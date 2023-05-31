Экологисты привлекли TotalEnergies к суду за новые инвестиции в добычу нефти и газа

Экология

В среду, 31 мая, в парижском суде открылся процесс, на котором экологические НПО и ряд муниципалитетов преследуют французскую нефтегазовую компанию за «климатическое бездействие». А в пятницу, 26 мая, экологисты-активисты уже пытались сорвать в Париже собрание акционеров TotalEnergies. Процесс - вторая попытка экологистов заставить нефтегазовый гигант соблюдать подписанные в Париже международные соглашения по ограничению выбросов в атмосферу парниковых газов.

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TotalEnergies, занимающая четвертое место в мировой индустрии ископаемого топлива, предстает в суде из-за курса на продолжение инвестиций в нефтегазовый сектор. Коалиция экологических НПО, сформированная в 2021 году, при участии ряда муниципалитетов, возбудили в январе 2020 года судебное разбирательство против французской группы TotalEnergies, обвинив её в «бездействии» в условиях международной мобилизации на борьбу с потеплением климата.

В число истцов вошли шесть важных французских ассоциаций: Notre Affaire À Tous, Sherpa, Les Eco-Maires, France Nature Environnement и ZEA. К иску присоединилась Amnesty International France. Инициаторами этой жалобы стали также 16 муниципалитетов — в их числе Париж и Нью-Йорк. Мотивация городов и других населённых пунктов объясняется тем, что местным властям сегодня уже приходится быть на первом фланге для решения проблем нехватки воды, защиты населения от холода и зноя, спасения жителей при всё учащающихся наводнениях и других природных бедствиях.

НПО и муниципалитеты требуют от TotalEnergies изменить её инвестиционную стратегию в соответствии с заключенными в 2015 году в Париже соглашениями ООН, направленными на ограничение глобального потепления климата в пределах максимум 2 °C. Экологисты считают, что стратегия группы «явно недостаточна», поскольку компания входит в двадцатку крупнейших производителей выбросов CO² планеты. Они обвиняют TotalEnergies в пренебрежении «долгом бдительности».

Чего добиваются экологисты

Вердикт этого судебного процесса ожидается не раньше 2024- 2025 года. Коалиция НПО надеется, что суд учтет уже имеющийся юридический прецедент в Европе. В 2018 году в Дании судьи обязали британский нефтяной гигант Shell ускорить реализацию плана по сокращению выбросов парниковых газов.

В ожидании приговора истцы призывают к исключительным временным мерам. Они требуют, до вынесения решения суда, «приостановить проекты разведки и эксплуатации новых месторождений углеводородов, по которым не было принято окончательного инвестиционного решения».

«Несовместимо с выживанием человечества»

В подкрепления своих требований, коалиция ссылается на заявление Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Он утверждал в январе прошлого года, что «производители ископаемой энергии […] продолжают бороться за увеличение производства, хотя хорошо знают, что их экономическая модель несовместима с выживанием человечества».

К досье к процессу приложена также декларация Международного энергетического агентства 2021 года, где утверждается необходимость «немедленно прекратить инвестировать в новые нефтегазовые проекты». По этому случаю Агентство представило сценарий перехода к нулевым выбросам СО2 в мире к 2050.

Вторая попытка

Открывшийся в Париже процесс — это вторая попытка экологических НПО привлечь TotalEnergies к ответственности с требованием соблюдать принцип «экологической бдительности». В феврале этого года по инициативе тех же НПО в Париже прошло судебное слушание против нефтяного проекта TotalEnergies в Уганде и Танзании. Французские и угандийский ассоциации требовали прекратить бурение нефтяных скважин и проведение нефтепровода из Уганды в Танзанию, так как эти работы представляют угрозу для заповедных зон региона. Первый иск был отклонен судом по формальным соображениям. Но он позволил французским и угандийским экологическим ассоциациям изложить публично требование соблюдать решения международных экологических саммитов.

TotalEnergies защищается

В ответ на обвинения в экоцид глава TotalEnergies Патрик Пуянне, напомнил в ходе совещания акционеров 26 мая, что компания эффективно работает над развитием альтернативной энергетики. Он подчеркнул, что TotalEnergies «больше всех инвестировала в построение энергетической модели будущего, которая будет основана на электроэнергии». При этом глава фирмы заявил, что немедленное снижение нефтяной добычи группы противоречит экспансивному спросу на это топливо на глобальном уровне.

Принятая 26 мая акционерами TotalEnergies энергетическая стратегия предусматривает выделение трети инвестиций на низкоуглеродную энергию в течение ближайших десяти лет. Нефть и газ, тем не менее, остаются для компании приоритетными ресурсами. В ходе этого совещания попытка группы акционеров привязать стратегию непосредственно к Парижским соглашениям 2015 года была безрезультатной.

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