Во Франции открыли первый завод по выпуску батарей для электромобилей
На севере Франции 30 мая прошла торжественная церемония открытия первого в стране завод по производству аккумуляторов для электромобилей. В перспективе ежегодно он будет выпускать полмиллиона батарей. В ближайшие годы во Франции ожидается запуск еще трех подобных фабрик. Эти проекты вписываются в общую стратегию экологической трансформации экономики Евросоюза, который наращивает производство электромобилей и намерен сократить зависимость собственного автопрома от поставщиков из азиатских стран. Во Франции развитие перспективного производства батарей для электромобилей — это также важная часть политики реиндустриализации страны президента Эмманюэля Макрона.
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Первое во Франции предприятие по производству аккумуляторов для электромобилей было торжественно открыто в этот вторник в северном департаменте Па-де-Кале. Завод расположен между городами Дуврен и Билли-Беркло.
Эта фабрика — проект компании Automotive Cells Company (ACC), совместного предприятия, которое создали автомобильный концерн Stellantis (объединяет 14 марок, в том числе Peugeot-Citroën, Fiat и Chrysler), немецкий автопроизводитель Mercedes и французский энергетический гигант TotalEnergies.
На церемонии торжественного открытия завода присутствовали министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг, а также руководители Stellantis, Mercedes и TotalEnergies Карлос Таварес, Ола Каллениус и Патрик Пуйанне.
Французский министр на церемонии отметил, что в Европе создается новая отрасль промышленности. Брюно Ле Мэр сравнил появление франко-германского консорциума ACC с созданием в прошлом европейского авиастроительного концерна Airbus, а также указал на жесткую промышленную конкуренцию с Китаем, в которой Евросоюзу Пекин «не будет делать подарков».
Немецкий министр Фолькер Виссинг напомнил, что вслед за заводом на севере Франции компания ACC планирует открыть свои фабрики батарей для электромобилей в Германии и Италии.
А глава TotalEnergies Патрик Пуйанне отметил, что при производстве батарей на французском заводе объем углеродных выбросов будет на 40% меньше, чем на подобных фабриках в Китае.
Выпуск литий-ионных аккумуляторов для электромобилей начнется на фабрике консорциума ACC в Билли-Беркло уже этим летом. Мощность первой линии производства — более 13 ГВт/ч. До 2030 года будут запущены еще две линии такой же мощности. К концу десятилетия завод планирует выйти на ежегодный уровень 40 ГВт/ч — или выпуск порядка 500 000 аккумуляторов в год. Предприятие построено рядом с заводом, где Stellantis производит тепловые двигатели для своих авто. Батареи будут в основном производится для электромобилей этого концерна.
Как сообщает агентство France-Presse, общий объем инвестиций в проект фирмы ACC оценивается в 7 миллиардов евро. Из них более €1,2 млрд составят бюджетные субсидии (в том числе €845 млн выделено правительством Франции).
Завод ACC первым начнет свое производство во Франции. За ним последует запуск еще трех французских фабрик по производству батарей для электромобилей. Все эти четыре проекта сосредоточены на севере страны, в регионе О-де-Франс, который уже окрестили французской «Долиной батарей». Власти ожидают создания более 20 тысяч новых рабочих мест на этих производствах.
Так китайско-японская группа AESC-Envision планирует в 2024-25 годах начать производство батарей для электромобилей Renault на заводе в городе Дуэ (стартовая мощность производства — 9 ГВт/ч, с ростом до 24 ГВт/ч в течение пяти лет).
Гренобльский стартап Verkor намерен с середины 2025 года начать производство аккумуляторов на предприятии в Дюнкерке (стартовая мощность — 16 ГВт/ч, проектная — 50 ГВт/ч).
Наконец, совсем недавно было объявлено о планах тайваньской группы ProLogium построить в Дюнкерке фабрику по производству твердотельные аккумуляторов. Эта новая и пока экспериментальная технология считается перспективной для развития индустрии электротранспорта. Завод ProLogium может начать работу уже в конце 2026 года.
На фоне бурного развития мирового рынка электромобилей Европейский союз утвердил запрет на производство и продажу — с 2035 года — новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В этих условиях в ЕС намерены создать собственное производство такого критически важного для отрасли компонента, как аккумуляторы. Сейчас европейские автоконцерны почти полностью зависят в этом вопросе от производителей из азиатских стран, ушедших далеко вперед в аккумуляторном производстве.
France-Presse напоминает, что сейчас в Европе насчитывается уже более 50 проектов строительства фабрик по производству батарей для электромобилей. Лидером по числу проектов является Германия, где в планах — создание 15 подобных предприятий. На втором месте — Венгрия (5 проектов). Третье место делят Франция и Норвегия (по 4 производства).
Reuters же отмечает, что европейским первопроходцем в этой аккумуляторной отрасли стала норвежская компания Northvolt, уже запустившая свое производство. Французский завод компании Automotive Cells Company (ACC) — второе на континенте крупное предприятие, которое приступает к работе.
Во Франции, в частности, поставлена задача к 2030 году увеличить выпуск электромобилей до 2 миллионов в год. Все они (в идеале) должны быть оснащены аккумуляторами собственного, французского, производства. Правительство намерено всесторонне поддержать «батарейную» отрасль с тем, чтобы она смогла в перспективе работать и на экспорт.
Как отмечают эксперты, серьезной проблемой на пути реализации этих планов «промышленной автономии» ЕС остается зависимость отрасли от зарубежных поставок стратегического для нее сырья — лития, никеля, кобальта, магния.
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