так он назвал триллер — в зале вместе со зрителями: а затем рассказал о своем любви к насилию в кино и тех границ, которых оно может достигать.

Реклама Читать далее

Появление в Каннах рок-звезды мира кино Тарантино вызвало редкий даже для фестиваля ажиотаж: очередь на вход растянулась на большую часть набережной. В зал не смогли попасть несколько сотен человек, а через толпу Тарантино пришлось буквально прорываться.

О визите Тарантино в Канны в рамках престижной программы «Двухнедельник режиссеров» стало известно еще за месяц. Но что именно покажет режиссер, не знали вплоть до включения проектора: ходили слухи, что в рамках фестиваля могут представить фрагмент нового десятого фильма «Кинокритика» Тарантино. Но в окружении фанатов тот решил на архивной 35-миллиметровой пленке — а значит, с зерном, помехами и постоянными полосами на экране — посмотреть знаковые для себя «Раскаты грома».

«Раскатам грома» (Rolling thunder) Тарантино обязан вдохновением — «Убить Билла» бы без него не получился — и даже названием его студии.

«Не будьте хотя бы на час французской публикой. Будьте эмоциональнее — если хотите кричать, кричите!», — сказал Тарантино перед показом. Зрители его совету последовали.

«Раскаты грома» известны в Соединенных Штатах гораздо больше, чем в Европе. В кровавой драме рассказывается история ветерана Вьетнама, которого спасли из долгого плена. Сразу после триумфального возвращения он становится жертвой ограбления, в котором погибает его жена и сын. История его мести показана жестко и в деталях так, как вполне мог бы снять и сам Тарантино.

За показом фильма — более чем часовая дискуссия с Жюльаном Рейлом, директором «Двухнедельника режиссеров». Записывать беседу организаторы запретили: за тем, чтобы видео не сделал никто, следили сразу несколько сотрудников фестиваля.

В ходе разговора ничего нового о своем фильме Тарантино не рассказал — но объяснил, почему для него так важен был фильм «Раскат грома» и как он повлиял на его творческий путь. Режиссер согласился с тем, что многие считают фильм «фашистским» из-за большого количества насилия, мотивированного ненавистью к мексиканцам. «Зато это лучший фашистский фильм», — сказал Тарантино.

«В Каннах действительно часто предпочитают этику остальным аспектам фильма. Мне же иногда мне не нравится насилие на экране — но тогда, когда оно плохо сделано. Да, я люблю жестокое кино», — сказал режиссер.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться