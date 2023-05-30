Во Франции открыли первый завод по выпуску батарей для электромобилей

На севере Франции 30 мая прошла торжественная церемония открытия первого в стране завод по производству аккумуляторов для электромобилей. В перспективе ежегодно он будет выпускать полмиллиона батарей. В ближайшие годы во Франции ожидается запуск еще трех подобных фабрик. Эти проекты вписываются в общую стратегию экологической трансформации экономики Евросоюза, который наращивает производство электромобилей и намерен сократить зависимость собственного автопрома от поставщиков из азиатских стран. Во Франции развитие перспективного производства батарей для электромобилей — это также важная часть политики реиндустриализации страны президента Эмманюэля Макрона.

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Первое во Франции предприятие по производству аккумуляторов для электромобилей было торжественно открыто в этот вторник в северном департаменте Па-де-Кале. Завод расположен между городами Дуврен и Билли-Беркло.

Эта фабрика — проект компании Automotive Cells Company (ACC), совместного предприятия, которое создали автомобильный концерн Stellantis (объединяет 14 марок, в том числе Peugeot-Citroën, Fiat и Chrysler), немецкий автопроизводитель Mercedes и французский энергетический гигант TotalEnergies.

На церемонии торжественного открытия завода присутствовали министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг, а также руководители Stellantis, Mercedes и TotalEnergies Карлос Таварес, Ола Каллениус и Патрик Пуйанне.

Французский министр на церемонии отметил, что в Европе создается новая отрасль промышленности. Брюно Ле Мэр сравнил появление франко-германского консорциума ACC с созданием в прошлом европейского авиастроительного концерна Airbus, а также указал на жесткую промышленную конкуренцию с Китаем, в которой Евросоюзу Пекин «не будет делать подарков».

Аккумуляторный завод компании Automotive Cells Company в Па-де-Кале. 30/05/2023. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Немецкий министр Фолькер Виссинг напомнил, что вслед за заводом на севере Франции компания ACC планирует открыть свои фабрики батарей для электромобилей в Германии и Италии.

А глава TotalEnergies Патрик Пуйанне отметил, что при производстве батарей на французском заводе объем углеродных выбросов будет на 40% меньше, чем на подобных фабриках в Китае.

Выпуск литий-ионных аккумуляторов для электромобилей начнется на фабрике консорциума ACC в Билли-Беркло уже этим летом. Мощность первой линии производства — более 13 ГВт/ч. До 2030 года будут запущены еще две линии такой же мощности. К концу десятилетия завод планирует выйти на ежегодный уровень 40 ГВт/ч — или выпуск порядка 500 000 аккумуляторов в год. Предприятие построено рядом с заводом, где Stellantis производит тепловые двигатели для своих авто. Батареи будут в основном производится для электромобилей этого концерна.

Как сообщает агентство France-Presse, общий объем инвестиций в проект фирмы ACC оценивается в 7 миллиардов евро. Из них более €1,2 млрд составят бюджетные субсидии (в том числе €845 млн выделено правительством Франции).

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на открытии завода фирмы АСС. 30/05/2023. © Pascal Rossignol / Reuters

Завод ACC первым начнет свое производство во Франции. За ним последует запуск еще трех французских фабрик по производству батарей для электромобилей. Все эти четыре проекта сосредоточены на севере страны, в регионе О-де-Франс, который уже окрестили французской «Долиной батарей». Власти ожидают создания более 20 тысяч новых рабочих мест на этих производствах.

Так китайско-японская группа AESC-Envision планирует в 2024-25 годах начать производство батарей для электромобилей Renault на заводе в городе Дуэ (стартовая мощность производства — 9 ГВт/ч, с ростом до 24 ГВт/ч в течение пяти лет).

Гренобльский стартап Verkor намерен с середины 2025 года начать производство аккумуляторов на предприятии в Дюнкерке (стартовая мощность — 16 ГВт/ч, проектная — 50 ГВт/ч).

Наконец, совсем недавно было объявлено о планах тайваньской группы ProLogium построить в Дюнкерке фабрику по производству твердотельные аккумуляторов. Эта новая и пока экспериментальная технология считается перспективной для развития индустрии электротранспорта. Завод ProLogium может начать работу уже в конце 2026 года.

Французские министры экономики и финансов Брюно Ле Мэр (справа) и промышленности Роланд Лескюр на заводе АСС 30/05/2023. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

На фоне бурного развития мирового рынка электромобилей Европейский союз утвердил запрет на производство и продажу — с 2035 года — новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В этих условиях в ЕС намерены создать собственное производство такого критически важного для отрасли компонента, как аккумуляторы. Сейчас европейские автоконцерны почти полностью зависят в этом вопросе от производителей из азиатских стран, ушедших далеко вперед в аккумуляторном производстве.

France-Presse напоминает, что сейчас в Европе насчитывается уже более 50 проектов строительства фабрик по производству батарей для электромобилей. Лидером по числу проектов является Германия, где в планах — создание 15 подобных предприятий. На втором месте — Венгрия (5 проектов). Третье место делят Франция и Норвегия (по 4 производства).

Reuters же отмечает, что европейским первопроходцем в этой аккумуляторной отрасли стала норвежская компания Northvolt, уже запустившая свое производство. Французский завод компании Automotive Cells Company (ACC) — второе на континенте крупное предприятие, которое приступает к работе.

Руководители Mercedes Ола Каллениус, TotalEnergies Патрик Пуйанне и Stellantis Карлос Таварес на открытии завода АСС. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Во Франции, в частности, поставлена задача к 2030 году увеличить выпуск электромобилей до 2 миллионов в год. Все они (в идеале) должны быть оснащены аккумуляторами собственного, французского, производства. Правительство намерено всесторонне поддержать «батарейную» отрасль с тем, чтобы она смогла в перспективе работать и на экспорт.

Как отмечают эксперты, серьезной проблемой на пути реализации этих планов «промышленной автономии» ЕС остается зависимость отрасли от зарубежных поставок стратегического для нее сырья — лития, никеля, кобальта, магния.

Аккумуляторный завод компании Automotive Cells Company в Па-де-Кале. Торжественное открытие 30/05/2023. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Аккумуляторный завод компании Automotive Cells Company в Па-де-Кале. 30/05/2023. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Аккумуляторный завод компании Automotive Cells Company в Па-де-Кале. AFP - FRANCOIS LO PRESTI

Workers at the site of the newly constructed Billy-Berclau Gigafactory ACC battery factory, in Billy-Berclau, northern France, on 9 May 2023. © AFP - FRANCOIS LO PRESTI

Аккумуляторный завод компании Automotive Cells Company в Па-де-Кале. AFP - PASCAL ROSSIGNOL

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