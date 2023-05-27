Квентин Тарантино приехал в Канны и показал фильм-«сюрприз». Правда, не свой

Режиссер и продюсер Квентин Тарантино вернулся на набережную Круазетт и представил фильм — но не фрагмент из своей уже долгожданной десятой ленты «Кинокритик», а «Раскаты грома» Джона Флинна 1974-го года. Тарантино посмотрел «лучший фашистский фильм» — именно так он назвал триллер — в зале вместе со зрителями: а затем рассказал о своем любви к насилию в кино и тех границ, которых оно может достигать.

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Quentin Tarantino won the coveted Palme d'Or at Cannes 25 years ago for Pulp Fiction
Quentin Tarantino won the coveted Palme d'Or at Cannes 25 years ago for Pulp Fiction AFP/File
Денис Стрелков
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Появление в Каннах рок-звезды мира кино Тарантино вызвало редкий даже для фестиваля ажиотаж: очередь на вход растянулась на большую часть набережной. В зал не смогли попасть несколько сотен человек, а через толпу Тарантино пришлось буквально прорываться.

О визите Тарантино в Канны в рамках престижной программы «Двухнедельник режиссеров» стало известно еще за месяц. Но что именно покажет режиссер, не знали вплоть до включения проектора: ходили слухи, что в рамках фестиваля могут представить фрагмент нового десятого фильма «Кинокритика» Тарантино. Но в окружении фанатов тот решил на архивной 35-миллиметровой пленке — а значит, с зерном, помехами и постоянными полосами на экране — посмотреть знаковые для себя «Раскаты грома».

«Раскатам грома» (Rolling thunder) Тарантино обязан вдохновением — «Убить Билла» бы без него не получился — и даже названием его студии.

«Не будьте хотя бы на час французской публикой. Будьте эмоциональнее — если хотите кричать, кричите!», — сказал Тарантино перед показом. Зрители его совету последовали.

«Раскаты грома» известны в Соединенных Штатах гораздо больше, чем в Европе. В кровавой драме рассказывается история ветерана Вьетнама, которого спасли из долгого плена. Сразу после триумфального возвращения он становится жертвой ограбления, в котором погибает его жена и сын. История его мести показана жестко и в деталях так, как вполне мог бы снять и сам Тарантино.

За показом фильма — более чем часовая дискуссия с Жюльаном Рейлом, директором «Двухнедельника режиссеров». Записывать беседу организаторы запретили: за тем, чтобы видео не сделал никто, следили сразу несколько сотрудников фестиваля.

В ходе разговора ничего нового о своем фильме Тарантино не рассказал — но объяснил, почему для него так важен был фильм «Раскат грома» и как он повлиял на его творческий путь. Режиссер согласился с тем, что многие считают фильм «фашистским» из-за большого количества насилия, мотивированного ненавистью к мексиканцам. «Зато это лучший фашистский фильм», — сказал Тарантино.

«В Каннах действительно часто предпочитают этику остальным аспектам фильма. Мне же иногда мне не нравится насилие на экране — но тогда, когда оно плохо сделано. Да, я люблю жестокое кино», — сказал режиссер.

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